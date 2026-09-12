Nhận định Sunderland vs Arsenal, 02h00 ngày 13/9: Pháo nổ vang trời

Nhận định bóng đá Sunderland vs Arsenal, Vòng 4 Premier League 2026/2027 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Arsenal đang có khởi đầu gần như hoàn hảo, nhưng liệu chuỗi phong độ ấn tượng có tiếp tục khi họ phải làm khách trước một Sunderland đầy khó chịu?

Sunderland vs Arsenal.

Nhận định Sunderland vs Arsenal

Sau thất bại trước Ipswich ở vòng mở màn, Sunderland nhanh chóng tìm lại phong độ bằng chiến thắng 1-0 trước Fulham rồi hòa Brentford 1-1. Họ tiếp tục vượt qua Hull City ở League Cup, qua đó nâng chuỗi bất bại trên mọi đấu trường lên con số 3. Đội bóng này có xu hướng giữ cự ly đội hình tương đối thấp, hạn chế khoảng trống trước vòng cấm rồi chờ thời điểm chuyển trạng thái.

Arsenal đang có khởi đầu ấn tượng trong giai đoạn đầu mùa giải. Đội bóng của Mikel Arteta đã giành trọn 9 điểm sau 3 vòng đấu đầu tiên tại Premier League. Coventry, Aston Villa và Chelsea lần lượt trở thành những đối thủ bị đánh bại. Đáng chú ý, Arsenal không phải lúc nào cũng giành chiến thắng theo cùng một kịch bản.

Thay vì cố gắng tấn công bằng mọi giá, Arsenal hiện cho thấy họ sẵn sàng kiểm soát nhịp độ và chờ thời cơ. Đội bóng của Arteta cũng mới đánh bại Napoli 1-0 ở Champions League, nâng chuỗi thắng trên mọi đấu trường lên 5 trận. Hàng thủ đang mang lại sự yên tâm. Arsenal mới nhận một bàn thua tại Premier League mùa này và theo Opta, họ đang có chỉ số bàn thua kỳ vọng là 0,93. Đáng chú ý hơn, các đối thủ chỉ tung ra 6 cú sút trúng đích trước Arsenal sau 3 vòng. Đây là cơ sở để tin rằng Sunderland sẽ không dễ dàng tìm được khoảng trống.

Nếu xét thành tích đối đầu, Sunderland đang đứng trước một nhiệm vụ rất khó. Đội chủ nhà chỉ thắng Arsenal đúng một lần trong 29 lần chạm trán gần nhất tại Premier League. Kể từ chiến thắng 1-0 vào tháng 11/2009, Sunderland chưa thể đánh bại Pháo thủ trong 17 trận liên tiếp, với 6 trận hòa và 11 thất bại.

Ngay cả khi được chơi trên sân nhà, Sunderland cũng không có thành tích tốt trước Arsenal. Pháo thủ chỉ thua một trong 14 chuyến làm khách gần nhất trước đối thủ này tại Premier League, đồng thời giành chiến thắng ở 5/7 lần gần đây. Tuy nhiên, Arsenal không thể chủ quan bởi Sunderland từng khiến họ đánh rơi chiến thắng ở chính sân đấu này mùa trước. Điều đó cho thấy khoảng cách về đẳng cấp không đồng nghĩa với việc Arsenal sẽ có một buổi tối dễ dàng.

Kịch bản hợp lý nhất là Sunderland chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian, ưu tiên bịt kín trung lộ và hạn chế tốc độ luân chuyển bóng của Arsenal. Trong khi đó, đội bóng của Arteta nhiều khả năng sẽ kiên nhẫn tìm khoảng trống thay vì đẩy tốc độ trận đấu lên quá cao.

Saka là mũi tấn công đáng chú ý ở hành lang phải, trong khi Odegaard là cầu nối quan trọng giữa hàng tiền vệ và hàng công. Kai Havertz cũng đang có phong độ tốt với 2 bàn sau 3 trận Premier League. Một yếu tố khác có thể giúp Arsenal tạo khác biệt là khả năng tạo cơ hội từ tuyến giữa. Theo Opta, Declan Rice có tới 40 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân, nhiều nhất Premier League mùa này. Trong khi đó, Christos Tzolis đã có 4 pha kiến tạo sau 5 trận đầu tiên cho Arsenal.

Sunderland có lợi thế sân nhà và đủ khả năng gây ra khó khăn, đặc biệt nếu duy trì được khối phòng ngự chặt chẽ. Dẫu vậy, Arsenal sở hữu nhiều phương án để phá vỡ thế bế tắc. Nếu tận dụng tốt cơ hội, đội bóng của Arteta có thể rời sân với 3 điểm.

Phong độ, lịch sử đối đầu Sunderland vs Arsenal

5 trận đấu gần nhất của Sunderland.

5 trận đấu gần nhất của Arsenal.

Thành tích đối đầu giữa Sunderland và Arsenal trong 5 lần gần nhất.

Thông tin lực lượng Sunderland vs Arsenal

Arsenal không có sự phục vụ của Saliba do chấn thương lưng. Jurrien Timber và Cristhian Mosquera bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Sunderland thiếu Habib Diarra vì chấn thương đùi. Romaine Mundle đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Đội hình dự kiến Sunderland vs Arsenal

Sunderland: Roefs; Mukiele, Danso, Ballard, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Meunier, Le Fee, Angulo; Brobbey.

Arsenal: Raya; Ben White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz.

Dự đoán tỷ số Sunderland 1-3 Arsenal