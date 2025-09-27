Nhận định, dự đoán tỷ số Brentford đấu với Man Utd, vòng 5 giải Ngoại Hạng Anh

Trận Brentford đấu với Man Utd thuộc vòng 5 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 18h30 hôm nay 27/9. Dựa trên thuật toán mô phỏng bằng dữ liệu, siêu máy tính của Opta đánh giá cơ hội thắng của Brentford cao hơn Man Utd.

Nhận định Brentford đấu với Man Utd

Brentford khởi đầu mùa giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 đầy gian nan sau khi chia tay huấn luyện viên trưởng Thomas Frank và hàng loạt trụ cột. Sau 5 vòng đấu, họ mới giành được 4 điểm với 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại. Dù mới ở giai đoạn đầu mùa giải, việc đứng ngay trên khu vực xuống hạng là tín hiệu không tốt.

Lối chơi phòng ngự phản công của Brentford từng khiến nhiều đội bóng lớn chật vật không còn được duy trì. Đội bóng có biệt danh "Bầy ong" nhận 10 bàn thua (trung bình 2 bàn/trận). Brentford cũng là đội hứng chịu số cú sút từ đối thủ nhiều thứ hai toàn giải (trung bình 14 lần mỗi trận).

Một trong những trụ cột quan trọng nhất của Brentford mùa trước sẽ trở thành đối thủ của họ ở trận này. Bryan Mbeumo hiện đóng vai trò chủ lực trên hàng công của Manchester United. Dù mới ghi 2 bàn sau 6 trận, đóng góp của cầu thủ người Cameroon trong lối chơi còn lớn hơn thế. Hầu hết các pha tấn công nguy hiểm của Man Utd đều qua chân cựu tiền đạo Brentford.

Mbeumo là niềm hy vọng lớn của Man Utd. (Ảnh: Reuters)

Sự trở lại của Matheus Cunha cũng có thể giúp huấn luyện viên Ruben Amorim vơi bớt nỗi lo ở hàng công. Tuy nhiên, vấn đề của Man Utd nằm ở các vị trí khác và vận hành hệ thống chiến thuật với sơ đồ 3-4-3.

" Quỷ đỏ " vừa thắng Chelsea nhưng vẫn thể hiện nhiều điểm bất ổn về lối chơi. Trong thời gian thi đấu hơn người, Man Utd chỉ tung ra được 4 cú dứt điểm. Đến khi Casemiro bị đuổi và không còn lợi thế về quân số, đoàn quân của huấn luyện viên Amorim hoàn toàn lép vế.

Dự đoán Brentford vs Man Utd

Siêu máy tính của Opta đánh giá cơ hội thắng của Brentford lên tới 48%, trong khi khả năng Man Utd giành chiến thắng chỉ là 26%. Đây là con số bất ngờ nếu nhìn vào phong độ của đội chủ nhà giai đoạn đầu mùa giải, nhưng không phải là không có cơ sở. Brentford đá sân nhà rất tốt ở mùa trước và vẫn bất bại mùa này (thắng 1 trận, hòa 1 trận).

Trong khi đó, Soccerway tỷ lệ thắng của Brentford và Man Utd là 30%-37%. Man Utd được đánh giá cao hơn, nhưng chênh lệch không lớn. Nhìn chung, "Quỷ đỏ" vẫn bị nghi ngờ ở trận này.

Các trang dữ liệu dự đoán bóng đá vẫn xếp Man Utd là "cửa trên" ở trận này với mức chấp 0,25 bàn. Với việc cả 2 đội sở hữu hàng phòng ngự không mấy chắc chắn, trận Brentford đấu với Man Utd có thể nhiều bàn thắng.

Đội hình dự kiến của Brentford: Kelleher; Van den Berg, Collins, Pinnock; Kayode, Henderson, Yarmoliuk, Lewis-Potter; Damsgaard; Schade, Thiago.

Đội hình dự kiến của Man Utd: Bayindir; Yoro, Maguire, De Ligt; Dorgu, Ugarte, Fernandes, Shaw; Mbeumo, Cunha; Sesko.

Dự đoán tỷ số: Brentford 2-2 Man Utd.