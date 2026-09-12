Nhận định, dự đoán tỷ số Liverpool vs Fulham: Isak tiếp đà ghi bàn

Nhận định Liverpool vs Fulham, Ngoại Hạng Anh (21h ngày 12/9): Phân tích phong độ, số liệu thống kê, dự đoán tỷ số Liverpool đấu với Fulham.

Hai chiến thắng liên tiếp trước Ipswich và Atletico Madrid giúp Liverpool tìm được nhịp thi đấu tốt hơn sau 2 trận hòa đầu mùa. Trái ngược hoàn toàn, Fulham vẫn chưa có điểm sau 3 vòng Ngoại Hạng Anh.

Trận đấu giữa Liverpool và Fulham diễn ra lúc 21h ngày 12/9 tại sân Anfield (Liverpool). Tỷ lệ thắng của Liverpool và Fulham theo dữ liệu của siêu máy tính là 57,71% - 19,74%.

Thông tin nhanh trận Liverpool vs Fulham Thời gian: 21h ngày 12/9. Địa điểm: Sân Anfield, Liverpool, Anh. Giải đấu: Vòng 4 Ngoại Hạng Anh 2026-2027. Kênh trực tiếp: FPT Play.

Nhận định bóng đá Liverpool vs Fulham

Liverpool có 5 điểm sau 3 vòng, đứng thứ 6 và chưa thua, trong khi Fulham toàn thua, đứng thứ 19 với hiệu số -3. Đội chủ sân Anfield cũng bất bại 5 lần gần nhất tiếp Fulham trên mọi đấu trường, gồm 4 chiến thắng và một trận hòa.

Lần gặp gần nhất vào tháng 4, Liverpool thắng 2-0. Sports Mole đánh giá khả năng đội chủ nhà giành 3 điểm là 57,71%, so với 22,58% hòa và 19,74% cho Fulham. Liverpool vì vậy vẫn chiếm ưu thế rõ ràng, dù chuỗi 3 trận hòa liên tiếp trên sân nhà tại Ngoại Hạng Anh cho thấy họ chưa hoàn toàn áp đảo các đối thủ ở Anfield.

Liverpool đấu với Fulham ở vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh.

Phong độ Liverpool

Liverpool hòa Newcastle và Nottingham Forest cùng tỷ số 2-2 trước khi thắng Ipswich 2-0 ở vòng gần nhất. Giữa tuần, đội bóng của HLV Andoni Iraola tiếp tục đánh bại Atletico Madrid 2-1 tại Champions League, nâng chuỗi bất bại đầu mùa trên mọi đấu trường lên 4 trận.

Liverpool đã ghi đúng 2 bàn trong cả 4 trận chính thức mùa này. Alexander Isak là cầu thủ nổi bật nhất với 3 bàn, trong đó có cú đúp vào lưới Ipswich. Liverpool đã thực hiện 72 cú sút và hưởng 27 quả phạt góc tính từ đầu mùa giải Ngoại Hạng Anh .

Đội bóng vùng Merseyside mới giữ sạch lưới một trận. Tuy nhiên, chiến thắng trước Ipswich cho thấy sự cải thiện ở khâu phòng ngự sau khi họ nhận 4 bàn trong 2 vòng đầu.

Liverpool ghi 2 bàn mỗi trận từ đầu mùa. (Ảnh: Reuters)

Phong độ Fulham

Fulham khởi đầu Ngoại Hạng Anh bằng 3 thất bại liên tiếp. Đội bóng của Alvaro Arbeloa thua Chelsea 2-3, Sunderland 0-1 và Crystal Palace 2-3, qua đó ghi 4 bàn nhưng nhận 7 bàn. Xen giữa chuỗi này là chiến thắng 3-0 trước AFC Wimbledon tại Cúp Liên đoàn.

Thất bại trước Crystal Palace đáng chú ý khi Fulham tạo ra 3,13 bàn thắng nhưng vẫn không giành được điểm. Đây là lần thứ ba trong lịch sử Ngoại Hạng Anh Fulham đứng trước nguy cơ thua cả 4 vòng đầu. Hai lần trước đó họ đều xuống hạng.

Phong độ của Fulham không cao. Không những vậy, đội khách còn đối mặt với cơn khủng hoảng do bất đồng nội bộ khi một số trụ cột bất mãn với huấn luyện viên mới Alvaro Arbeloa.

Thông tin lực lượng Liverpool và Fulham

Liverpool không có Conor Bradley, Giovanni Leoni, Hugo Ekitike, Joe Gomez và Federico Chiesa vì chấn thương. Cody Gakpo chưa chắc ra sân do vấn đề ở cơ khép. Bradley Barcola và Milos Kerkez bị chuột rút ở trận gặp Atletico Madrid và cần được đánh giá thêm.

Fulham vắng Tom Cairney và Luc De Fougerolles vì chấn thương đầu gối. Sports Mole không ghi nhận trường hợp bỏ ngỏ nào khác của đội khách.

Fulham khởi đầu kém ở mùa giải này. (Ảnh: Reuters)

Đội hình dự kiến Liverpool đấu Fulham

Liverpool: Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Szoboszlai, Munoz, Wirtz, Ngumoha, Isak.

Fulham: Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, Berge, Charles, Iwobi, King, Palacios, Garcia.

Dự đoán Liverpool vs Fulham

Dự đoán Liverpool - Fulham: Đội nào thắng?

Liverpool nhiều khả năng là đội chủ động kiểm soát trận đấu và đẩy Fulham về phần sân nhà. Đội khách vẫn có khả năng tạo cơ hội khi Liverpool mới giữ sạch lưới một lần mùa này, nhưng vấn đề lớn của Fulham nằm ở khả năng phòng ngự khi đã nhận 7 bàn sau 3 vòng.

Theo dữ liệu của Sports Mole, khả năng hai đội cùng ghi bàn đạt 53,63%, trong khi xác suất trên 2,5 bàn là 54,59%.

Dự đoán tỷ số: Liverpool 2-1 Fulham.