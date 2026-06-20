Nhận định trận đấu Ecuador vs Curacao, 7h00 ngày 21.6: Không còn đường lùi

Nhận định trận đấu Ecuador vs Curacao, bảng E - World Cup 2026, đại diện Nam Mỹ bước vào lượt trận thứ 2 với mục tiêu không để lọt khỏi tay 3 điểm.

Phong độ Ecuador vs Curacao

Nhờ sở hữu chuỗi phong độ ấn tượng, Ecuador được kỳ vọng sẽ trở thành một bất ngờ thú vị tại World Cup 2026. Trước khi lên đường sang xứ cờ hoa, đại diện Nam Mỹ trải qua chuỗi 19 trận không biết đến mùi chiến bại, đồng thời giữ sạch lưới tới 13 trận.

Đoàn quân dưới trướng HLV Sebastian Beccacece tưởng như đã tiến rất gần tới cột mốc 20 khi chạm trán Bờ Biển Ngà ở lượt trận mở màn bảng E. Tuy nhiên, để Amad Diallo chọc thủng lưới đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng khiến Ecuador phải rời sân cùng hai bàn tay trắng có phần cay đắng.

Gục ngã dưới tay đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Ecuador chắc chắn phải nỗ lực nhiều hơn ở 2 lần ra sân còn lại. Đặc biệt ở cuộc chạm trán đối thủ bị đánh giá yếu như Curacao, Enner Valencia và các đồng đội không được phép đánh rơi 3 điểm.

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, kịch bản Ecuador phải dừng bước sớm rất dễ xảy ra. Bởi ở lượt cuối, tập thể từng cán đích thứ 2 ở vòng loại khu vực Nam Mỹ sẽ phải đụng độ "ông kẹ" Đức.

Giải quyết tốt bài toán dễ mang tên Curacao sẽ giúp Ecuador tự tin hơn khi bước vào trận chiến then chốt. Mọi kết quả nào khác ngoài 3 điểm sẽ càng khiến sức ép đặt lên vai thầy trò HLV Beccacece thêm nặng nề.

Curacao đã có quãng thời gian thi đấu khá ấn tượng trước Đức. Nhưng sự chênh lệch đẳng cấp ở đôi bờ chiến tuyến lộ quá rõ và đội tuyển đến từ quốc đảo nhỏ bé giữa Caribbean không thể tạo ra dấu ấn khác biệt.

Ecuador không được phép để mất 3 điểm quan trọng khi đối đầu Curacao

Trước đó, chất lượng của Curacao cũng đợc thể hiện rõ qua thành tích ở các trận đấu giao hữu. Cả 4 lần ra sân trong năm nay nhằm chuẩn bị cho ngày hội bóng đá thế giới, thầy trò HLV Dick Advocaat chỉ thắng 1 và thua 3.

Đáng chú ý, chiến thắng duy nhất đến từ màn so tài chênh lệch với láng giềng Aruba (xếp hạng 189 FIFA). Trong khi 3 thất bại đều khá đậm, bao gồm thua Trung Quốc (0-2), thảm bại trước Australia (1-5) và bị Scotland cho phơi áo (1-4).

Rõ ràng với những gì đã thể hiện, Curacao xứng đáng bị xếp vào nhóm các đội tuyển yếu nhất tại World Cup 2026. Chỉ tinh thần chiến đấu thôi là không đủ để những Locadia, Chong, Obispo, Bacuna... hy vọng kiếm điểm trong lần đầu dự sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sẽ không bất ngờ nếu đại diện khu vực CONCACAF phải xách valy về nước ngay sau vòng bảng với thành tích toàn thua.

Thông tin lực lượng Ecuador vs Curacao

Ecuador: Khả năng ra sân của tiền đạo kỳ cựu Enner Valencia còn bỏ ngỏ.

Curacao: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Ecuador vs Curacao

Ecuador: Galindez; Franco, Pacho, Ordonez, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Valencia, Plata

Curacao: Room; Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville; Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna; Chong; Locadia, Hansen

Dự đoán: 3-0