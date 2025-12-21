Nhan sắc nữ Thiếu úy giành 2 huy chương SEA Games, là em gái nhà vô địch châu Á

Karate Việt Nam khép lại SEA Games 33 với dấu ấn đậm nét khi giành tổng cộng 6 huy chương vàng, qua đó trở thành một trong những môn thi đấu mang về thành tích cao cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội này. Nữ thiếu úy Nguyễn Thị Diệu Ly là thành viên của đội kumite đồng đội nữ Việt Nam giành huy chương vàng, đồng thời có riêng cho mình một huy chương bạc cá nhân.

Thiếu úy Nguyễn Thị Diệu Ly chính là một trong những gương mặt trẻ đầy triển vọng của karate Việt Nam.

Thi đấu ở nội dung kumite, nữ võ sĩ sở hữu nền tảng thể lực tốt, tốc độ cao và khả năng ra đòn chính xác.

Trước SEA Games 33, Diệu Ly từng giành nhiều thành tích nổi bật ở các giải trẻ thế giới, Đông Nam Á và châu Á.

Ở các trận đấu đồng đội, Diệu Ly cho thấy sự linh hoạt trong chiến thuật, biết cách hỗ trợ đồng đội và tận dụng cơ hội để tạo lợi thế. Ngoài ra, ở nội dung cá nhân hạng 55 kg, Diệu Ly cũng giành huy chương bạc.

Tại SEA Games 33, việc góp mặt trong đội hình giành HCV đồng đội nữ được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của nữ võ sĩ trẻ trên đấu trường khu vực.

Diệu Ly giành HCV SEA Games 33 ở nội dung kumite đồng đội nữ cùng Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu và Đinh Thị Hương.

Diệu Ly là em gái ruột của Nguyễn Thị Ngoan - võ sĩ sinh năm 1998 từng là trụ cột của đội tuyển karate Việt Nam, giành huy chương bạc ASIAD và vô địch châu Á.