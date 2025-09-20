Nhận định trước trận đấu Liverpool vs Everton

Liverpool đang hình thành một thói quen kỳ lạ, khi luôn giành chiến thắng ở những phút cuối cùng. Trên thực tế, 29% số bàn thắng của các đội bóng Ngoại hạng Anh đã ghi mùa này từ phút thứ 90 trở đi đều thuộc về The Kop (4/14). Tính ở mọi đấu trường, đội bóng của Arne Slot đã ghi bàn quyết định phút bù giờ trong 4/5 trận đấu, bao gồm quả phạt đền phút thứ 95 của Mohamed Salah trong trận thắng sít sao 1-0 trước Burnley cuối tuần trước và cú đánh đầu kết liễu Atletico ở Champions League vào giữa tuần.

Slot đã khen ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ khi chiến đấu đến phút cuối cùng, nhưng đồng thời cũng thừa nhận đội bóng của ông “lẽ ra phải kết thúc trận đấu theo cách dễ dàng hơn”. Thực vậy, với những cơ hội đã tạo ra và dàn sao họ có, hoàn toàn có thể tạo nên những trận thắng cách biệt, thay vì đợi đến khoảng thời gian bù giờ. Tuy nhiên, sẽ không người hâm mộ Liverpool nào phàn nàn nếu đội quân của Slot lại tạo nên khoảnh khắc vỡ òa phút cuối trong trận derby Merseyside với Everton.

The Toffees đã khởi đầu mùa giải khá tệ với trận thua Leeds, nhưng ngay sau đó hồi sinh để vươn lên vị trí thứ 6 và tiến bước ở Cúp Liên đoàn. Họ cũng gây dựng được hàng thủ khá vững chắc khi giữ sạch lưới 3/4 trận gần nhất. Thế nhưng để có điểm ở Anfield là một nhiệm vụ khó khăn, khi Liverpool đang rất hưng phấn, bên cạnh tâm lý chiến thắng mạnh mẽ để luôn biết cách thu về điểm số tối đa.

Phong độ, lịch sử đối đầu Liverpool vs Everton

Liverpool chỉ thua một trong 28 lần gần nhất tiếp Everton trên sân nhà ở mọi đấu trường (thắng 17, trong đó có 4 trận đã qua, và hòa 10). Cũng nên lưu ý, 6/7 trận derby Merseyside trở lại đây đều kết thúc không quá 2 bàn. Về tổng thể, The Toffees chỉ thắng 2 trong số 29 lần chạm trán gần nhất với Liverpool tại Premier League (hòa 14 thua 13), cũng không ghi được bàn thắng nào trong 5/7 trận đã qua. Chưa hết, David Moyes chưa bao giờ thắng tại Anfield ở Premier League sau 20 lần ghé thăm (hòa 6 thua 14).

The Kop hiện đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp ở mọi đấu trường, đồng thời duy trì mạch 19 trận Premier League bất bại trước các khán giả nhà (thắng 15 hòa 4). Với Everton, nếu như The Toffees chơi rất tệ trên sân khách trong giai đoạn từ cuối tháng 12/2023 đến đầu tháng 1/2025 (chỉ thắng 1/21 trận) thì trong 8 tháng qua, đã thắng 6/11 trận (còn lại hòa 2 thua 3).

Thông tin lực lượng Liverpool vs Everton

Liverpool đang có một đội ngũ sung mãn sau khi tiền vệ Curtis Jones tái xuất. Ngoài ra, tân binh Alexander Isak cũng cho thấy thể lực hoàn hảo trong trận ra mắt Liverpool hồi giữa tuần.

Bên phía Everton không có sự phục vụ của Jarrad Branthwaite và Vitaliy Mykolenko vì chấn thương, nhưng hy vọng tân binh Jack Grealish sẽ tỏa sáng để giúp họ cải thiện thành tích tại Anfield.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Everton Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike Everton: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Garner; Gueye, Iroegbunam; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Beto

Dự đoán tỷ số Liverpool 1-0 Everton