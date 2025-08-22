Nhận định Thể Công Viettel vs Công an TPHCM, 19h15 ngày 22/8: Diện mạo mới của các vị khách

Nhận định trước trận đấu Thể Công Viettel vs Công an TPHCM

CLB Công an TP.HCM tiếp tục tham vọng “lột xác” ở mùa giải 2025/26. Họ vừa công bố thêm một tân binh cực kỳ chất lượng là Raphael Schorr Utzig. Giá trị của anh trên sàn chuyển nhượng là rất cao, 1 triệu USD, chi tiết cho thấy độ chịu chơi của CLB miền Nam ở chiến dịch năm nay. Trong danh sách 4 ngoại binh đắt giá nhất LPBank V.League 1 -2025/26 , Công an TP.HCM chiếm tới 2 (Matheus Felipe và Schorr Utzig).

Công an TPHCM đang rất hưng phấn cho trận đấu này. Trong ngày khai màn mùa giải mới, CLB này đã đánh bại một Hà Nội FC là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Các trụ cột của CLB đã lên tiếng đúng lúc. Tiến Linh mở điểm cho Công an TPHCM, Patrik Lê Giang liên tục bay lượn để giữ lợi thế cho đội bóng.

Những gì đang diễn ra thực sự mang tới những tín hiệu chẳng lành cho Thể Công Viettel khi họ phải tiếp đón một trong những thế lực đang trỗi dậy ở chiến dịch năm nay.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thể Công Viettel vs Công an TPHCM

Bên kia chiến tuyến, Thể Công Viettel thực ra cũng bổ sung khá nhiều gương mặt mới. Nhưng họ lại chủ yếu đầu tư vào dàn cầu thủ Việt kiều. CLB này sở hữu tới 4 tân binh mang 2 dòng máu. Nhưng ngoài Kyle Colonna, cái tên còn lại thực sự vẫn là dấu hỏi lớn.

Màn thể hiện của đội bóng áo lính trong ngày ra quân phần nào mang tới nỗi lo cho NHM. Đội bóng này vươn lên dẫn bàn nhờ khoảnh khắc chớp thời cơ của Lucao, gương mặt mới mang 100% dòng máu nước duy nhất ở hè 2025. Sau đó, họ phải oằn mình chịu hàng loạt pha hãm thành từ CAHN. Tuyến giữa khi mất Đức Chiến thực sự là vấn đề của Thể Công Viettel khi Xuân Tiến, Hữu Thắng hay Nata chưa đủ mang tới sức kháng cự lớn, cản bước CAHN.

Trận đấu hôm nay hứa hẹn sẽ lại là một kịch bản gian nan cho Thể Công Viettel. Nhưng sân nhà có thể trở thành điểm tựa cho họ. Thể Công Viettel bất bại ở “tổ ấm” 6 trận gần nhất, thắng 4 trong số này. Bên kia chiến tuyến, Công an TPHCM khá sợ những chuyến hành quân ra thủ đô. 3 trận gần nhất với các CLB đặt đại bản doanh tại Hà Nội, họ không thắng trận nào, thua 2 và chỉ ghi tổng cộng 1 bàn.

Nhưng đó là khi Công an TPHCM còn là CLB TPHCM với tiềm lực khiêm tốn hơn hiện tại. Bây giờ với cái tên mới, nhiều gương mặt mới, có lẽ Công an TPHCM sẽ thể hiện khá hơn.

Đội hình dự kiến Thể Công Viettel vs Công an TPHCM Thể Công Viettel: Văn Phong, Tiến Dũng, Colonna, Văn Toàn, Tiến Anh, Wesley Nata, Viết Tú, Xuân Tiến, Văn Khang, Lucao, Pedro Henrique, Công an TP.HCM: Lê Giang, Gia Bảo, Quang Hùng, Matheus Felipe, Endrick, Phú Đức, Quốc Cường, Hoàng Phúc, Huy Toàn, Mbo, Tiến Linh. Dự đoán tỷ số: Thể Công Viettel 1-1 Công an TPHCM