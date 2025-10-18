Nhận định Hà Nội FC vs Ninh Bình FC, 19h15 ngày 18/10: Harry Kewell ra mắt

Harry Kewell là tâm điểm vòng 7 LPBank V-League

Nhận định trước trận đấu Hà Nội FC vs Ninh Bình FC

Giống như các mùa giải gần đây, Hà Nội FC khởi đầu đầy bất ổn và sớm phải “thay tướng”. Lần này, họ tiếp tục cho thấy tham vọng trở lại đỉnh cao khi bổ nhiệm huyền thoại người Australia, Harry Kewell ngồi vào ghế nóng.

Harry Kewell sẽ có màn ra mắt hứa hẹn đầy khó khăn khi Hà Nội FC phải tiếp đón hiện tượng Ninh Bình FC tại sân Hàng Đẫy. Trong khi đội chủ nhà sa lầy khủng hoảng sớm, thì Ninh Bình FC chiễm chệ ở ngôi đầu bảng với thành tích bất bại (thắng 4, hòa 2).

Theo đánh giá của các chuyên gia, Hà Nội FC vẫn là đội bóng có lực lượng tốt, với dàn nội binh bao gồm nhiều tuyển thủ quốc gia. Dù vậy, các ngoại binh của họ hiếm khi đáp ứng được yêu cầu.

Ở trận đấu hôm nay, Hà Nội FC sẽ có sự bổ sung quan trọng mang tên Đỗ Hoàng Hên. Đội chủ sân Hàng Đẫy chấp nhận không sử dụng Hendrio với tư cách ngoại binh suốt 6 vòng đầu tiên để chờ anh nhập tịch, và bây giờ là lúc họ mong được đền đáp. Hendrio hiện tại là Đỗ Hoàng Hên, sẽ chơi với tư cách cầu thủ nhập tịch và chắc chắn nâng tầm sức mạnh hàng công cho Hà Nội FC.

Trong các mùa giải trước, Hendrio là một trong những ngoại binh hay nhất V-League. Trong 5 mùa giải, anh ghi 29 bàn, kiến tạo 31 bàn và tạo ra nhiều dấu ấn đặc biệt. Tiền vệ tấn công này cũng góp công lớn vào chức vô địch năm 2024 của Thép Xanh Nam Định.

Trước vòng đấu này, Ninh Bình FC đã hòa hai trận liên tiếp trước Hải Phòng và Thể Công Viettel. Đây không phải kết quả quá tệ với họ, bởi lẽ Hải Phòng và Thể Công Viettel đều là những tên tuổi kỳ cựu và có thực lực mạnh ở V-League. Tuy nhiên, Ninh Bình FC cần nhanh chóng trở lại với mạch chiến thắng nếu muốn đua tranh chức vô địch mùa này.

Làm khách của Hà Nội FC là cơ hội tuyệt vời cho Ninh Bình FC chứng minh khả năng và tham vọng thực sự của họ. HLV Gerard Albadalejo rõ ràng còn nhiều việc phải làm khi đội bóng của ông thường xuyên của những màn trình diễn trái ngược ngay trong một trận đấu. Trước Thể Công Viettel, Ninh Bình FC thậm chí dẫn trước và hơn người sớm, nhưng vẫn bị đối thủ cầm hòa 1-1 và phung phí điểm số đáng tiếc.

Sự thất thường của Ninh Bình FC là điểm mà Hà Nội FC cần lưu ý khai thác. HLV Harry Kewell cho biết ông đã nghiên cứu rất kỹ băng hình các trận đầu mùa của Ninh Bình FC và tự tin mang về niềm vui cho Hà Nội FC trong ngày ra mắt.

Phong độ Hà Nội FC vs Ninh Bình FC

Đội hình dự kiến Hà Nội FC vs Ninh Bình FC

Hà Nội FC : Văn Hoàng, Xuân Mạnh, Thành Chung, Duy Mạnh, Công Nhật, Hoàng Hên, Williams, Luiz Fernando, Tuấn Hải, Văn Quyết, Daniel Passira.

Ninh Bình FC : Văn Lâm, Thanh Thịnh, Patrick Marcelino, Quang Nho, Ngọc Bảo, Bảo Toàn, Đức Chiến, Hoàng Đức, Quốc Việt, Gustavo Henrique, Daniel.

Dự đoán tỷ số: Hà Nội FC 2-1 Ninh Bình FC