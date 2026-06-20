Nhận định trận đấu Hà Lan vs Thụy Điển, 0h00 ngày 21.6: Sắc cam lấn át

Nhận định trận đấu Hà Lan vs Thụy Điển, bảng F - World Cup 2026, sở hữu đội hình đồng đều hơn, đoàn quân dưới trướng HLV Koeman có thể sẽ thu về 3 điểm trọn vẹn.

Phong độ Hà Lan vs Thụy Điển

11 lần tham dự VCK World Cup trong quá khứ, Hà Lan chưa từng dừng chân sớm ở vòng bảng. Vì thế, đại diện châu Âu tỏ ra rất tự tin khi hành quân đến xứ cờ hoa, bất chấp bị đánh giá rơi vào bảng đấu tiềm ẩn nhiều hiểm nguy.

Và ở trận ra quân, thầy trò HLV Ronald Koeman đã thực sự phải nếm trải thách thức đầu tiên. Hai lần vượt lên dẫn trước song niềm vui sau cùng vẫn không đến với Van Dijk cùng các đồng đội. Họ để Nhật Bản gỡ hòa 2-2 ở phút 88 và chấp nhận chỉ thu về 1 điểm.

Tất nhiên, đó chưa phải kết quả thảm họa, đặc biệt xét trên tham chiếu Nhật Bản rõ ràng không phải đối thủ dễ chơi. Cần biết rằng kể từ sau thất bại dưới tay Bỉ ở World Cup 2018, đội tuyển xứ mặt trời mọc trải qua chuỗi 10 trận bất bại trước các đại diện châu Âu, bao gồm thành tích hạ gục Anh, thắng Đức, đả bại Tây Ban Nha, hòa Croatia...

Giờ không phải lúc Hà Lan gặm nhấm tiếc nuối. "Oranje" cần dồn sự tập trung cao độ cho màn chạm trán Thụy Điển. Đây là trận đấu thầy trò HLV Ronald Koeman không được phép thất bại. Bởi nếu không, họ sẽ gặp rất nhiều thất thế trên đường đua giành 1 trong 2 vị trí dẫn đầu bảng F.

Trường hợp đút túi 1 điểm, cửa đi tiếp của Hà Lan vẫn rất sáng. Bởi ở lượt trận cuối, "Lốc cam" sẽ chỉ phải đụng độ Tunisia, đối thủ bị xem yếu nhất bảng. Nhưng để chắc chắn hơn, đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Thụy Điển sẽ là đích đến tối ưu nhất.

Trong quá khứ, Hà Lan và Thụy Điển từng 25 lần đối đầu ở tất cả các giải đấu. Đội tuyển áo cam tỏ ra nhỉnh hơn với 12 chiến thắng và 8 thất bại. Nếu tính riêng ở sân chơi World Cup, đôi bên mới đụng độ nhau 1 lần, ở vòng bảng năm 1974. Trận đấu khi đó kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Hà Lan không được phép thua ở 90 phút tới

Thụy Điển từng đối diện rất nhiều chỉ trích bởi màn trình diễn thảm họa ở giai đoạn vòng loại. Nhưng dưới triều đại HLV Graham Potter, đại diện Bắc Âu càng chơi càng hay. Chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Tunisia ở trận ra quân mang lại rất nhiều tín hiệu tích cực.

Ngoài 3 điểm đơn thuần, tỷ số đậm giúp Thụy Điển sở hữu hiệu số bàn thắng tốt nếu cần đua tranh thứ hạng. Bên cạnh đó, khởi đầu hoàn hảo cũng tạo nên liều doping tinh thần, giúp Alexander Isak cùng các đồng đội bước vào cuộc nội chiến châu Âu với trạng thái tự tin và hưng phấn cao độ.

Trong bối cảnh đôi bên đều không phải những tập thể sở hữu hệ thống phòng ngự ấn tượng, tấn công nhiều khả năng trở thành lựa chọn ưu tiên. Cuộc so tài tại Houston vì thế hứa hẹn diễn ra cởi mở.

Thông tin lực lượng Hà Lan vs Thụy Điển

Hà Lan: Chỉ còn duy nhất Memphis Depay gặp đôi chút vấn đề về thể lực.

Thụy Điển: Không thiếu vắng nhân tố đáng chú ý nào.

Đội hình dự kiến Hà Lan vs Thụy Điển

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Malen, Gakpo

Thụy Điển: Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Isak, Gyokeres

Dự đoán: 3-2