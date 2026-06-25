Nhận định Nhật Bản vs Thụy Điển, 06h00 ngày 26/6: Samurai xanh không nhân nhượng

Nhận định bóng đá Nhật Bản vs Thụy Điển, bảng F World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả hai đội đều khao khát một kết quả thuận lợi để nắm chắc tấm vé đi tiếp. Nhưng có lẽ Nhật Bản sẽ không nhân nhượng đối thủ mà quyết giành 3 điểm để chọn "chỗ đẹp" ở vòng trong.

Nhận định trước trận đấu Nhật Bản vs Thụy Điển

Thụy Điển đã thể hiện 2 gương mặt trong 2 trận ra quân. Nếu như ở màn hủy diệt Tunisia là nền tảng thể lực sung mãn, khả năng tổ chức phòng ngự không gian cực kỳ khoa học và lối đá hoa mỹ rực rỡ thì trước Hà Lan, họ lại mang tới một bộ mặt mong manh. Hàng thủ bám vị trí lỏng lẻo, theo người hời hợt tạo cơ hội cho Hà Lan ghi tới 5 bàn. Trong khi đó hàng công đơn điệu, phụ thuộc vào cảm hứng chơi bóng của Isak và Gyokeres.

Thực tế là bàn thắng duy nhất của Thụy Điển ở trận thua đó đến từ nỗ lực cá nhân của Elanga khi anh dốc bóng xâm nhập vòng cấm và ghi bàn. Còn lại, các pha dứt điểm của Isak và Gyokeres khi thì quá hiền, lúc lại thiếu chính xác. Nó khiến Thụy Điển đứng trước nhiều hoài nghi.

Trong khi đó ở phía bên kia chiến tuyến, Nhật Bản lại là đại diện ưu tú nhất, là ngọn cờ đầu cho sự vươn mình mạnh mẽ của bóng đá châu Á trên bản đồ túc cầu thế giới. Lối chơi của Nhật Bản không dựa vào thể hình hay sự va chạm cơ bắp thuần túy, mà được xây dựng vững chắc trên nền tảng kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng di chuyển linh hoạt không bóng và sự phối hợp nhóm nhỏ nhuần nhuyễn.

Bóng đá Nhật Bản dưới thời HLV Hajime Moriyasu còn kết hợp thêm nghệ thuật chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng đầy tính thực dụng. Tốc độ kinh hoàng của những mũi khoan phá ở hai hành lang cánh, cùng những đường chuyền chọc khe tinh tế xé toang hàng thủ ở trung lộ biến họ thành một cỗ máy tấn công biến ảo và cực kỳ khó lường.

Điểm đáng sợ nhất của Nhật Bản hiện tại là họ không còn tâm lý e ngại sự chênh lệch thể hình. Với việc hàng loạt trụ cột đang chinh chiến tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu như Ngoại hạng Anh, La Liga hay Bundesliga, các cầu thủ của họ đã quá quen với những pha tranh chấp tay đôi cường độ cao. Trận hòa Hà Lan 2-2 là ví dụ tiêu biểu. Thậm chí Nhật Bản còn không ngần ngại ghi bàn từ không chiến.

Cục diện của bảng đấu lúc này đang tạo ra một kịch bản hấp dẫn và đầy toan tính. Cả Nhật Bản và Thụy Điển đều đang chủ động nắm giữ vận mệnh. Nhật Bản chỉ cần thêm 1 điểm là đi tiếp. Thậm chí nếu thua thì họ vẫn giữ sự chủ động vì Samurai xanh đang có 4 điểm cùng hiệu số +4, hơn đứt nhiều đội xếp thứ 3 khác. Trong khi đó, Thụy Điển cũng khá thoải mái. Họ gần như chắc chắn đi tiếp nếu hòa hoặc thắng. Một khi thua thì đội tuyển này mới lo.

Nhưng tư tưởng cầu hòa chưa bao giờ là triết lý mà bóng đá mà Nhật Bản theo đuổi tại các kỳ World Cup gần đây. Trong thế chỉ cần hòa, họ đã hạ Tây Ban Nha 2-1 để dẫn đầu bảng tại VCK Qatar 2022. Hơn nữa, Nhật Bản cần vị trí dẫn đầu để tránh Brazil tại vòng trong.

