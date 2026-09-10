Nhận định Man Utd vs Sabah, Champions League (02h00 ngày 11/9): Phân tích phong độ, số liệu thống kê, dự đoán tỷ số Man Utd đấu với Sabah.

Trận đấu giữa Man Utd và Sabah thuộc lượt trận đầu tiên vòng phân hạng Champions League 2026-2027 diễn ra lúc 2h ngày 11/9 trên sân Old Trafford (Manchester, Anh). Man Utd trở lại đấu trường Cúp C1 sau 2 mùa giải vắng mặt, trong khi Sabah lần đầu xuất hiện tại giải đấu.

Mô hình dự đoán của siêu máy tính đánh giá Man Utd có 55,34% khả năng thắng, vượt trội so với mức 22,55% của đội khách.

Thông tin chung trận Man Utd vs Sabah Thời gian: 2h ngày 11/9, giờ Việt Nam. Địa điểm: Sân Old Trafford ở Manchester, Anh. Giải đấu: UEFA Champions League 2026/27. Kênh trực tiếp: TV360.

Nhận định bóng đá Man Utd vs Sabah

Man Utd trở lại Champions League lần đầu kể từ mùa 2023/24. Đây là lần thứ 26 họ dự vòng đấu chính và là trận thứ 300 của đội bóng Anh tại Cúp C1/Champions League.

Sabah lần đầu góp mặt ở vòng đấu chính sau khi vượt qua TNS, KuPS, Aarhus và Hapoel Be’er Sheva ở 4 vòng loại. Đại diện Azerbaijan thắng 6 trong 8 trận Champions League mùa này và giữ sạch lưới 4 trận.

Theo thuật toán mô phỏng của Sports Mole, xác suất Man Utd thắng là 55,34%, hòa 22,12% và Sabah thắng 22,55%.

Man Utd đấu Sabah trong ngày trở lại Champions League. (Ảnh: Reuters)

Phong độ Man Utd

Man Utd có 4 điểm sau 3 vòng Ngoại Hạng Anh. Họ thua Hull City 0-2, thắng Ipswich Town 5-2 và hòa Everton 2-2. Đội bóng của Michael Carrick ghi 7 bàn nhưng cũng thủng lưới 6 lần và chưa giữ sạch lưới tại giải Ngoại Hạng Anh mùa này.

Hàng công thể hiện khả năng tạo bàn thắng tốt hơn tại Old Trafford. Man Utd thắng 5 trong 6 trận sân nhà gần nhất tại các cúp châu Âu, ghi 20 bàn, trung bình 3,33 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, họ chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất thuộc vòng bảng hoặc vòng phân hạng Champions League.

Benjamin Sesko ghi bàn sau khi vào sân trong trận hòa Everton và có khả năng được đá chính. Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha là các lựa chọn còn lại trên hàng công.

Phong độ Sabah

Sabah toàn thắng 3 vòng đầu giải vô địch Azerbaijan, giành 9 điểm, ghi 8 bàn và chưa thủng lưới. Trận gần nhất, đội bóng của HLV Valdas Dambrauskas thắng Zira 5-0.

Tại Champions League, Sabah phải thi đấu từ vòng loại đầu tiên. Họ thắng 6 trong 8 trận để vượt qua TNS, KuPS, Aarhus và Hapoel Be’er Sheva. Racing Post thống kê đội bóng Azerbaijan ghi 18 bàn trong 8 trận vòng loại.

Joy-Lance Mickels là cầu thủ nổi bật nhất với 8 bàn và một kiến tạo sau 11 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này. Veljko Simic có 7 bàn và một kiến tạo. Riêng tại Champions League, Squawka ghi nhận Simic có 6 bàn, còn Mickels ghi 4 bàn.

Thông tin lực lượng Man Utd và Sabah

Man Utd không có Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte, Carlos Baleba, Amad Diallo và Tom Heaton vì chấn thương. Marcus Rashford gặp vấn đề cơ bắp ở trận gặp Everton và cần được kiểm tra trước giờ thi đấu.

Sabah không có trường hợp vắng mặt nào ngoài Khayal Aliyev.

Đội hình dự kiến Man Utd đấu Sabah

Man Utd: Lammens, Dalot, Yoro, Martinez, Mazraoui, Andrey Santos, Mainoo, Mbeumo, Bruno Fernandes, Cunha, Sesko.

Sabah: Pokatilov, Solvet, Dashdamirov, Puchacz, Zedadka, Rakhmonaliev, Isaev, Lepinjica, Parris, Mickels, Simic.

Dự đoán Man Utd vs Sabah

Dự đoán Man Utd - Sabah: Đội nào thắng?

Trong 10.000 kịch bản mô phỏng bằng dữ liệu của siêu máy tính, khả năng hai đội cùng ghi bàn đạt 52,89%, trong khi xác suất trận đấu có trên 2,5 bàn là 56,89%.

Các mô hình dự đoán nghiêng về khả năng trận đấu xuất hiện nhiều bàn, do Man Utd được chơi trên sân nhà có phong độ rất tốt. Ngoài ra, Man Utd chưa giữ sạch lưới trong 7 trận gần nhất, cho thấy cơ hội có bàn thắng của Sabah không thấp. Sabah cũng ghi bàn ở cả 11 trận mùa này.

Theo dữ liệu thống kê, 4/5 trận Champions League gần nhất của Sabah vượt mốc 10,5 phạt góc. Tuy nhiên, đây là trận đấu họ ở thế yếu, trong khi Man Utd không phải đội dồn ép sâu ở 2 biên.

Dự đoán tỷ số: Man Utd 3-1 Sabah.