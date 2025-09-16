Nhận định Real Madrid vs Marseille, 02h00 ngày 17/9: Làm sao cản được Nhà Vua!

Mbappe và Guler đang khiến nhiều hàng phòng ngự phải khiếp sợ.

Nhận định trước trận đấu Real Madrid vs Marseille

Real Madrid cho thấy rất nhiều dấu hiệu khởi sắc dưới triều đại của HLV Xabi Alonso. Vào giai đoạn tiền mùa giải, Los Blancos lọt vào đến vòng bán kết FIFA Club World Cup và chỉ chịu thất bại trước PSG hùng mạnh. Phong độ ấn tượng này được đội bóng thủ đô Tây Ban Nha duy trì cho đến những vòng đấu đầu tiên tại La Liga. Đội chủ sân Bernabeu toàn thắng 4 trận đấu và dẫn đầu BXH La Liga, hơn ĐKVĐ Barcelona 2 điểm.

Đội bóng của HLV Xabi Alonso đã cải thiện rất nhiều ở khâu phòng ngự, khi mới chỉ nhận vỏn vẹn 2 bàn thua sau 4 vòng đấu. Sự quay trở lại kịp thời của Carvajal, Militao sau chấn thương, cùng những màn thể hiện chói sáng của các tân binh Huijsen, Carreras, Alexander-Arnold biến Real Madrid dần trở thành một bức tường thành vững chãi. Chính sự kiên cố của hàng phòng ngự đã mang về 3 điểm quý giá trước Real Sociedad vào cuối tuần vừa rồi. Real Madrid đã phải chơi với 10 người trong hơn 60 phút sau tấm thẻ đỏ của Huijsen những vẫn thắng chung cuộc với tỷ số 2-1.

Khả năng tấn công của Real Madrid cũng rất ấn tượng với 8 bàn thắng sau 4 vòng đấu, chỉ có Barcelona làm tốt hơn đội bóng thủ đô Tây Ban Nha với 13 bàn thắng. Những pha phối hợp giữa 2 cầu thủ tấn công Mbappe và Guler đang là điểm nhấn trong lối chơi mà HLV Xabi Alonso đang xây dựng tại Real Madrid. Những đường chuyền sắc bén của cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ, kết hợp với khả năng di chuyển khôn ngoan cùng kỹ năng dứt điểm thượng thừa của siêu sao Mbappe, khiến nhiều hàng phòng ngự tại Tây Ban Nha gặp nhiều rắc rối.

Bước ra đấu trường châu Âu, Real Madrid sẽ chạm trán Marseille ở lượt trận đấu tiên. Đội bóng nước Pháp bị đánh giá yếu hơn rất nhiều so với Los Blancos, đây là thời cơ thuận lợi để thầy trò HLV Xabi Alonso dễ dàng "bỏ túi" 3 điểm. Lợi thế sân nhà, sự vượt trội về lực lượng cùng những kết quả trong quá khứ là điểm tựa của đội bóng đến từ Tây Ban Nha.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Madrid vs Marseille

Real Madrid thi đấu ổn định dưới thời của HLV Xabi Alonso. Họ mới nhận 1 thất bại duy nhất trước PSG, hòa 1 và thắng 9. Los Blancos đang sở hữu chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp.

Sau khi bất bại 6 trận vào giai đoạn tiền mùa giải, Marseille đã nhận 2 trận thua tại Ligue 1 và giành 2 chiến thắng.

Đây là lần thứ 5 Real Madrid và Marseille gặp nhau. Trong 4 lần trước đó, Los Blancos có thành tích toàn thắng và ghi 14 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Real Madrid và Marseille

Real Madrid thiếu Rudiger, Endrick, Ferland Mendy do chấn thương.

Marseille có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Marseille

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Guler; Mastantuono,Mbappe, Vinicius Jr.

Marseille: Lange; Medina, Aguerd, Pavard, Murillo; Kondogbia, Gomes; Weah, Nadir, Greenwood; Paixao.

Dự đoán tỷ số Real Madrid 2-0 Marseille