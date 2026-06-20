Nhận định trận đấu Tunisia vs Nhật Bản, 11h00 ngày 21.6: Nhiệm vụ phải thắng

Nhận định trận đấu Tunisia vs Nhật Bản, bảng F - World Cup 2026, chạm trán đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng, thầy trò HLV Moriyasu cần làm mọi cách để thu về trọn vẹn 3 điểm.

Phong độ Tunisia vs Nhật Bản

Thảm họa có lẽ là từ chính xác nhất để chỉ màn ra quân của Tunisia tại World Cup 2026. Đại diện Bắc Phi thi đấu khá nỗ lực trong 45 phút đầu nhưng tan vỡ sau giờ nghỉ giữa hiệp. Thất bại đậm 1-5 trước Thụy Điển để lại nhiều hậu quả tiêu cực.

Gần như ngay lập tức, HLV Sabri Lamouchi, người mới nhận công việc vài tháng, bị sa thải. Ban đầu, giám đốc kỹ thuật Mondher Kebaier dự kiến cầm quân. Nhưng sau khi cân nhắc, LĐBĐ Tunisia quyết định bổ nhiệm Hervé Renard vào "ghế nóng".

Chiến lược gia người Pháp được kỳ vọng sẽ giúp Tunisia thi đấu khởi sắc bởi bản thân ông từng có kinh nghiệm ở đấu trường World Cup khi dẫn dắt Morocco (2018) và Saudi Arabia (2022). Nhưng thực tế, với dàn nhân sự hiện có trong tay, thật khó để nhà cầm quân từng thử sức tại Nam Định tạo nên quá nhiều dấu ấn khác biệt.

Trước khi lên đường dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Tunisia trải qua 3 trận giao hữu và đều không biết mùi chiến thắng (hòa 1, thua 2, không ghi nổi bàn thắng nào). Điểm rơi phong độ kém cỏi, cộng thêm những xáo trộn trên băng ghế chỉ đạo, đội tuyển đến từ lục địa đen sẽ lấy gì để chống lại một Nhật Bản đang khát khao chiến thắng.

Trái ngược đối thủ, Nhật Bản có màn ra quân khá thành công. Liên tiếp bị Hà Lan dẫn bàn, các chiến binh "Samurai Xanh" vẫn thi đấu kiên cường, máu lửa và được đền đáp xứng đáng bằng những bàn gỡ.

Dẫu vậy, 1 điểm thu về từ trận hòa 2-2 sẽ chỉ trở nên có ý nghĩa nếu Nhật Bản vượt qua vòng bảng. Để hướng tới mục tiêu quan trọng đó, chiến thắng ở cuộc chạm trán Tunisia được xem như nhiệm vụ bắt buộc dành cho đoàn quân dưới trướng HLV Hajime Moriyasu.

Bởi bất kỳ kết quả nào khác cũng sẽ đẩy gã khồng lồ châu Á vào thế nguy nan ở lượt trận cuối, khi họ phải đụng độ Thụy Điển đang có dấu hiệu lột xác so với giai đoạn vòng loại. Nhìn chung, kịch bản kiếm 3 điểm hoàn toàn nằm trong tầm tay Daichi Kamada cùng các đồng đội.

Nhật Bản rất cần chiến thắng trước Tunisia để tiến gần mục tiêu vượt qua vòng bảng

Nhật Bản nhận được rất nhiều kỳ vọng tại World Cup 2026. Sự trưởng thành và tiến bộ của đội tuyển xứ hoa anh đào được thể hiện rõ nét trong vài năm qua. Không phải ngẫu nhiên, Nhật Bản có thể sở hữu chuỗi 10 trận bất bại trước các đại diện châu Âu, bao gồm thành tích hạ gục Anh, thắng Đức, đả bại Tây Ban Nha, hòa Croatia...

Gặp gỡ đối thủ yếu hơn, lại đang ở trạng thái có phần bất ổn về nhiều mặt, Nhật Bản chắc chắn sẽ dùng mọi cách để chiến thắng.

Thông tin lực lượng Tunisia vs Nhật Bản

Tunisia: Người hâm mộ đang chờ đợi tân HLV Hervé Renard sẽ sử dụng chiến thuật nào hay vẫn giữ nguyên sơ đồ 3-5-2 truyền thống. Nếu thay đổi, nhiều khả năng ông thầy người Pháp cũng sẽ tạo ra xáo trộn ở đội hình xuất phát.

Nhật Bản: Chấn thương ở trận hòa Hà Lan khiến Takefusa Kubo chắc chắn vắng mặt.

Đội hình dự kiến Tunisia vs Nhật Bản

Tunisia: Chamakh; Valery, Rekik, Talbi, Ali Abdi; Skhiri, Khedira; Achouri, Hannibal, Gharbi; Chaouat

Nhật Bản: Suzuki; Taniguchi, Watanabe, H. Ito; Sugawara, Kamada, Sano, Nakamura; Roan, Maeda; Ueda

Dự đoán: 0-2