Nhận định U22 Thái Lan vs U22 Malaysia, 20h00 ngày 15/12: Thử thách khó vượt

Nhận định trước trận đấu U22 Thái Lan vs U22 Malaysia

Sau thất bại của đội tuyển nữ trước Philippines ở bán kết SEA Games 33, áp lực đặt lên vai U22 Thái Lan ở nội dung bóng đá nam đang là khổng lồ. Với tư cách là chủ nhà của SEA Games 33, Thái Lan từng tuyên bố ôm trọn 4 bộ huy chương vàng bóng đá nhưng bây giờ, họ chỉ còn cơ hội ở 3 gồm bóng đá nam, futsal nam và futsal nữ.

Chắc chắn rằng U22 Thái Lan sẽ được gửi gắm niềm hy vọng lớn nhất, hứng chịu áp lực cao nhất. Năm nay, người Thái đã chuẩn bị rất kỹ cho kịch bản đăng quang. Họ khao khát tìm lại vị thế số 1 ở sân chơi bóng đá trẻ. Các cầu thủ U22 Thái Lan cũng được hỗ trợ tối đa để có thể lần đầu tiên sau 8 năm bước lên bục cao nhất SEA Games.

Trận bán kết tối nay, Thái Lan sẽ phải hiện thực hóa phần nào tham vọng ấy bằng một chiến thắng trước Malaysia. Thậm chí không những thắng mà họ còn phải áp đảo đối thủ, cống hiến một màn thể hiện ấn tượng nhất để phần nào giúp người hâm mộ nguôi ngoai sau thất bại của đội tuyển nữ .

Thái Lan chỉ phải gặp đối thủ yếu ở vòng bảng

Phong độ, lịch sử đối đầu U22 Thái Lan vs U22 Malaysia

Thái Lan đã đi trên một hành trình dễ dàng. Ở vòng bảng, họ gần như không bị thử thách vì 2 đối thủ là Timor Leste và Singapore quá yếu. Bảng A của Thái Lan là dễ nhất so với 2 bảng còn lại, khi mỗi bảng có ít nhất 2 đội ngang cơ nhau cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Do vậy mà màn thể hiện vừa qua (thắng Timor Leste 6-1 và Singapore 3-0) chưa phản ánh đúng năng lực của U22 Thái Lan . Họ cần những “thuốc thử” liều cao. Hôm nay là một trận đấu như vậy, khi U22 Thái Lan đấu U22 Malaysia.

Malaysia từng ở rất gần cánh cửa bị loại. Nhưng ở lượt trận cuối, Indonesia lại không thể tự định đoạt vận mệnh của mình. Họ thắng Myanmar 3-1 song vẫn là không đủ để vượt qua Malaysia về chỉ số phụ để đi tiếp.

Có thể nói, Malaysia đã lách qua khe cửa rất hẹp để có mặt ở bán kết. Và như người ta thường nói, những kẻ “chết hụt” lại sống lâu. Nếu tìm ra đấu pháp hợp lý, rút ra được những bài học từ trận thua U22 Việt Nam, U22 Malaysia hôm nay hoàn toàn có thể khắc chế lối chơi của U22 Thái Lan.

Thực tế thì ngoài 2 trận thắng dễ dàng vừa qua, các cầu thủ trẻ Thái Lan chưa thực sự mang tới cảm giác an tâm cho người hâm mộ. 4 trận đấu trước SEA Games 33, họ chỉ thắng 1. Gặp các đối thủ ngang cơ, U22 Thái Lan thường bị tâm lý, như 2 trận không thắng U22 Trung Quốc trước thềm SEA Games 33. Bên cạnh đó, áp lực chủ nhà cũng hoàn toàn có thể khiến đội tuyển này phải ôm hận, giống như các đàn chị hôm qua.