Nhận định PSG vs Barcelona, 02h00 ngày 21/10: Trận chiến của những người khổng lồ

Nhận định bóng đá PSG vs Barcelona, 02h00 ngày 21/10, lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. PSG đang trở lại mạnh mẽ với chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp, nhưng Barcelona cũng toàn thắng cả 11 trận từ đầu mùa. Không phải ngẫu nhiên, trang chủ của PSG gọi cuộc đối đầu này là “A class of Titans” - trận chiến của những người khổng lồ.

Nhận định trước trận PSG vs Barcelona

PSG bước vào cuộc tiếp đón Barcelona với sự tự tin được củng cố sau chiến thắng 4-2 trước Man City ngay tại Etihad ở lượt trận thứ hai của vòng bảng Champions League 2026/27. Đội bóng của HLV Luis Enrique đã tạo ra lợi thế dẫn trước 3 bàn chỉ trong 30 phút đầu tiên, trở thành đội khách đầu tiên ghi ít nhất 3 bàn trong hiệp 1 của một trận Champions League tại sân Etihad.

Chiến thắng ấy cũng nối dài chuỗi trận thăng hoa của PSG. Sau khi không thắng trong cả 3 vòng đầu tiên tại Ligue 1, đội bóng thủ đô Paris đã thắng liền 6 trận trên mọi đấu trường, ghi tổng cộng 19 bàn. Riêng tại Champions League, PSG hiện bất bại 12 trận liên tiếp và chỉ còn cách kỷ lục của chính mình đúng 1 trận.

Nhưng bên phần sân đối diện, Barcelona cũng không kém cạnh. Đội bóng xứ Catalonia đang trải qua giai đoạn khởi đầu mùa giải gần như hoàn hảo. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, Barcelona toàn thắng 11 trận trên mọi đấu trường, ghi tới 48 bàn, đạt hiệu suất trung bình 4,4 bàn mỗi trận.

Sau khi lần lượt thắng Feyenoord 5-1 và Galatasaray 4-1 tại Champions League, đội bóng xứ Catalonia tiếp tục đánh bại Real Betis 5-2 ở La Liga cuối tuần qua. Nhờ vậy, Barcelona đã trở thành đội bóng đầu tiên kể từ Real Madrid năm 1968 thắng cả 9 trận mở màn La Liga trong một mùa giải.

Nhìn rộng hơn, Barcelona cũng ghi ít nhất 4 bàn trong 4 trận liên tiếp tại vòng bảng hoặc vòng đấu hạng Champions League, thành tích chưa đội bóng nào làm được trong lịch sử giải đấu. Với phong độ đó, thầy trò HLV Flick có đủ cơ sở để hướng đến chiến thắng ngay tại Paris, dù đây là thử thách lớn nhất của họ từ đầu mùa.

Trận đấu ở Parc des Princes đêm nay sẽ càng nóng hơn khi cả hai đội đều đang cạnh tranh vị trí dẫn đầu giai đoạn vòng bảng. PSG muốn tận dụng lợi thế sân nhà để nối dài chuỗi trận thắng và tiến gần hơn đến mục tiêu kết thúc vòng đấu hạng ở vị trí cao nhất. Trong khi đó, Barcelona quyết tâm duy trì thành tích toàn thắng, đồng thời chứng minh sức mạnh trước nhà đương kim vô địch.

Phong độ, lịch sử đối đầu PSG vs Barcelona

Trong bối cảnh cả PSG và Barcelona đều có phong độ cao và sở hữu những cầu thủ tấn công có khả năng tạo khác biệt, cuộc đối đầu tại Parc des Princes có thể chứng kiến nhiều bàn thắng.

Những trận PSG vs Barcelona thường có rất nhiều bàn thắng.

Kịch bản này càng khả thi nếu biết rằng kể từ mùa giải 2024/25, các trận đấu có sự góp mặt của PSG và Barcelona lần lượt chứng kiến 134 và 130 bàn thắng tại Champions League. Đây là hai đội bóng có tổng số bàn thắng xuất hiện trong các trận đấu của mình cao nhất giải đấu trong giai đoạn này.

Riêng những lần chạm trán giữa PSG và Barcelona có trung bình 3,8 bàn mỗi trận, chỉ thấp hơn số bàn thắng trung bình của cặp đấu Ajax - Bayern Munich trong nhóm những cuộc đối đầu diễn ra ít nhất 10 lần tại Cúp C1 châu Âu và Champions League.

