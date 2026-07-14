Nhan sắc dàn WAGs sexy Argentina trước đại chiến với Anh: Vợ Messi số 1, cô giáo thể chất quyến rũ, vũ công nóng bỏng, ai cũng đẹp quá trời!

Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào trận bán kết World Cup giữa Argentina và Anh. Tuy nhiên, bên cạnh những ngôi sao trên sân cỏ, dàn WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) của Argentina cũng hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm trên khán đài khi cổ vũ cho đội nhà.

Không chỉ sở hữu dàn cầu thủ ngôi sao, tuyển Argentina còn gây chú ý với "hậu phương" toàn những mỹ nhân nổi tiếng. Từ Antonella Roccuzzo - người đồng hành cùng Lionel Messi suốt hơn 30 năm, đến nữ ca sĩ đình đám Tini Stoessel hay chuyện tình bắt đầu ở một bến xe buýt của thủ môn Emiliano Martinez, mỗi nàng WAG đều có câu chuyện riêng khiến người hâm mộ thích thú.

Nếu Lionel Messi là thủ lĩnh trên sân cỏ, thì Antonella Roccuzzo chính là nàng WAG nổi bật nhất của tuyển Argentina ngoài đường pitch. Hai người quen nhau từ năm mới 5 tuổi tại Rosario và trải qua hơn ba thập kỷ đồng hành trước khi tổ chức "đám cưới thế kỷ" của Argentina vào năm 2017. Hiện cặp đôi có ba cậu con trai và Antonela cũng là một trong những nàng WAG nổi tiếng nhất thế giới với sự nghiệp người mẫu, kinh doanh và hơn chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Antonella và Messi (Ảnh: IGNV)

Bên cạnh Antonella là một cái tên cũng cực kỳ đình đám: Martina "Tini" Stoessel - nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng khắp Mỹ Latinh và là hôn thê của Rodrigo De Paul. Sở hữu hơn 21 triệu người theo dõi trên Instagram, Tini từng khiến người hâm mộ tiếc nuối khi chia tay De Paul vào năm 2023. Tuy nhiên, cả hai đã tái hợp, đính hôn và dự kiến tổ chức đám cưới trong năm nay. De Paul thậm chí còn xăm tên bạn gái lên bụng như một cách khẳng định tình yêu.

Tini Stoessel và Rodrigo De Paul (Ảnh: IGNV, Getty)

Gia đình của Lautaro Martinez cũng không hề kém cạnh. Bà xã Agustina Gandolfo là một influencer thể hình nổi tiếng với hơn 1,6 triệu người theo dõi. Không chỉ thường xuyên chia sẻ bí quyết tập luyện và chăm sóc sức khỏe, cô còn sở hữu nhà hàng Coraje tại Milan. Hai người kết hôn vào năm 2023 và hiện có hai con.

Agustina và Lautaro Martinez (Ảnh: IGNV, Getty)

Trong khi nhiều WAG hoạt động trong lĩnh vực giải trí hay thời trang, bạn gái của Julian Alvarez lại có công việc khá đặc biệt. Emilia Ferrero từng là vận động viên khúc côn cầu trước khi trở thành giáo viên thể chất. Cô và Alvarez quen nhau từ thời niên thiếu ở Cordoba, nhưng phải đến năm 2020 mới chính thức yêu nhau. Khi tiền đạo này sang Manchester City rồi Atletico Madrid thi đấu, Emilia đều sẵn sàng theo bước bạn trai. Thậm chí cô từng viết: "Em sẽ theo anh đến bất cứ nơi nào anh muốn. Em sẽ cổ vũ anh suốt phần đời còn lại". Đầu năm nay, cặp đôi đón con trai đầu lòng Amadeo.

Emilia và Julian Alvarez (Ảnh: Getty)

Một trong những chuyện tình lãng mạn nhất thuộc về hậu vệ Nicolas Tagliafico và Caro Calvagni. Hai người quen nhau nhờ một màn "mai mối" qua Facebook, sau đó tổ chức đám cưới theo chủ đề World Cup ngay sau chức vô địch của Argentina tại Qatar 2022. Caro hiện là người mẫu thể hình, doanh nhân và chủ thương hiệu đồ thể thao riêng với hơn 1,6 triệu người theo dõi.

Caro và Nicolas Tagliafico (Ảnh: IGNV)

Bạn gái trung vệ Lisandro Martinez - Muriel "Muri" Lopez Benitez - lại nổi tiếng nhờ những màn biểu diễn Carnival rực lửa. Hai người yêu nhau từ năm 14 tuổi, cùng lớn lên ở quê nhà Gualeguay trước khi Muri theo Lisandro sang Hà Lan rồi Anh phát triển sự nghiệp. Cặp đôi hiện đã có cô con gái Aurora nhưng vẫn chưa tổ chức đám cưới.

Muri và Lisandro Martinez (Ảnh: IGNV)

Mối quan hệ giữa Alexis Mac Allister và người mẫu Ailen Cova từng gây không ít tranh cãi khi tiền vệ Liverpool chia tay bạn gái cũ để đến với người bạn thời thơ ấu. Dù vậy, cả hai hiện đã có con gái đầu lòng Alaia và thường xuyên chia sẻ cuộc sống hạnh phúc trên mạng xã hội.

Ailén Cova và Alexis Mac Allister (Ảnh: IGNV)

Valentina Cervantes - bạn gái Enzo Fernandez - cũng là cái tên được nhiều người biết đến. Cô từng từ bỏ ước mơ trở thành giáo viên để theo Enzo rong ruổi khắp châu Âu. Dù trải qua quãng thời gian chia tay vào năm 2024, cả hai đã tái hợp và hiện cùng chăm sóc hai con nhỏ.

Valentina Cervantes và Enzo Fernandez (Ảnh: OGNV)

Đặc biệt nhất có lẽ là chuyện tình của thủ môn Emiliano Martinez và Mandinha. Hai người gặp nhau tại... một bến xe buýt ở London vào năm 2013, khi Emi mới được Arsenal đôn lên đội một. Trong bộ phim tài liệu của mình, thủ thành Argentina tiết lộ anh phải mất rất lâu mới đủ dũng khí mời Mandinha đi hẹn hò. Hiện cả hai đã kết hôn, có hai con và Mandinha điều hành thương hiệu thiết kế nội thất dành cho trẻ em.

Amanda 'Mandinha' Gama gặp Emi Martinez tại một trạm xe buýt vào năm 2013 (Ảnh: IGNV) Amanda 'Mandinha' Gama gặp Emi Martinez tại một trạm xe buýt vào năm 2013 (Ảnh: IGNV)

Khi Argentina chuẩn bị bước vào trận bán kết World Cup với tuyển Anh, không chỉ Messi và các đồng đội nhận được sự quan tâm, mà dàn WAGs xinh đẹp trên khán đài cũng được dự đoán sẽ trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của màn đại chiến.