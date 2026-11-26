Nhận định bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Mali, lượt trận cuối bảng G FIFA U17 World Cup 2026 - thông tin lực lượng, phong độ, lịch sử đối đầu. Chạm trán ứng viên vô địch U17 Mali vào lúc 20h00 tối nay (26/11), thầy trò HLV Cristiano Roland dồn toàn lực tìm kiếm điểm số lịch sử nhằm nuôi hy vọng lách qua khe cửa hẹp để góp mặt tại vòng 32 đội.

Nhận định trước trận U17 Việt Nam vs U17 Mali

Cục diện bảng G đẩy U17 Việt Nam vào trận chiến sinh tử ở lượt đấu hạ màn. Sau hai lượt trận đầu tiên, đoàn quân của HLV Cristiano Roland có một điểm và tạm xếp thứ ba, kém đội nhì bảng U17 Bỉ 2 điểm và ngang bằng điểm số với đội cuối bảng U17 New Zealand.

Bàn gỡ hòa quý giá ở phút bù giờ 90+2 của Duy Khang trong trận hòa 3-3 đầy cảm xúc trước New Zealand giúp đại diện Đông Nam Á giữ lại tia hy vọng đi tiếp. Để cạnh tranh một trong tám suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng knock-out, U17 Việt Nam buộc phải giành kết quả tích cực trước U17 Mali và theo cục diện hiện tại ở nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt, chúng ta không còn lựa chọn ngoài việc thắng U17 Mali.

Thử thách dành cho đại diện Việt Nam là ngọn núi thực sự mang tên U17 Mali. Đội bóng Tây Phi trình diễn sức mạnh của ứng cử viên vô địch khi lần lượt đè bẹp U17 New Zealand 3-0 và lội ngược dòng hạ gục U17 Bỉ 2-1. Với 6 điểm tuyệt đối cùng ưu thế đối đầu, U17 Mali đã chính thức giành ngôi nhất bảng G và đoạt vé sớm vào vòng 32 đội.

Các thông số chuyên môn phơi bày sự áp đảo toàn diện của U17 Mali trước mọi đối thủ. Chỉ sau hai trận, đại diện châu Phi tung ra tổng cộng 48 cú dứt điểm và ghi 5 bàn thắng. Trước New Zealand, họ cầm bóng tới 70%, bắn phá khung thành đối phương 29 lần với 10 cú sút trúng đích.

Gặp một tập thể có tổ chức cao như U17 Bỉ, Mali vẫn duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng 60%, tung ra 19 pha dứt điểm và bóp nghẹt hoàn toàn đối thủ trong hiệp hai khi không cho đội bóng châu Âu tung ra nổi một cú sút nào. Lối chơi của U17 Mali kết hợp giữa nền tảng thể lực sung mãn, kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng pressing tầm cao nghẹt thở và những pha chuyển đổi trạng thái lạnh lùng.

Dẫu vậy, cánh cửa tạo nên địa chấn vẫn mở với U17 Việt Nam. Việc sớm hoàn thành mục tiêu nhất bảng G khiến trận đấu tối nay không còn ý nghĩa điểm số với U17 Mali. Ban huấn luyện đội bóng châu Phi có thể xoay tua đội hình, cất các trụ cột trên băng ghế dự bị để giữ sức cho vòng đấu loại trực tiếp.

Bên cạnh đó, bóng đá lứa tuổi U17 luôn giàu tính phóng khoáng và những biến số khó lường. Khi tâm lý thi đấu của đối thủ có phần thả lỏng, sự quyết tâm cao độ của các cầu thủ trẻ Việt Nam hoàn toàn đủ sức tạo ra bước ngoặt.

Điểm tựa lớn nhất để U17 Việt Nam tin vào một bất ngờ nằm ở bản lĩnh tấn công ấn tượng. Ngay trong lần đầu tiên bước ra sân chơi World Cup, các học trò của HLV Cristiano Roland đã ghi 5 bàn thắng do công của 4 cầu thủ khác nhau, trong đó 4 pha lập công diễn ra ở thế bị dẫn bàn.

Ngược lại, hàng thủ lại là nỗi lo lớn nhất khi để thủng lưới tới 6 bàn sau hai lượt trận, bộc lộ hạn chế cố hữu về thể hình, khả năng tranh chấp bóng bổng và duy trì cự ly đội hình mỗi khi đối phương tăng tốc.