Bên cạnh lợi thế sân nhà, lịch sử cũng đang nghiêng nhẹ về PSG. Hai đội chuẩn bị gặp nhau lần thứ 17 tại đấu trường châu Âu và trong 16 trận trước đó, PSG cùng Barcelona mỗi đội thắng 6 lần. Nhưng PSG đã đánh bại Barcelona trong cả hai lần chạm trán gần nhất, bao gồm chiến thắng 2-1 tại Camp Nou ở vòng đấu hạng Champions League mùa giải 2025/26.

Thông tin lực lượng PSG vs Barcelona

PSG chịu tổn thất đáng kể khi hậu vệ trái Nuno Mendes gặp chấn thương cơ đùi và dự kiến phải nghỉ thi đấu trong vài tuần. Tiền vệ trẻ Senny Mayulu cùng thủ môn Alessandro Longoni cũng từng gặp vấn đề thể lực, nhưng Mayulu đã trở lại tập luyện đầy đủ.

HLV Luis Enrique có thể thực hiện một số điều chỉnh so với trận đấu gần nhất tại Ligue 1, khi nhiều trụ cột như Willian Pacho, Vitinha, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, Ousmane Dembele và Desire Doue được nghỉ ngơi hoặc không thi đấu nhiều. Đội trưởng Marquinhos cũng được cho nghỉ ở trận gặp Strasbourg và nhiều khả năng trở lại đội hình xuất phát.

Bên phía Barcelona, HLV Hansi Flick gặp khó khăn lớn hơn trong việc bố trí hàng phòng ngự. Jules Kounde dính chấn thương mắt cá và Eric Garcia gặp vấn đề ở đùi trong trận thắng Real Betis, khiến cả hai không thể góp mặt trước PSG. Garcia dự kiến nghỉ từ 3 đến 4 tuần, trong khi Kounde có thể trở lại ở trận El Clasico gặp Real Madrid cuối tuần.

Trung vệ người Đan Mạch Andreas Christensen cũng tiếp tục vắng mặt vì chấn thương đùi, khiến cặp Pau Cubarsi và Gerard Martin trở thành bộ đôi trung vệ đương nhiên của Barcelona ở trận này. Gerard Martin từng phải rời sân sau hiệp một trận gặp Real Betis, nhưng vẫn có tên trong danh sách đến Pháp cùng đội bóng để sát cánh cùng Cubarsi.

Với Lamine Yamal đang đạt phong độ cao, hàng công Barcelona vẫn có khả năng chọc thủng lưới PSG dù phải làm khách ở Parc des Princes.

Trong khi đó, Joao Cancelo và Xavi Espart có thể được bố trí ở hai cánh hàng thủ nhằm khỏa lấp khoảng trống do Kounde và Eric Garcia để lại. Lựa chọn này có thể cung cấp cho Barcelona năng lực tấn công ở cánh khá tốt, do Cancelo cũng đã có 1 bàn và 1 kiến tạo tại Champions League mùa này. Nhưng khả năng phòng ngự của hậu vệ 32 tuổi người Bồ Đào Nha, cũng như Espart bên cánh đối diện, khó so được với bộ đôi Kounde - Eric Garcia.

Ở tuyến giữa, Rodri nhiều khả năng tiếp tục đá cặp với Pedri, trong khi Fermin Lopez được đánh giá có cơ hội đá chính ở vị trí hộ công. Trên hàng công, Raphinha đã trở lại sau vấn đề cơ bắp và có thể xuất phát cùng Lamine Yamal và Anthony Gordon. Với 14 bàn thắng cùng 3 kiến tạo sau 9 trận, Raphinha là một trong những mũi nhọn đáng chú ý nhất của Barcelona, dù HLV Flick vẫn có thể cân nhắc sử dụng Gabriel Jesus trong quá trình xoay vòng nhân sự.

Sự trở lại của Raphinha, nếu có, hứa hẹn một đêm vất vả cho hàng thủ PSG bởi anh vẫn là đối tác ăn ý nhất với Lamine Yamal. Nhưng đội chủ nhà có thể vẫn sẽ giành chiến thắng nhờ chiều sâu đội hình tốt hơn Barcelona và điểm tựa Parc des Princes, nơi họ đã thắng 4 trận liên tiếp ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.