Nhận định vòng 32 Ngoại hạng Anh: Arsenal bỏ xa Man City, MU xây chắc vị trí top 3

Nhận định vòng 32 Ngoại hạng Anh

Arsenal bỏ xa Man City

Arsenal đã chấm dứt chuỗi trận thua bằng chiến thắng trước Sporting Lisbon tại Champions League.

Họ là đội được siêu máy tính của trang Opta đánh giá cao nhất giành chiến thắng cuối tuần này, với tỉ lệ dự đoán lên tới 72,2% trước Bournemouth.

Các Pháo thủ đã thắng cả bốn trận đấu gần nhất tại Premier League và đang hướng đến chuỗi năm trận thắng liên tiếp lần thứ ba trong mùa giải này.

Đây sẽ là mùa giải Ngoại hạng Anh thứ ba mà Arsenal có 3 chuỗi năm trận thắng liên tiếp riêng biệt, sau mùa 2013/14 (kết thúc ở vị trí thứ tư) và 2022/23 (vị trí thứ hai).

BXH Ngoại hạng Anh trước vòng 32

Tuy nhiên, phong độ mạnh mẽ của Bournemouth cho thấy trận đấu có thể không dễ dàng đối với đội bóng của Mikel Arteta.

Bournemouth đang có chuỗi 11 trận bất bại (4 thắng, 7 hòa), chuỗi trận dài nhất của họ tại Ngoại hạng Anh. Họ đã hòa trong 5 trận gần nhất, và mô hình dự đoán khả năng hòa trận thứ 6 liên tiếp của họ là 16%.

Trận đấu được đánh giá cân bằng nhất cuối tuần này là cuộc đối đầu giữa Chelsea và Manchester City.

Man City cần phải nỗ lực rất nhiều để thu hẹp khoảng cách với Arsenal. Họ đã thắng 28 trong 31 trận đấu gần nhất tại Premier League trong tháng Tư (2 hòa, 1 thua), và màn trình diễn xuất sắc của họ trước Liverpool tuần trước là một điềm báo đáng ngại cho các đội khác.

Dưới thời Guardiola, Citizens đạt trung bình 2,50 điểm mỗi trận tại Premier League trong tháng Tư (38 điểm, 30 thắng, 5 hòa, 3 thua).

Siêu máy tính dự đoán Man City là đội có cơ hội thắng cao hơn trong trận đấu này với xác suất là 41,2%. Tuy nhiên, Chelsea cũng không phải đối thủ dễ chơi. Chelsea được đánh giá có 33,1% cơ hội thắng, 25,7% là khả năng 2 đội hòa nhau

Nếu Man City sảy chân, Arsenal nhiều khả năng sẽ gia tăng cách biệt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

MU xây chắc vị trí trong top 3

Chỉ xếp sau Man City và Arsenal, Đội bóng của Michael Carrick đang rất sáng cửa kết thúc mùa giải trong top 3. MU chỉ thua một trong 14 trận đấu tại Premier League kể từ ngày Giáng sinh (thắng 8, hòa 5). 29 điểm mà họ giành được trong giai đoạn vừa qua chỉ kém đội đầu bảng Arsenal (31).

Leeds còn một trận bán kết FA Cup phía trước, nhưng họ chỉ hơn khu vực xuống hạng 4 điểm sau một chuỗi trận khó khăn. Đội bóng của Daniel Farke cũng đã không ghi bàn trong 4 trận đấu gần nhất tại Premier League.

Tỉ lệ dự đoán chiến thắng cho MU trong trận MU vs Leeds lên tới 61,7%. 3 điểm sẽ giúp Quỷ đỏ xây chắc vị trí trong top 3 và an tâm về tấm vé dự Champions League mùa giải sau.

Lịch thi đấu vòng 32 Ngoại hạng Anh

Ngày 11/4:

02h00: West Ham vs Wolverhampton

18h30: Arsenal vs Bournemouth

21h00:

Brentford vs Everton

Burnley vs Brighton

23h30: Liverpool vs Fulham

Ngày 12/4:

20h00:

Crystal Palace vs Newcastle

Sunderland vs Tottenham

Nottingham Forest vs Aston Villa

22h30: Chelsea vs Man City

Ngày 14/4:

02h00: MU vs Leeds United

Dự đoán của Opta cho 10 trận đấu vòng 32 Ngoại hạng Anh