Nhận định nữ Việt Nam vs nữ Indonesia, 16h00 ngày 14/12: Dạo chơi vào chung kết

Nhận định trước trận đấu nữ Việt Nam vs nữ Indonesia

Sau màn thoát hiểm ấn tượng ở trận đấu với Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt lên lấy ngôi đầu bảng B. Nhờ đó, Việt Nam chỉ phải gặp Indonesia ở bán kết. Đây có lẽ là cái tên dễ nhất mà một đội tuyển có thể gặp ở bán kết bóng đá nữ SEA Games năm nay.

Nền bóng đá xứ vạn đảo đặt tham vọng phát triển các đội tuyển nhưng vẫn phải thừa nhận rằng có sự chênh lệch trời vực giữa bóng đá nam và bóng đá nữ ở quốc gia này. Nếu như đội nam đang trở thành thế lực đáng gờm ở châu Á thì đội nữ giậm chân tại chỗ. Giải vô địch nữ Indonesia thậm chí còn không được tổ chức khiến các cầu thủ phải lên tiếng thể hiện sự bức xúc.

Thiếu sự cọ sát, thiếu đầu tư một cách tuần tự và bài bản, bóng đá nữ Indonesia liên tiếp phải hứng chịu đòn đau trong thời gian qua. 9 trận gần nhất, họ thua tới 6. Và xấu hổ nhất có lẽ là trận thua Pakistan vốn nằm trong nhóm 5 đội tuyển yếu nhất châu Á.

Đội tuyển nữ Indonesia vận hành với công thức cầu thủ nội địa cộng lực lượng nhập tịch tới từ Hà Lan. Nhưng thực tế là dàn cầu thủ từ châu Âu không quá nổi bật. Họ trưởng thành từ các đội bóng hạng dưới, có nền tảng kỹ thuật ở mức trung bình. Vì vậy mà dù sử dụng tới 4 cầu thủ nhập tịch xong tuyển nữ Indonesia vẫn thất bại nặng nề ở vòng loại Cúp châu Á vừa qua.

Phong độ, lịch sử đối đầu nữ Việt Nam vs nữ Indonesia

So với Việt Nam, đội tuyển nữ số một Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA, Indonesia càng khiêm tốn. Một bên 4 lần giành HCV ở 4 kỳ gần nhất, bên kia 20 năm qua mới 1 lần lọt qua vòng bảng SEA Games. Một bên thường xuyên tham dự VCK châu Á, bên kia 35 năm mới 1 lần vượt qua vòng loại.

Khó có thể làm phép tính bắc cầu trong bóng đá, nhưng chắc chắn rằng một đội tuyển đã thua Thái Lan tới 0-8 thì khó có thể gây ra khó khăn cho Việt Nam, đội đã hạ gục tuyển nữ Thái Lan trong cả 4 lần gặp nhau gần nhất. Ở tương quan đối đầu Việt Nam, tuyển nữ Indonesia cũng toàn thua 2 lần gặp nhau gần nhất, nhận tổng cộng 13 bàn thua.

Hôm nay, mỗi chiến thắng là điều đương nhiên với các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung . Vấn đề có lẽ là đội có thắng thuyết phục hay không, có giữ được thể lực và bảo toàn nhân sự cho trận chung kết hay không?