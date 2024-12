Nhận định Liverpool vs Man City, 23h00 ngày 1/12: Lún sâu vào khủng hoảng

Nhận định trước trận đấu Liverpool vs Man City

Chiến thắng 2-0 trước Real khiến Liverpool kéo dài khởi đầu tuyệt vời cùng Arne Slot, để bây giờ, họ bước vào một trong những trận đấu quan trọng nhất mùa giải mà nếu thắng, sẽ là bước tiến rất dài tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2024/25. Trong trường hợp có thêm 3 điểm tại Anfield đêm nay, The Reds sẽ dẫn trước phần còn lại 9 điểm và tạo nên khoảng cách 11 điểm với Man City. Trong lịch sử 32 năm của giải đấu, chỉ có 3 đội từng ngược dòng thành công, lên ngôi vô địch từ thế bị dẫn 11 điểm.

Với Man City, sẽ không ai ngạc nhiên nếu họ tiếp tục bại trận. Trận hòa 3-3 Feyenoord dù dẫn trước tới 3 bàn có nghĩa The Citizens đã không thắng 6 trận liên tiếp, điều chưa từng xảy ra trong triều đại Pep Guardiola . Đã 34 ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng nhà đương kim vô địch Premier League tận hưởng hương vị chiến thắng và họ cũng rất dễ tổn thương trong bối cảnh thiếu vắng Rodri. Trong 10 trận Premier League không có tiền vệ người Tây Ban Nha, Man City đã thủng lưới 17 bàn từ các tình huống phản công nhanh. Đó là lý do họ có xu hướng nhận rất nhiều bàn thua. 6 trận không thắng đã qua, The Citizens luôn nhận ít nhất 2 bàn thua mỗi trận.

Ngược lại, Liverpool gần như không có điểm yếu. Về cơ bản, họ trở nên chắc chắn hơn so với trước và tấn công hiệu quả hơn. Đặc biệt, họ có tới 20 cú sút đến từ các pha phản công nhanh, đứng đầu Premier League, và kiếm được 5 bàn thắng trong số đó. Đội quân của Arne Slot sẽ phát huy thế mạnh này để nhấn Man City sâu vào khủng hoảng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Liverpool vs Man City

Thành tích đối đầu giữa Liverpool và Man City khá cân bằng, khi cả hai đội đều kiếm được 4 chiến thắng trong 13 lần chạm trán gần nhất ở mọi đấu trường (còn lại hòa 5 trận). Về phong độ hiện tại, The Reds đương nhiên vượt trội. Họ chỉ thua duy nhất 1 trận (và hòa 1 trận khác) kể từ khi Arne Slot tiếp quản CLB. Còn lại, thắng tới 17/19 trận, đạt tỷ lệ thắng 89,47% ở mọi đấu trường.

Ngoài ra, Liverpool cũng đang sở hữu mạch 8 chiến thắng liên tiếp ở mọi mặt trận tại Anfield, ghi 22 bàn (ít nhất 2 bàn mỗi trận) và chỉ thủng lưới 3 (không quá 1 bàn/trận, giữ sạch lưới 5 trận). Với Man City, họ đã nhận 17 bàn thua ở 6 trận đã qua và chỉ ghi 7 bàn. 4 chuyến làm khách gần nhất, The Citizens đều thua, thủng lưới 10 và luôn ghi 1 bàn mỗi trận.

Thông tin lực lượng Liverpool vs Man City

Bên phía Liverpool, Trent Alexander-Arnold sẽ trở lại trong bối cảnh Ibrahima Konate và Conor Bradley dính chấn thương. Như vậy, Joe Gomez có thể có trận đá chính đầu tiên tại Premier League mùa này. Ngoài ra, Federico Chiesa, Diogo Jota, Alisson Becker và Kostas Tsimikas là những trường hợp vắng mặt khác. Còn Man City, Ruben Dias có thể tái xuất và Jeremy Doku cũng đã trở lại tập luyện, nhưng John Stones, Rodri, Oscar Bobb và Mateo Kovacic tiếp tục ngồi ngoài.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Man City Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones, Mac Allister; Salah, Nunez, Gakpo Man City: Lewis; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; Bernardo, Gundogan; Foden, De Bruyne, Grealish; Haaland

Dự đoán tỷ số Liverpool 3-1 Man City