Nhận định MU vs Arsenal, 22h30 ngày 17/8: Đại chiến mở màn

Nhận định trước trận đấu

Việc MU vắng bóng ở đấu trường châu Âu mùa này có thể trở thành lợi thế trong nước, khi HLV Amorim cùng các học trò chỉ tập trung vào Premier League.

Với việc Bruno Fernandes khước từ lời mời chào hậu hĩnh từ Saudi Arabia và một hàng công được làm mới, nhà vô địch nước Anh 20 lần đã phần nào tìm lại sự cân bằng trong giai đoạn tiền mùa giải. Họ bất bại cả năm trận giao hữu và lên ngôi tại Premier League Summer Series.

Dẫu vậy, các trận hòa trước Leeds United, Everton và Fiorentina khiến hai chiến thắng trước West Ham và Bournemouth trở nên kém ấn tượng hơn. Nhưng ít nhất, đó cũng là hai thắng lợi liên tiếp, điều mà MU không làm được một lần nào trong cả mùa Ngoại hạng Anh 2024/25.

Dù thế, “Quỷ đỏ” vẫn bước vào mùa giải mới với lợi thế lịch sử: họ là đội thắng nhiều trận mở màn Ngoại hạng Anh nhất (22 trận). Nếu hạ Arsenal, MU sẽ lập cột mốc ý nghĩa khi trở thành đội đầu tiên trong lịch sử đánh bại “Pháo thủ” 100 lần trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, “Pháo thủ” kết thúc loạt giao hữu hè bằng màn trình diễn xuất sắc, đánh bại Athletic Bilbao 3-0 để bảo vệ chức vô địch Emirates Cup. Viktor Gyokeres đã ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Arsenal ở trận thắng này. Tân binh Martin Zubimendi cũng để lại dấu ấn với pha kiến tạo, trước khi Bukayo Saka và Kai Havertz lần lượt lập công, khép lại chiến thắng thuyết phục.

Trước đó, những thất bại trước Tottenham và Villarreal cho thấy sự bế tắc quen thuộc nơi khâu sáng tạo. Nhưng khi ra sân với đội hình mạnh nhất và bộ ba tiền vệ vận hành trơn tru, Arsenal đã dễ dàng áp đảo Bilbao.

Từng bị chế giễu là “chuyên gia hạng tư”, Arsenal nay lại mang “cái dớp á quân” suốt ba mùa liên tiếp. Trong bối cảnh Liverpool, Man City và Chelsea đều chi tiêu mạnh tay, giới chuyên môn đang chờ đợi một cuộc đua vô địch bốn bên đầy căng thẳng.

Nhưng đó là chuyện của nhiều tháng sau, nhiệm vụ trước mắt của Arsenal là giành chiến thắng ở trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa thứ tư liên tiếp. Old Trafford vốn không phải pháo đài bất khả xâm phạm khi Arsenal đã ghi bàn trong 11 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp tại đây, và lần gần nhất họ “tịt ngòi” ở Old Trafford đã là từ năm 2013.

Thông tin lực lượng

MU sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Lisandro Martinez và thủ môn Andre Onana vì chấn thương. Khả năng ra sân của Noussair Mazraoui còn bỏ ngỏ. Các tân binh như Mbeumo, Cunha hay Sesko có thể sẽ ra sân ngay trận đầu tiên mùa giải mới.

Trong khi đó, Arsenal không có sự phục vụ của Gabriel Jesus vì đang hồi phục chấn thương đầu gối. HLV Mikel Arteta sẽ phải cân nhắc dùng tân binh Gyokeres hay tiếp tục sử dụng Havertz cho vị trí cao nhất trên hàng công.

Đội hình dự kiến: MU (3-4-2-1): Bayindir; Yoro, De Ligt, Maguire; Diallo, Ugarte, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko. Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli.

Dự đoán tỷ số: MU 0-1 Arsenal