Trước một tập thể giàu sức mạnh và tốc độ như Mali, U17 Việt Nam không thể mạo hiểm chơi đôi công sòng phẳng. HLV Cristiano Roland cần giúp học trò đảo ngược kịch bản trận thua Bỉ 2-3, nơi đội bóng áo đỏ chơi bùng nổ ở hiệp một nhưng hụt hơi sau giờ nghỉ.

U17 Việt Nam nên nhập cuộc với khối đội hình thấp vừa phải, ưu tiên kiểm soát nhịp độ trận đấu trong 45 phút đầu trước khi bung sức tìm kiếm đột biến ở hiệp hai. Hệ thống phòng ngự phải chọn đúng thời điểm gây áp lực, tránh lao vào tranh chấp mù quáng để đối phương dễ dàng xoay người bứt tốc, đồng thời tăng cường bọc lót cho hai hành lang biên nhằm hạn chế tối đa các pha đối đầu một đối một.

U17 Việt Nam đã chơi ấn tượng từ đầu vòng bảng.

Phong độ, lịch sử đối đầu U17 Việt Nam vs U17 Mali

Hai lượt trận đã qua tại bảng G cho thấy sự tương phản rõ rệt về tính ổn định giữa hai đội tuyển. U17 Mali duy trì mạch toàn thắng thuyết phục, thể hiện khả năng áp đặt thế trận và bản lĩnh lội ngược dòng ấn tượng trước những đối thủ có trường phái khác nhau. Trong khi đó, U17 Việt Nam tạo ra những trận cầu giàu cảm xúc nhưng thiếu sự cân bằng giữa công và thủ khi ghi 5 bàn và nhận 6 bàn thua sau trận thua Bỉ 2-3 cùng trận hòa New Zealand 3-3.

Trong quá khứ, hai đội tuyển U17 Việt Nam và U17 Mali chưa từng chạm trán nhau ở bất kỳ giải đấu chính thức nào. Xét về bề dày truyền thống tại sân chơi thế giới, đại diện châu Phi vượt trội hoàn toàn với lần thứ 8 góp mặt ở vòng chung kết FIFA U17 World Cup, từng giành ngôi Á quân vào năm 2015 và đoạt hạng Ba chung cuộc ở kỳ giải gần nhất năm 2023. Ngược lại, thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ mới có lần đầu tiên tận hưởng bầu không khí của ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh.

Thông tin lực lượng U17 Việt Nam vs U17 Mali

U17 Việt Nam bước vào lượt trận quyết định với lực lượng sung mãn nhất và không có trường hợp nào bị treo giò. Mọi đường lên bóng của đội bóng áo đỏ tiếp tục xoay quanh nhạc trưởng Chu Ngọc Nguyễn Lực - cầu thủ đã nổ súng trong cả hai lượt trận đầu tiên nhờ kỹ thuật giữ bóng thoát pressing khéo léo và khả năng đá phạt lợi hại.

Trên hàng công, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân đóng vai trò di chuyển rộng để kéo giãn hàng thủ đối phương, mở ra khoảng trống cho chân sút Lê Sỹ Bách dứt điểm trong vòng cấm, bên cạnh quân bài tẩy Duy Khang luôn biết cách tỏa sáng ở những thời khắc quyết định.

Về phía U17 Mali, đội bóng châu Phi sở hữu lực lượng hoàn toàn khỏe mạnh nhưng nhiều khả năng sẽ thực hiện hàng loạt điều chỉnh ở đội hình xuất phát nhằm trao cơ hội cho các nhân tố dự bị giàu khát khao thể hiện bản thân. Dù không tung ra đội hình mạnh nhất, chất lượng đồng đều về thể chất lẫn kỹ thuật của dàn cầu thủ trẻ Mali vẫn đủ sức tạo ra áp lực lớn lên phần sân của U17 Việt Nam suốt 90 phút.

Đội hình dự kiến:



U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Nguyễn Khắc Minh Đức, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đặng Khoa, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Trọng Phong, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương, Lê Trọng Đại Nhân, Lê Sỹ Bách.



U17 Mali: Abdoul Razak Coulibaly, Cheick Hamalla Coulibaly, Makan Sacko, Youssouf Sylla, Moussa Dianessi, Lassana Diawara, Ismail Kamissoko, Halidou Alhassane Maiga, Yaya Niang, Issiaka Kone, Djigui Koita.



Dự đoán tỷ số: U17 Việt Nam 1-0 U17 Mali.



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