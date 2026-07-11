Nhận định Na Uy vs Anh, 04h00 ngày 12/7: Nỗi khiếp sợ mang tên Haaland

Nhận định bóng đá Na Uy vs Anh, vòng tứ kết World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chỉ cần vô hiệu hóa tầm hoạt động của Haaland, Anh sẽ có nhiều cơ hội đánh bại Na Uy.

Nhận định trước trận Na Uy vs Anh

Sau khi vượt qua "ngọn núi" mang tên Mexico, tại sân Azteca ở độ cao 2.240m so với mực nước biển, tuyển Anh đang chứng minh cho tất cả thấy diện mạo đầy thực dụng và lạnh lùng. "Tam sư" phải đối mặt với vô vàn nghịch cảnh trước Mexico, là sức ép từ khán giả nhà, điều kiện không khí loãng, dẫn đến vắt kiệt về mặt thể lực và việc phải thi đấu thiếu người.

Thế nhưng, trong một thế trận lùi sâu nhẫn nhịn với tỷ lệ kiểm soát bóng thấp kỷ lục trong lịch sử các kỳ World Cup (chỉ vỏn vẹn 33,2%), bản lĩnh của một ông lớn đã lên tiếng. Cú đúp chớp nhoáng của Jude Bellingham cùng pha sút phạt đền lạnh lùng mang thương hiệu Harry Kane đã giúp tuyển Anh lội ngược dòng ấn tượng 3-2, đưa họ hiên ngang bước vào vòng tứ kết lần thứ 11 trong lịch sử.

Đoàn quân của Thomas Tuchel đang có mạch 3 trận thắng liên tiếp, ghi ít nhất 2 bàn trong mỗi trận đấu đó. Rộng hơn, họ đã thắng 6 trong 7 lần ra sân gần nhất, với vết gợn duy nhất là trận hòa không bàn thắng trước Ghana ở vòng bảng.

Tuy nhiên, chuyến hành quân đến Florida lần này của tuyển Anh để chạm trán Na Uy mang theo nỗi ám ảnh vô hình mang tên "khắc tinh châu Âu". Thống kê chỉ ra 5 trong 6 lần gần nhất "Tam sư" bị loại ở các vòng knock-out World Cup đều là trước đại diện của lục địa già, bao gồm cả 3 kỳ đại hội gần nhất liên tiếp (tiêu biểu là thất bại 1-2 trước Pháp tại tứ kết năm 2022).

Dự đoán tỷ lệ thắng của Opta.

Phía bên kia chiến tuyến, Na Uy đang viết nên câu chuyện cổ tích tại kỳ World Cup trên đất Bắc Mỹ. Lần đầu tiên trong lịch sử, "Các chiến binh Viking" vào đến vòng 8 đội mạnh nhất. Đáng nói hơn, cách họ tiến bước khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục. Ở vòng 16 đội, Na Uy đả bại Brazil với tỷ số 2-1 nhờ sự rực sáng của tiền đạo Erling Haaland.

Việc biến dàn sao Nam Mỹ thành cựu vương không chỉ nối dài thành tích bất bại kỳ lạ của Na Uy trước Brazil ở cấp độ ĐTQG nam, mà còn khẳng định vị thế của một kẻ thách thức thực sự cho ngai vàng.

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Stale Solbakken, Na Uy đang trình diễn một thứ bóng đá cởi mở, hoang dại và mang tính giải trí cao. Họ ghi tới 12 bàn thắng và để lọt lưới 9 lần chỉ sau 5 trận đấu. Độc đáo hơn hơn, Na Uy ghi bàn và thủng lưới trong tất cả các trận đấu từ đầu giải.

Trong lịch sử các kỳ World Cup, chỉ có duy nhất tuyển Tây Đức vào năm 1954 là từng vào đến bán kết với kịch bản ghi ít nhất 10 bàn và thủng lưới ít nhất 10 bàn (năm đó Tây Đức lên ngôi vô địch). Thất bại duy nhất của Na Uy tại giải đấu lần này là trận thua 1-4 trước Pháp, nhưng đó là trận đấu thủ tục ở lượt cuối vòng bảng khi HLV Solbakken cất toàn bộ trụ cột lên băng ghế dự bị.

Tuy nhiên, Na Uy cũng có những nỗi lo lịch sử của riêng mình. Họ chưa từng giành chiến thắng trước một đội bóng châu Âu nào tại các vòng chung kết World Cup (hòa 2, thua 4). Trong cả hai lần lọt vào vòng knock-out trước đây vào năm 1938 và 1998, đại diện Bắc Âu đều phải dừng bước trước tuyển Italia. Giờ đây, để hiện thực hóa giấc mơ bán kết, họ phải vượt qua một tuyển Anh già rơ và đẳng cấp hơn rất nhiều.

Cuộc thư hùng tại Hard Rock Stadium không chỉ là màn đọ sức chiến thuật giữa hai sa bàn chiến thuật, mà còn là sân khấu vinh danh những cá nhân kiệt xuất nhất của bóng đá thế giới hiện tại, đặc biệt là cuộc đua giành Chiếc giày Vàng World Cup 2026.

Haaland đang có phong độ tuyệt vời.

Mọi ánh nhìn chắc chắn sẽ đổ dồn vào "cỗ máy ghi bàn" Erling Haaland. Tiền đạo của Manchester City đang cạnh tranh danh sách Vua phá lưới với 7 pha lập công chỉ sau 18 cú dứt điểm. Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của anh lên tới 39% - con số tốt nhất của một cầu thủ tung ra từ 15 cú sút trở lên tại một kỳ World Cup kể từ thời Gary Lineker năm 1986.

