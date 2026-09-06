Nhận định, dự đoán tỷ số Everton vs Man Utd: Thử thách hàng công 'Quỷ đỏ'

Nhận định Everton vs Man Utd(20h ngày 6/9): Phân tích phong độ, lực lượng, đội hình dự kiến và dự đoán tỷ số trận Everton đấu Man Utd.

Trận Everton vs Man Utd diễn ra lúc 20h ngày 6/9 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Hill Dickinson ở Liverpool (Anh). Thuật toán mô phỏng của Opta đưa ra xác suất thắng trận của Everton và Man Utd không chênh lệch lớn: Man Utd có tỷ lệ thắng 43,7% trong các kịch bản dự đoán, Everton đạt 31%, khả năng 2 đội hòa sau 90 phút là 25,3%.

Thông tin nhanh trận Everton vs Man Utd Thời gian: 20h ngày 6/9 Địa điểm: Sân vận động Hill Dickinson (Liverpool) Giải đấu: Vòng 3 Ngoại Hạng Anh 2026-27

Nhận định bóng đá Everton vs Man Utd

Everton không cần kiểm soát bóng nhiều hơn để gây khó cho Man Utd. Đội bóng của David Moyes có thể nhường một phần thế trận, giữ đội hình hẹp ở trung lộ rồi tăng tốc ngay khi đoạt bóng. Hai lượt đầu cho thấy Everton và Man Utd đều thuộc nhóm dẫn đầu giải về số pha tấn công trực diện, nên trận đấu này có thể được quyết định bởi chất lượng xử lý sau mỗi pha chuyển trạng thái.

Man Utd đấu với Everton ở vòng 3 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Man Utd phải cẩn trọng với khoảng trống sau lưng hai hậu vệ biên. Luke Shaw hoặc Diogo Dalot dâng quá cao sẽ mở ra đường chạy cho Jack Grealish, Brennan Johnson hoặc Thierno Barry. Ở chiều ngược lại, Everton cần ngăn Bruno Fernandes nhận bóng quay mặt ở khu vực giữa hàng tiền vệ và hàng thủ.

Cách bố trí tuyến giữa cũng rất quan trọng. Kobbie Mainoo và Youri Tielemans giúp Man Utd có thêm khả năng giữ nhịp, nhưng họ cần hạn chế các pha tranh chấp hai của James Garner và Harrison Armstrong. Nếu Man Utd thoát được lớp áp sát đầu tiên, Marcus Rashford, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha có đủ tốc độ để kéo giãn hàng thủ chủ nhà.

Phong độ Everton

Everton có 4 điểm sau 2 vòng đầu Ngoại Hạng Anh . Đội bóng của David Moyes thắng Crystal Palace 2-0 ở vòng mở màn, sau đó hòa Bournemouth 1-1 nhờ bàn gỡ muộn của James Tarkowski.

Tính cả Cúp Liên đoàn, Everton chưa thua trận chính thức nào ở mùa 2026-2027. Họ thắng Preston North End 4-0 tại vòng 2 EFL Cup, trước khi giữ lại 1 điểm ở trận làm khách Bournemouth.

Điểm đáng chú ý là Everton đã thay đổi đáng kể trên hàng công sau kỳ chuyển nhượng. Iliman Ndiaye rời đội, Beto chuyển sang Fiorentina, còn thương vụ Folarin Balogun đổ vỡ. Jack Grealish trở lại theo dạng cho mượn, trong khi Thierno Barry nhiều khả năng giữ vai trò trung phong chính.

Man Utd thắng Ipswich Town 5-2 ở vòng 2. (Ảnh: Reuters)

Phong độ Man Utd

Man Utd có 3 điểm sau 2 vòng đầu. Đội bóng của Michael Carrick thua Hull City 0-2 ở trận ra quân, nhưng sửa sai bằng chiến thắng 5-2 trước Ipswich Town tại Old Trafford.

Trận thắng Ipswich có ý nghĩa quan trọng vì Man Utd từng đứng trước nguy cơ thua liên tiếp 2 đội mới lên hạng ở đầu mùa. Bruno Fernandes lập hat-trick, còn Bryan Mbeumo tiếp tục cho thấy vai trò lớn trong hệ thống tấn công của Carrick.

Dữ liệu Opta cho thấy Man Utd giành 42 điểm kể từ khi Carrick trở lại ghế huấn luyện. Không đội nào ở Ngoại Hạng Anh giành nhiều điểm hơn trong cùng giai đoạn. Trận gặp Everton vì vậy là bài kiểm tra để xem Man Utd đã thật sự ổn định hay vẫn phụ thuộc quá nhiều vào cảm hứng tấn công.

Thông tin lực lượng Everton và Man Utd

Everton chỉ có một ca chấn thương chắc chắn vắng mặt là Christian Norgaard. Jack Grealish và Ainsley Maitland-Niles gia nhập đội trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng và có thể được đăng ký. Grealish có khả năng đá chính bên cánh trái, còn Brennan Johnson là phương án cho cánh phải sau khi Iliman Ndiaye chuyển sang Man City.

Man Utd thiếu Carlos Baleba, Manuel Ugarte và Amad Diallo. Matthijs de Ligt cũng khó góp mặt vì vấn đề ở lưng. Luke Shaw, Mason Mount và Tom Heaton cần kiểm tra thêm trước trận. Carrick nhiều khả năng giữ lại phần lớn bộ khung đã thắng Ipswich, với Bruno Fernandes đá sau Matheus Cunha.

Đội hình dự kiến Everton vs Man Utd

Everton: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Johnson, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

Man Utd: Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Bruno Fernandes, Rashford; Cunha.

Dự đoán tỷ số Everton vs Man Utd

Dự đoán Everton - Man Utd: Đội nào thắng?

Thuật toán của siêu máy tính dự đoán Man Utd nhỉnh hơn Everton. Dù vậy, nhưng mức 43,7% không tạo ra cách biệt đủ lớn để xem đây là chuyến làm khách dễ dàng đối với “Quỷ đỏ”. Everton có khả năng kéo trận đấu vào nhịp tranh chấp, còn Man Utd cần tránh kiểu nhập cuộc rời rạc như trận thua Hull City.

Khả năng trận đấu có bàn thắng trong hiệp 2 cao hơn. Everton thường nguy hiểm hơn khi trận đấu mở khoảng trống, trong khi Man Utd sở hữu nhiều cầu thủ có thể tạo khác biệt ở tốc độ cao.

Phạt góc có thể đến nhiều hơn từ phía Man Utd nếu đội khách đẩy bóng sang biên cho Rashford và Mbeumo. Trận đối đầu gần nhất giữa hai đội có 11 quả phạt góc, trong đó Everton hưởng 10 quả.

Dự đoán kết quả: Everton 1-2 Man Utd.