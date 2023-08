Nhận định HAGL - CLB TP.HCM: Đừng làm người hâm mộ thất vọng

V-League 2023 đang đi tới những vòng đấu cuối cùng. Tính đến thời điểm này, nhiều đội bóng đã hoàn thành mục tiêu của mình. Những CLB ở nhóm B như HAGL, SLNA hay Khánh Hòa đã chính thức trụ hạng.

Trong khi đó, vẫn có những đội bóng phải chiến đấu cật lực cho suất trụ hạng. Đó là trường hợp của 3 đội bóng ở cuối bảng là Bình Dương, Đà Nẵng và CLB TP.HCM với cùng 11 điểm.

Lịch thi đấu vòng 4 giai đoạn 2 đã tạo ra những trận đấu rất thú vị khi 3 đội bóng đã trụ hạng so tài với 3 đội bóng chiến đấu để trụ hạng. Do đó, câu hỏi mà người hâm mộ bóng đá đặt ra là, những đội bóng đã “về đích an toàn” sẽ đá như thế nào?.

HAGL đã trụ hạng V-League sớm 3 vòng đấu (Ảnh: VPF).

Cuối tuần qua, bóng đá Việt Nam xôn xao với câu chuyện, các cổ động viên Nam Định đồng loạt chỉ trích đội nhà sau trận thua khó tin trước CLB CAHN. Thậm chí, các cổ động viên đội bóng thành nam còn đốt áo, ném trống và mang áo để trả cho nhà tài trợ.

Chưa dừng lại ở đó, một bộ phận các cổ động viên Nam Định còn tuyên bố, dừng tiếp lửa các trận còn lại với thầy trò HLV Vũ Hồng Việt ở mùa giải năm nay với lý do, đội bóng không tôn trọng các cổ động viên.

Những gì mà các cổ động viên Nam Định đã và đang làm gần giống với các cổ động viên SLNA ở mùa giải trước. Điều này là tiếng chuông cảnh tỉnh cho các đội bóng về thái độ thi đấu.

Câu hỏi thái độ thi đấu và cách nhập cuộc cũng là điều mà nhiều người đặt ra với những đội bóng đã trụ hạng ở mùa giải năm nay. Liệu rằng, các câu lạc bộ này có đá vì người hâm mộ hay đá cho vui? Câu trả lời chắc chắn sẽ có, khi theo dõi màn trình diễn của họ trên sân.

Và ở trận đấu giữa HAGL với CLB TP.HCM, đội bóng của HLV Kiatisuk đã trụ hạng nên mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về “Hổ Bi-Rai” xem họ sẽ đá như thế nào trước đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành đang ở tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

CLB TP.HCM của HLV Vũ Tiến Thành lâm vào thế khó ở cuộc chiến trụ hạng (Ảnh: VPF).

Xét về phong độ và chất lượng đội hình, HAGL được đánh giá nhỉnh hơn. Mặt khác, đội bóng của bầu Đức còn được thi đấu trên sân nhà. Nếu HAGL đá quyết tâm và quyết liệt như trận gặp Đà Nẵng hay một số trận đấu trước, rất khó để CLB TP.HCM có điểm rời sân Pleiku.

Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, HLV Kiatisuk hoàn toàn có thể tính toán, sử dụng những cầu thủ trẻ, cầu thủ ít được ra sân ở mùa giải năm nay để họ tích lũy kinh nghiệm nhằm hướng tới mùa giải năm sau.

Bất luận HAGL thi đấu với đội hình nào thì người hâm mộ của đội bóng phố núi cũng như bóng đá Việt Nam đang nóng lòng được xem “Hổ Bi-Rai” sẽ đá với thái độ như thế nào? Liệu rằng hai đội sẽ đá vì người hâm mộ? Câu trả lời sẽ có sau màn so tài vào lúc 17h chiều nay tại Pleiku.