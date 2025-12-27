Nhận kết quả kém vui trước Brunei, tuyển Việt Nam rơi vào thế khó tại giải Đông Nam Á

Sau 3 lượt trận vòng bảng giải Futsal U16 Đông Nam Á 2025, đội tuyển futsal U16 Việt Nam đang xếp thứ ba trên BXH với 4 điểm, hiệu số -1. Ở lượt trận cuối, tuyển Việt Nam cần thắng đậm Brunei đồng thời chờ đợi Indonesia để thua đậm Thái Lan. Khoảng cách về hiệu số bàn thắng giữa tuyển Việt Nam (-1) và Indonesia (+7) là sức ép không hề nhỏ cho đoàn quân áo đỏ.

Ngay từ những phút đầu tiên, tuyển Việt Nam đã chơi tấn công dồn dập và tung ra nhiều pha dứt điểm. Đoàn quân áo đỏ sớm có 3 bàn thắng dẫn trước nhưng lại để cho đội bạn gỡ lại 1 bàn. Những phút cuối hiệp một, sự nôn nóng phần nào khiến tuyển Việt Nam trở nên thiếu chính xác và chỉ ghi thêm được 1 bàn thắng. Hiệp một kết thúc với tỉ số 4-1.

Sang hiệp hai, tuyển Việt Nam tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ. Tuy nhiên, vẫn là sự vội vàng làm cho những tình huống xử lý cuối cùng không đạt được hiệu quả như mong đợi. Ở chiều ngược lại, tuyển Brunei trở nên tự tin hơn và tạo ra thêm các pha phản công nguy hiểm. Đội bạn bất ngờ ghi được tới 2 bàn thắng để thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn 1 bàn.

Tuyển Việt Nam đã không thể thắng đậm Brunei như mục tiêu đặt ra

Những sự điều chỉnh của ban huấn luyện tuyển Việt Nam không thể giúp thế trận tấn công trở nên sắc nét hơn. Đoàn quân áo đủ tỏ ra chưa thực sự nhuần nhuyễn khi chơi tấn công tổng lực power-play với thủ môn dâng cao. Mãi đến những phút cuối, tuyển Việt Nam mới ghi thêm được 1 bàn thắng để ấn định kết quả 5-3.

Chiến thắng với cách biệt 2 bàn là không đủ để tuyển Việt Nam chiếm vị trí nhì bảng từ Indonesia. "Những chiến binh Sao Vàng" phải chờ kết quả từ trận đấu giữa Thái Lan và Indonesia để biết mình có lọt top 2 sau khi vòng bảng khép lại không.

Xếp hạng vòng bảng giải Futsal U16 Đông Nam Á 2026.

Theo quy định giải đấu, 2 đứng đầu vòng bảng sẽ vào trận chung kết. 2 đội xếp thứ ba và thứ tư sẽ chơi trận tranh HCĐ. Tuyển Thái Lan đã chắc chắn có mặt tại trận chung kết và tuyển Myanmar chắc suất đá trận tranh hạng ba. 2 tấm vé còn lại của 2 trận đấu sẽ được phân định sau trận đấu Thái Lan vs Indonesia diễn ra lúc 13h30 ngày 27/12.

Nếu Thái Lan thắng Indonesia với cách biệt 7 bàn trở lên, Việt Nam vào chung kết. Còn lại những kết quả khác thì tuyển Việt Nam sẽ chơi trận tranh hạng ba.