Tham vọng của Nhật Bản rất rõ ràng: không chỉ tham dự mà là tiến sâu, xô đổ những kỷ lục của chính mình. Do đó, nếu muốn lật đổ thế trận phòng ngự của Thụy Điển và dọn đường cho một vị trí bốc thăm thuận lợi hơn, đội bóng xứ sở mặt trời mọc bắt buộc phải làm chủ cuộc chơi, đẩy cao đội hình một cách có tính toán và tìm kiếm những khoảng trống dù là nhỏ nhất để kết liễu đối phương.

Phong độ, lịch sử đối đầu Nhật Bản vs Thụy Điển

Nhật Bản đang trải qua chuỗi trận thăng hoa với những chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ có phong cách đa dạng. Mới nhất, họ vùi dập Tunisia đến 4-0. Với màn trình diễn này, Nhật Bản đã làm nên lịch sử khi trở thành đội bóng châu Á đầu tiên ghi được 4 bàn thắng trong một trận đấu World Cup. Và điều đó không phải ngẫu nhiên. Tính cả các trận giao hữu, đội tuyển Nhật Bản đang có chuỗi 9 trận bất bại, bao gồm cả những chiến thắng trước các đội bóng mạnh như Brazil (3-2) và Anh (1-0).

Tinh thần của đội bóng châu Á đang hưng phấn, đặc biệt là khi các chân sút trên hàng công liên tục nổ súng giòn giã. Sự ăn ý của hệ thống chiến thuật giúp Nhật Bản kiểm soát tốt tuyến giữa, tạo ra vô số cơ hội và quan trọng nhất là họ biết cách tận dụng tối đa sai lầm của đối thủ một cách lạnh lùng.

Trong khi đó, Thụy Điển thất thường hơn. Họ có thể thăng hoa bất chợt nhưng cũng dễ sụp đổ bất kỳ lúc nào. Thành tích của đội tuyển này trước các đại diện châu Á cũng không thực sự ấn tượng khi chỉ thắng 5/12 lần đọ sức gần nhất.

Phòng ngự vẫn là điểm yếu chí mạng của họ. 8 trận vừa qua, có tới 4 lần họ thủng lưới từ 3 lần trở lên (1-4 trước Thụy Sĩ, 1-3 trước Na Uy và 1-5 trước Hà Lan). Đây là một tần suất thủng lưới khó chấp nhận. Tunisia chơi quá thiếu quyết liệt nên không thể khai thác được điểm yếu của đội bóng Bắc Âu, nhưng Hà Lan chắc chắn biết cách tận dụng chúng.

Thông tin lực lượng Nhật Bản vs Thụy Điển

Như các trận đấu trước, Nhật Bản sẽ không thể sử dụng thủ quân Wataru Endo - người đóng vai trò như một cỗ máy quét không mệt mỏi. Ở hai hành lang biên, họ cũng không có Kaoru Mitoma và Takefusa Kubo. Tuy nhiên, 2 trận vừa qua cho thấy Samurai xanh không hề nhớ những trụ cột này. Nakamura chơi đầy nhiệt huyết, Junya Ito cũng rất linh hoạt. Cả 2 hứa hẹn sẽ khuấy đảo hàng thủ Bắc Âu.

Chưa kể, Nhật Bản còn nổi tiếng với chiều sâu đội hình đáng nể, sẵn sàng tung vào sân những "quân bài tẩy" đẳng cấp để xoay chuyển cục diện như Kamada, Tanaka...

Trong khi đó, đội tuyển Thụy Điển cũng đón nhận những tín hiệu tích cực. Hàng phòng ngự của họ sẽ tiếp tục được chỉ huy bởi trung vệ đội trưởng Victor Lindelof, người mang đến sự an tâm tuyệt đối nhờ khả năng phán đoán, đọc tình huống xuất sắc. Phía trên hàng công, sự trở lại mạnh mẽ của chân sút chủ lực Alexander Isak và tiền đạo đang có phong độ rực sáng Viktor Gyokeres sẽ là điểm tựa lớn nhất.