Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Philippines, 13h30 ngày 18/9: Chiến thắng bắt buộc

Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Philippines, Asiad 2026 - Sau trận ra quân không thành công, U23 Việt Nam đứng trước áp lực phải đánh bại đối thủ bị đánh giá là yếu nhất bảng. Lần này, đội tuyển không những phải thắng mà thắng thuyết phục để làm đòn bẩy cho màn thư hùng ở lượt trận cuối.

Nhận định trước trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Philippines

U23 Việt Nam về lý thuyết được coi là ứng viên nặng ký cho 1 trong 2 vị trí đi tiếp ở bảng C. Đội đã thể hiện được khả năng của mình ở vòng chung kết U23 châu Á vừa qua, giành vị trí thứ 3. Dù không mang theo lực lượng mạnh nhất tới Asiad 2026, thiếu vắng một số ngôi sao như Trung Kiên, Đình Bắc… nhưng với những gương mặt tài năng như Minh Phúc, Quốc Cường, Lý Đức, Văn Thuận cùng dàn cầu thủ trẻ được bổ sung từ lứa U21, dàn sao trẻ Việt Nam vẫn hứa hẹn tạo nên một tập thể đủ sức thách thức các ông lớn.

Tuy vậy, ngày ra quân của đội đã không thành công. Tung ra hơn 20 cú sút, tạo ra thế trận áp đảo U23 Kuwait nhưng cuối cùng thì U23 Việt Nam chỉ có được 1 điểm vất vả nhờ pha đánh đầu thành bàn ở cuối trận. Nhiều tình huống mười mươi nhưng các tuyển thủ không thể dứt điểm thành công, chi tiết ấy cho thấy vẫn còn nhiều vấn đề ở đội bóng của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh…

Trong khi đó, Philippines mang tới nỗi thất vọng lớn hơn. Đội tuyển này thua rất đậm 1-5 trước Uzbekistan trong ngày mở màn. Trận thua này tiếp tục mang tới lời cảnh báo cho nền bóng đá Philippines khi họ đang xuống dốc ở khâu đào tạo trẻ. Thế hệ từng gây bất ngờ ở ASEAN Cup 2024 bây giờ đã không còn tiếp tục đà thăng tiến.

Vì vậy, khó có thể đánh giá Philippines ngang bằng với Việt Nam trong lần đọ sức này. Kịch bản Philippines gây ra sức ép lớn, bắt Việt Nam chật vật gần cả trận như ở SEA Games 33 có lẽ sẽ không tái hiện. Thay vào đó là một tập thể phòng thủ triệt để, nỗ lực hạn chế tối đa số bàn thua.

Nhưng vấn đề của Việt Nam là đội phải tận dụng các cơ hội của mình. Sút tới hơn 20 lần mà chỉ ghi được 1 bàn, đó là thống kê rất đáng thất vọng. Đội đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét, gồm những tình huống sút ra ngoài còn khó hơn vào trong nhưng vẫn để cơ hội trôi qua tầm tay.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Philippines

U23 Việt Nam bước vào giải đấu mà không có nhiều thời gian lắp ráp. Vì nhiều lý do khách quan cũng như chủ quan, đội chỉ có thể có vài tuần làm nóng. Xét về phong độ gần đây, U23 Việt Nam cũng không thực sự mang tới nhiều tự tin khi đội chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất.

Chung tình cảnh là những chàng trai trẻ Philippines. Kể từ chiến dịch SEA Games 33 khá thành công, họ không tiến bộ. 6 trận gần nhất đội tuyển này thua tới 3, hoà 1. Trong trận ra quân thua Uzbekistan, Philippines bị áp đảo suốt cả trận. Họ chỉ tung ra được đúng 2 cú sút trong khi hứng chịu 24 lần hãm thành từ đối thủ. Và tất cả những gì U23 Philippines có được chỉ là 5 huống ghi bàn danh dự, trong khi đó họ nhận tới năm bàn thua.

Những con số trên phản ánh rõ sự khác biệt giữa Philippines so với những đội tuyển U23 thuộc nhóm khá của châu Á. Hay như khi gặp Việt Nam ở SEA Games 33, tuyển trẻ Philippines cũng chịu tới 17 pha bắn phá và thua 0-2.

Với những phân tích trên, khó có thể tin U23 Philippines sẽ thi đấu sòng phẳng với Việt Nam giống như lịch sử đối đầu giữa 2 đội tuyển (4 lần đối đầu gần nhất thua 3 hoà 1, không ghi nổi bàn nào). Nhưng như đã nói, chỉ khi nào cải thiện được bài toán dứt điểm thì dàn sao trẻ của HLV Hồng Vinh mới có thể tin vào chiến thắng áp đảo…