Nhận định nữ Việt Nam vs nữ Ấn Độ, 18h00 ngày 4/3: Khởi đầu suôn sẻ

Nhận định trước trận đấu nữ Việt Nam vs nữ Ấn Độ

Theo thể thức của Cúp châu Á, 6 đội dẫn đầu 3 bảng đấu sẽ giành vé trực tiếp vào tứ kết. 2 suất còn lại được dành cho 2 trong 3 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Vậy nên với những đội tuyển trung bình khá của châu lục như Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa, Uzbekistan… thì họ hiểu rằng mọi trận đấu đều là trận chung kết. Trước các đối thủ yếu, họ cần phải giành chiến thắng áp đảo để cạnh tranh chỉ số phụ.

Chắc chắn Việt Nam cũng sẽ vào trận với tư tưởng này. Sau loạt trận ở bảng A và B, có thể thấy khoảng cách giữa nhóm yếu so với phần còn lại đã được rút ngắn đáng kể. Triều Tiên “chỉ” thắng Uzbekistan 3-0 dù cách đây vài năm họ từng vùi dập đối thủ này 8-0. Hàn Quốc cũng không thể thắng quá đậm Iran dù cả trận sút hơn 30 lần và mới nhất, Trung Quốc chật vật trước Bangladesh, chỉ thắng 2-0.

Tuyển Việt Nam hạ quyết tâm thắng đậm trong ngày ra quân

Phong độ, lịch sử đối đầu nữ Việt Nam vs nữ Ấn Độ

Trước khi tham dự Cúp châu Á 2026, Ấn Độ đã bất ngờ thua Nepal, đội tuyển yếu hơn nhiều. Tỷ số 1-2 thực sự là cú sốc của Ấn Độ trên hành trình chuẩn bị cho VCK.

Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa Việt Nam có quyền chủ quan trước đội tuyển Nam Á này. Tại vòng loại, chính Ấn Độ đã loại Thái Lan để giành tấm vé dự VCK lịch sử. Lối chơi nhẫn nhịn, khả năng đeo bám đầy hiệu quả của Ấn Độ đã khiến Thái Lan vốn mạnh hơn rất nhiều, chịu phơi áo 1-2 ngay trên sân nhà.

Ấn Độ hoàn toàn có thể mang theo lối chơi đầy khó chịu đó khi đấu tuyển nữ Việt Nam. Họ phòng thủ chắc, trong khi trên hàng công sở hữu nhiều nhân tố giàu đột biến. Đó là Soumya Guguloth, người từng nhiều năm chơi bóng cho Dinamo Zagreb, là Manisha Kalyan, tiền đạo cao 1m72 từng tung hoành ở giải VĐQG Hy Lạp.

Đội tuyển Việt Nam vẫn gồm bộ khung đã thi đấu ở SEA Games 33 vừa qua. Những Huỳnh Như, Bích Thùy, Thái Thị Thảo… từng trải nghiệm cảm giác khó chịu khi đấu một đối thủ đeo bám tốt như Philippines . Vì vậy, chắc chắn họ sẽ biết cách giải quyết vấn đề này.

Việt Nam hiểu rằng 2 đối thủ còn lại ở bảng C là Đài Bắc Trung Hoa và Nhật Bản đều là những cái tên đáng gờm. Để cạnh tranh vị trí thứ 3 (với các đối thủ bảng A và B) hoặc vị trí thứ 2 bảng C với Đài Bắc Trung Hoa, Việt Nam bắt buộc phải giành một kết quả đậm đà trước Ấn Độ vào tối nay.