Nhận định Iraq vs Indonesia, 02h30 ngày 12/10: Hy vọng cuối cùng

Ở trận ra quân vòng loại thứ 4 World Cup 2026 châu Á, Indonesia thể hiện đầy ấn tượng trước đội chủ nhà Saudi Arabia. Tuy nhiên, họ vẫn chịu thua ngược với tỷ số 2-3 và phải bước vào trận đấu “sinh tử” với Iraq vào đêm nay.

Về lý thuyết, Indonesia vẫn còn cửa giành ngôi đầu bảng B và tấm vé tham dự World Cup 2026. Để điều này xảy ra, họ phải thắng đậm Iraq và chờ đợi đối thủ đánh bại Saudi Arabia ở lượt trận cuối cùng. Ngay cả khi Iraq không thắng Saudi Arabia sau đó, Indonesia vẫn còn hy vọng ở trận play-off với đội nhì bảng A. Vì vậy, chiến thắng là mệnh lệnh với thầy trò HLV Patrick Kluivert, cho dù mọi chuyện hứa hẹn rất khó khăn.

Iraq có thể xem là khắc tinh của tuyển Indonesia. Hiện tại, Iraq đang sở hữu 6 trận thắng liên tiếp trước Indonesia. Ngay cả khi bắt đầu chính sách nhập tịch, Indonesia cũng chưa thể vượt qua Iraq. Trong 3 lần gần nhất hai đội gặp nhau - 2 lần ở vòng loại World Cup 2026 giai đoạn 2 và một lần ở Asian Cup 2024, Indonesia đều thua với cách biệt 2 bàn trở lên.

Tất nhiên, Indonesia hiện tại đã khác rất nhiều so với giai đoạn đầu năm 2024. Họ đã nhập tịch nhiều cầu thủ chất lượng hơn, đồng thời cũng thay ban huấn luyện mới. So với Shin Tae-yong, HLV Patrick Kluivert đang được đánh giá cao hơn. Indonesia lúc này không chỉ còn chơi phòng ngự thụ động, mà còn có khả năng tấn công ấn tượng trước các đối thủ mạnh. Trận đấu với Saudi Arabia vừa qua là ví dụ rõ nét nhất. Cho dù thua ngược cay đắng, Indonesia cho thấy họ không có chút tự ti nào khi phải đối mặt với một đội tuyển được xem là “ông lớn” của châu lục.

Ở hướng ngược lại, Iraq vừa trải qua biến động trên băng ghế huấn luyện. Họ sa thải HLV Jesus Casas sau thất bại ở vòng loại 3 để bổ nhiệm Graham Arnold. Đây được đánh giá là quyết định khá bất ngờ và “lạnh lùng” của Iraq, bởi lẽ họ đã đạt được nhiều thành công cùng Jesus Casas. Tuy nhiên, lựa chọn HLV kỳ cựu như Graham Arnold cũng cho thấy quyết tâm giành vé trực tiếp của Iraq. HLV 63 tuổi người Australia khởi đầu thuận lợi khi giúp Iraq vô địch King’s Cup 2025 với các chiến thắng liên tiếp trước Hồng Kông và Thái Lan.

Iraq có lợi thế về đội hình đồng đều, cầu thủ được sử dụng nhiều ở cấp CLB, và sự ổn định từ giai đoạn chuẩn bị. Arnold hướng đến lối chơi chắc chắn, kiểm soát bóng hợp lý kết hợp đánh biến đổi tốc độ khi cần.

Điểm mạnh của Iraq còn đến từ lực lượng áp đảo: tuyến giữa nhuần nhuyễn, khả năng phối hợp tấn công tốt giữa các vị trí hỗ trợ. Trong khi đó, Indonesia yếu về mặt phòng ngự tổ chức, đặc biệt khi đối mặt với các pha phối hợp trung lộ hoặc những đợt tấn công từ hai biên.

Indonesia vẫn có những điểm sáng cá nhân, đặc biệt nếu Romeny có thể phối hợp tốt với các cầu thủ như Diks, Jonathans, Oratmangoen để gây đột biến. Tuy nhiên, đội bóng của Kluivert gần như không có nhiều lựa chọn dự phòng chất lượng nếu đội hình chính gặp vấn đề.

Iraq và Indonesia đã gặp nhau 7 lần trong quá khứ, với thành tích vượt trội thuộc về Iraq (thắng 6, hòa 1). Tại vòng loại World Cup 2026 châu Á, hai đội từng nằm chung bảng ở giai đoạn 2. Kết quả, Iraq toàn thắng 2 trận với tổng tỷ số 7-1.

