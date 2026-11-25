Nhận định bóng đá Sporting Lisbon vs MU, UEFA Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. MU hành quân đến Lisbon vào thời điểm phong độ chạm đáy. Liệu HLV Pochettino có thể tạo nên cú hích, hay đội bóng Bồ Đào Nha sẽ khiến Quỷ đỏ trải qua đêm đáng quên?

Nhận định Sporting Lisbon vs MU



Xét về phong độ, Sporting đang có nhiều cơ sở để tự tin. Trong khi đó, Man Utd lại đang trải qua giai đoạn đầy bất ổn. Trận thua 0-4 trước Liverpool mới đây càng khiến bầu không khí tại Old Trafford trở nên nặng nề. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm, trong khi lối chơi của đội bóng chưa cho thấy sự gắn kết. Chuyến làm khách đến Lisbon vì thế mang ý nghĩa lớn với thầy trò Mauricio Pochettino. Một kết quả tích cực có thể giúp Man Utd lấy lại sự tự tin, nhưng nếu tiếp tục thất bại, những vấn đề tồn tại trong đội hình sẽ càng trở nên nghiêm trọng.

Điểm đáng chú ý ở Sporting là khả năng tổ chức tấn công đa dạng. Đội bóng Bồ Đào Nha có thể đưa bóng lên từ hai biên, sử dụng những pha phối hợp ở trung lộ hoặc tăng tốc bằng các tình huống chuyển trạng thái. Luis Suarez là nhân tố nổi bật nhất trên hàng công Sporting. Anh đã ghi 13 bàn sau 15 trận, trong đó có 4 pha lập công tại Champions League. Khả năng chọn vị trí và dứt điểm của Suarez sẽ là mối đe dọa đối với hàng phòng ngự thiếu chắc chắn của Man Utd. Catamo cũng là cái tên đáng chú ý. Cầu thủ này sở hữu tốc độ và có thể tạo ra khác biệt ở những tình huống một đối một.

Mauricio Pochettino được bổ nhiệm thay Michael Carrick và đang đứng trước nhiệm vụ không hề dễ dàng. Nhà cầm quân người Argentina cần nhanh chóng ổn định một tập thể đang mất phương hướng, đặc biệt là cải thiện khả năng phòng ngự. Trận thua Liverpool 0-4 đã phơi bày nhiều vấn đề, từ cách tổ chức đội hình cho đến khả năng chống đỡ sức ép của các cầu thủ.

Thống kê càng khiến tình hình trở nên đáng lo ngại. Man Utd đã để lọt lưới 34 bàn sau 16 trận trên mọi đấu trường mùa này, con số cao nhất trong nhóm các đội bóng thuộc năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Riêng tại Champions League, Quỷ đỏ cũng đã nhận 8 bàn thua sau bốn lượt đấu.

Pochettino cần tính toán kỹ lưỡng trước chuyến đi đến Bồ Đào Nha. Nếu tiếp tục lựa chọn cách chơi dâng cao nhưng không bảo đảm khả năng bọc lót, Man Utd có thể rơi vào thế bị động trước những cầu thủ giàu tốc độ của Sporting. Ngược lại, việc duy trì đội hình thấp quá lâu cũng khiến Quỷ đỏ khó tạo ra sức ép và dễ bị đối thủ kiểm soát thế trận.

Ở tuyến giữa, Bruno Fernandes là nhân tố có khả năng tạo ra khác biệt. Tuy nhiên, Bruno sẽ cần sự hỗ trợ tốt hơn từ các đồng đội. Bryan Mbeumo có thể mang đến tốc độ và khả năng xâm nhập vòng cấm, trong khi Amad Diallo là phương án tạo đột biến ở những tình huống đi bóng. Nếu Man Utd muốn gây khó khăn cho Sporting, họ cần tận dụng tốt những pha phản công thay vì chỉ trông chờ vào khả năng xử lý cá nhân.

Xét trên nhiều phương diện, đội bóng Bồ Đào Nha đang có lợi thế rõ rệt hơn. Họ sở hữu phong độ tốt, được thi đấu trên sân nhà và có hàng công đủ sức khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của đối thủ. Man Utd có thể chơi khởi sắc hơn dưới thời Pochettino, nhưng việc thay đổi bộ mặt chỉ trong thời gian ngắn là nhiệm vụ không đơn giản.

Phong độ, lịch sử đối đầu Sporting Lisbon vs MU

Phong độ của Sporting Lisbon.

Phong độ của MU.

Sporting và Man Utd từng gặp nhau bốn lần tại các giải đấu của UEFA. Đội bóng Anh thắng ba trận, trong khi đại diện Bồ Đào Nha có một lần giành chiến thắng. Hai chiến thắng gần nhất của Man Utd trước Sporting diễn ra ở vòng bảng Champions League mùa 2007/08, với tỷ số 1-0 trên sân khách và 2-1 tại Old Trafford. Dù vậy, những kết quả từ gần hai thập kỷ trước không thể phản ánh chính xác tương quan hiện tại.

Thông tin lực lượng Sporting Lisbon vs MU

Sporting Lisbon thiếu Zeno Debast do chấn thương. Nuno Santos gặp vấn đề về cơ, bỏ ngỏ khả năng ra sân.

MU không có sự phục vụ của Carlos Baleba do chưa bình phục chấn thương gân kheo. Benjamin Sesko, Manuel Ugarte và Marcus Rashford tiếp tục vắng mặt; Luke Shaw bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Sporting Lisbon vs MU

Sporting Lisbon: Rui Silva; Eduardo Quaresma, Eduardo Felicissimo, Goncalo Inacio; Geny Catamo, Silas Andersen, Sergi Altimira, Maxi Araujo; Issa Doumbia; Luis Suarez, Fotis Ioannidis.

MU: Senne Lammens; Leny Yoro, Harry Maguire, Ayden Heaven, Diogo Dalot; Lisandro Martinez, Kobbie Mainoo; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Bryan Mbeumo.

Dự đoán tỷ số Sporting Lisbon 2-1 MU