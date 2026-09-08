Nhận định, dự đoán tỷ số Real Madrid vs Inter Milan: Mbappe tạo khác biệt

Nhận định Real Madrid vs Inter Milan, Champions League (2h ngày 9/9): Phân tích phong độ, số liệu thống kê, dự đoán tỷ số Real Madrid đấu với Inter Milan.

Trận Real Madrid vs Inter Milan diễn ra lúc 2h ngày 9/9 (giờ Việt Nam) trên sân Santiago Bernabeu, thuộc lượt đầu vòng phân hạng Champions League 2026/27. Real Madrid được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu. Siêu máy tính Opta nhận định Real Madrid có 56% khả năng thắng, so với 22,3% của Inter và 21,7% khả năng hòa.

Thông tin chung trận Real Madrid vs Inter Milan Thời gian: 2h ngày 9/9. Địa điểm: Sân Santiago Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha. Trọng tài: Michael Oliver (Anh). Giải đấu: UEFA Champions League 2026/27. Kênh trực tiếp: TV360.

Nhận định bóng đá Real Madrid vs Inter Milan

Real Madrid thắng 6 trong 7 lần gần nhất đối đầu Inter và toàn thắng 4 cuộc chạm trán tại Champions League trong thế kỷ này. Đội bóng Tây Ban Nha cũng thắng 7 trận sân nhà liên tiếp trước Inter và thắng 19 trong 21 trận gần nhất gặp các đại diện Italy.

Chiều ngược lại, Inter chưa thắng trong 13 chuyến làm khách gần nhất trước các đội Tây Ban Nha, với 4 trận hòa và 9 thất bại. Opta đánh giá Real Madrid có 56% cơ hội giành 3 điểm. Mô hình của Squawka thậm chí đưa tỷ lệ thắng của đội chủ nhà lên 62%, so với 20% hòa và 18% thắng cho Inter.

Phong độ Real Madrid

Real Madrid khởi đầu La Liga với 3 chiến thắng liên tiếp trước Espanyol, Real Sociedad và Malaga trước khi thua Real Betis 0-1. Trong 10 trận gần nhất tính tại giải quốc nội và Champions League, Real thắng 7, hòa 1 và thua 2. Đội bóng của Jose Mourinho ghi trung bình 2 bàn, nhận 0,8 bàn và thực hiện 15,7 cú sút mỗi trận, trong đó 6,5 lần đưa bóng trúng đích. Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình đạt 58,4%.

Mbappe vẫn là nhân tố chủ lực của Real Madrid. (Ảnh: Reuters)

Kylian Mbappe là nhân tố đáng chú ý nhất. Tiền đạo người Pháp ghi 15 bàn tại Champions League mùa trước, nâng tổng thành tích lên 70 bàn sau 98 trận. Trong 5 mùa Champions League gần nhất, Mbappe có 52 lần trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng, gồm 43 bàn và 9 kiến tạo.

Phong độ Inter Milan

Inter toàn thắng 3 vòng đầu Serie A, lần lượt đánh bại Monza 4-1, Cagliari 1-0 và Napoli 3-2. Trước Napoli, đội bóng của Cristian Chivu bị dẫn 0-2 nhưng ngược dòng nhờ một bàn của Marcus Thuram và cú đúp của Lautaro Martinez.

Trong 10 trận gần nhất tại Serie A và Champions League, Inter thắng 7, hòa 3, ghi trung bình 2,6 bàn và thủng lưới 1,2 bàn mỗi trận. Họ thực hiện 16,7 cú sút, 5,5 cú sút trúng đích và kiểm soát bóng trung bình 60,3%.

Inter thắng 4 trong 5 trận sân khách gần nhất ở vòng bảng/vòng phân hạng Champions League và giữ sạch lưới trong cả 4 chiến thắng. Họ cũng chỉ có 2 trận không ghi bàn trong 19 trận Champions League gần nhất.

Inter Milan đặt niềm tin vào Lautaro Martinez. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Real Madrid và Inter Milan

Real Madrid không có Eduardo Camavinga, Arda Guler và Bernardo Silva do án treo giò. Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy và Raul Asencio đang điều trị chấn thương. Aurelien Tchouameni và Endrick đã trở lại tập luyện; HLV Mourinho cho biết Endrick chỉ có thể thi đấu khoảng 5-10 phút.

Inter không có Valentin Carboni vì chấn thương dây chằng. Federico Dimarco gặp vấn đề nhẹ ở đầu gối và được Sports Mole cập nhật là không thi đấu. Djed Spence chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Real Madrid đấu Inter Milan

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella, Bellingham, Valverde, Diomande, Brahim Diaz, Vinicius Junior, Mbappe.

Inter Milan: Josep Martinez, Bastoni, Bisseck, Akanji, Diouf, Barella, Curtis Jones, Calhanoglu, Carlos Augusto, Lautaro Martinez, Thuram.

Dự đoán Real Madrid vs Inter Milan

Dự đoán Real Madrid - Inter Milan: Đội nào thắng?

Opta đưa tỷ lệ thắng của Real Madrid ở mức 56%, hòa 21,7% và Inter thắng 22,3%. Squawka nghiêng mạnh hơn về đội chủ nhà với tỷ lệ tương ứng 62%, 20% và 18%.

Khả năng xuất hiện bàn thắng ở cả hai đầu sân khá cao. Mô hình Squawka xác định xác suất hai đội cùng ghi bàn là 65%, còn khả năng trận đấu có trên 2,5 bàn đạt 67%. Real có 8/10 trận sân nhà gần nhất vượt mốc 2,5 bàn; Inter đạt tỷ lệ này ở 6/10 trận sân khách gần nhất.

Các trận gần đây của Real có trung bình 10,6 quả phạt góc, Inter là 9,4; khoảng 9-11 quả phạt góc là mốc phù hợp với dữ liệu hiện tại. Trọng tài Michael Oliver trung bình 4,5 thẻ mỗi trận tại Champions League mùa trước, do đó tổng số thẻ có thể nằm trong khoảng 3-5.

Dự đoán tỷ số: Real Madrid 2-1 Inter Milan.