Đáng sợ hơn, Haaland đã nổ súng trong 14 trận đấu chính thức liên tiếp cho Na Uy, đóng góp tới 27 bàn thắng. Tổng cộng, chân sút 25 tuổi đã có 62 bàn sau 54 lần khoác áo đội tuyển. Anh cũng là nỗi ác mộng thực sự của thủ thành Jordan Pickford bên phía tuyển Anh. Trong các cuộc đối đầu tại Premier League, Pickford đã để lọt lưới tới 7 lần trong tổng số 10 cú sút trúng đích từ mũi giày của Haaland.

Thế nhưng, Tam Sư cũng sở hữu những vũ khí hủy diệt không hề kém cạnh. Đội trưởng Harry Kane đang theo sát Haaland trong cuộc đua Chiếc giày Vàng với 6 bàn thắng - cân bằng kỷ lục ghi bàn của chính anh tại kỳ World Cup 2018. Ngay phía sau, Jude Bellingham cũng đang thăng hoa rực rỡ với 4 lần xé lưới đối phương, thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu: tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Anh tại một kỳ World Cup.

Khả năng xâm nhập vòng cấm và định đoạt trận đấu của Bellingham cùng sự toàn diện của Kane sẽ là điểm tựa lớn nhất cho tham vọng của Tam Sư.

Phong độ, lịch sử đối đầu Na Uy vs Anh

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía tuyển Anh. Trong 12 lần đụng độ trước đây, tuyển Anh giành 7 chiến thắng, trong khi Na Uy mới chỉ 2 lần ca khúc khải hoàn. Thậm chí, đại diện Bắc Âu đã tịt ngòi trong cả 4 lần chạm trán gần nhất với "Tam sư". Lần gần nhất hai nền bóng đá này đụng độ là vào tháng 9 năm 2014 trong một trận giao hữu, nơi cú sút phạt đền của Wayne Rooney đã mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho nước Anh.

Siêu máy tính Opta đánh giá đây là trận tứ kết cân tài cân sức và khó đoán nhất tại World Cup 2026. Trong 25.000 lần mô phỏng trước trận đấu, tỷ lệ vào bán kết của tuyển Anh là 62,3%, trong khi Na Uy nắm giữ 37,7%.

Đáng chú ý, tỷ lệ đi tiếp của Tam Sư thấp hơn đáng kể so với các ông lớn khác ở vòng tứ kết như Pháp (73,9%), Tây Ban Nha (69,8%) hay Argentina (69,4%). Xét riêng trong 90 phút thi đấu chính thức, cơ hội chiến thắng của Anh được ước tính ở mức 50,4%, trong khi kịch bản Na Uy quật ngã đối thủ chiếm 25,1%, và khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ (hoặc luân lưu) là 24,6%. Sẽ không có gì bất ngờ nếu tấm vé đi tiếp được định đoạt trên loạt sút penalty cân não.

Kane và Bellingham đang có phong độ cao.

Thông tin lực lượng Na Uy vs Anh

Để chuẩn bị cho trận đánh lớn, HLV Thomas Tuchel phải đối mặt với cơn đau đầu về nhân sự, đặc biệt là ở hệ thống phòng ngự. Trung vệ trẻ Jarell Quansah bị treo giò ở tứ kết (và cả bán kết nếu Anh đi tiếp) sau tấm thẻ đỏ trực tiếp. Tiền vệ kỳ cựu Jordan Henderson phải sớm nói lời chia tay sớm với giải đấu một cách cực kỳ lãng xẹt sau khi dính chấn thương cổ tay nghiêm trọng do va chạm với... biển quảng cáo bên ngoài đường biên.

Chưa dừng lại ở đó, trung vệ Marc Guehi (vấn đề gân khoeo) và tiền vệ trụ cột Declan Rice (bị ốm) đều bỏ ngỏ khả năng ra sân. Trong bối cảnh hậu vệ phải Reece James vẫn chưa hoàn toàn bình phục, HLV Tuchel nhiều khả năng sẽ dùng lại Djed Spence án ngữ hành lang phải, hoặc linh hoạt kéo John Stones hay Ezri Konsa dạt cánh.

Nếu Guehi không thể thi đấu, trung vệ Dan Burn sẽ được trao cơ hội với nhiệm vụ đặc biệt khó nhằn là sử dụng thể hình đồ sộ để theo kèm và hạn chế tầm hoạt động của hung thần Erling Haaland.

Trái ngược với sự chắp vá của người đồng nghiệp, HLV Stale Solbakken đang nắm trong tay binh hùng tướng mạnh với một đội hình sung mãn nhất. Hậu vệ trái David Moller Wolfe dù phải rời sân sớm ở cuối trận thắng Brazil nhưng đã nhanh chóng hồi phục và trở lại tập luyện bình thường.

Niềm vui duy nhất của chiến lược gia này là "cơn đau đầu dễ chịu" trong việc lựa chọn nhân sự trên mặt trận tấn công. Hai tài năng trẻ Oscar Bobb và Andreas Schjelderup - những người đã trực tiếp kiến tạo nên hai bàn thắng vào lưới Brazil - đang tỏa sáng rực rỡ và phả hơi nóng trực tiếp vào vị trí đá chính của Alexander Sorloth và Antonio Nusa, sẵn sàng tung ra những đường chuyền dọn cỗ để Haaland kết liễu "Tam sư".

Đội hình dự kiến 2 đội tuyển.