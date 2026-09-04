Nhận định Đồng Nai vs Thể Công Viettel, 18h00 ngày 4/9: Công Phượng tái xuất V.League

Nhận định bóng đá Đồng Nai vs Thể Công Viettel, vòng 1 LPBank V.League 2026/27. Thông tin lực lượng, phong độ, đối đầu, dự đoán. Nguyễn Công Phượng trở lại sau chấn thương và sẵn sàng cùng Đồng Nai đối đầu Thể Công Viettel ở trận ra quân.

Nhận định trước trận Đồng Nai vs Thể Công Viettel

Mùa giải mới của V.League khởi đầu bằng trận đấu giữa Đồng Nai - đội vừa giành quyền thăng hạng - và đương kim Á quân Thể Công Viettel. Cán cân sức mạnh đang nghiêng hẳn về phía Thể Công Viettel. Tuy nhiên, Đồng Nai được chơi trên sân nhà, là ẩn số sẵn sàng gây bất ngờ trước Đồng Nai vs Thể Công Viettel.

Trước thềm V.League 2026/27, Thể Công Viettel bổ sung 11 tân binh. Đội bóng màu áo "lính" quyết tâm cạnh tranh chức vô địch bằng việc chiêu mộ Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng và các ngoại binh Romario, Ribamar, Andree Luiz. Đội hình Thể Công Viettel vốn đã có chất lượng tốp đầu cùng chiều sâu lý tưởng, nay hứa hẹn mạnh hơn.

Tân binh Đồng Nai đưa về 4 nội binh: thủ môn Phạm Văn Phong, trung vệ Bùi Tiến Dụng và 2 hậu vệ Nguyễn Văn Đức, Phan Văn Hiếu. Ở chiều ngược lại, Đồng Nai chia tay Minh Vương. Đoàn quân dưới trướng HLV Việt Thắng cần thời gian để từng vị trí thi đấu ăn khớp với nhau. Khi không còn Minh Vương, sự sáng tạo trong lối chơi của Đồng Nai ít nhiều bị ảnh hưởng.

Đó là tình thế khó của một tân binh như Đồng Nai. Họ sẽ dựa vào kinh nghiệm của Văn Phong, Tiến Dụng, Văn Khoa, Hữu Tuấn, Xuân Trường và Công Phượng để vượt qua giai đoạn đầu mùa. Đồng Nai có hoàn thành mục tiêu trụ lại ở V.League 2026/27 hay không, thành tích của họ sau chặng khởi đầu sẽ đóng vai trò quyết định.

Tâm điểm ở cuộc chiến giữa Đồng Nai và Thể Công Viettel là màn tái xuất của Công Phượng. Khi Công Phượng chia tay HAGL vào năm 2023, anh chuyển tới Yokohama rồi trở về Việt Nam khoác áo Trường Tươi Bình Phước (tên cũ của CLB Đồng Nai). Sau 2 mùa giải chinh chiến ở hạng Nhất, Công Phượng tái xuất V.League.

Tiền đạo quê Nghệ An đã hồi phục chấn thương nhưng bỏ ngỏ khả năng đá chính trước Thể Công Viettel. Nếu không phải là suất đá chính, Công Phượng sẵn sàng vào sân từ ghế dự bị. Ngày trở lại V.League của bộ đôi Xuân Trường và Công Phượng sẽ thu hút sự chú ý từ khán giả.

Doãn Ngọc Tân, một trong những tân binh của Thể Công Viettel.

Phong độ, thành tích đối đầu Đồng Nai vs Thể Công Viettel

Trước mùa giải 2026/27, Đồng Nai "Bắc tiến" để du đấu với các đối thủ như CAHN, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa. Những trận giao hữu trước mùa cho thấy Đồng Nai còn nhiều việc để làm nếu muốn chơi tốt và trụ lại V.League. Áp lực nặng nề đang đè lên vai HLV Việt Thắng - thuyền trưởng từng dẫn dắt Cần Thơ và Ninh Bình tại giải hạng Nhất. Đến với V.League, thử thách cho Việt Thắng sẽ khó khăn gấp đôi.

Thể Công Viettel bước vào mùa giải mới với tham vọng cạnh tranh vô địch V.League cùng Ninh Bình, CAHN và CLB Hà Nội. Bên cạnh đó, thầy trò HLV Popov đặt mục tiêu chơi tốt ở AFC Champions League Two. Kết thúc V.League 2025/26, từng có tin đồn HLV Popov chia tay Thể Công Viettel. Tuy nhiên, ông Popov vẫn ở đây và viết tiếp giấc mơ cùng đội bóng màu áo "lính".

Thông tin lực lượng Đồng Nai vs Thể Công Viettel

Thể Công Viettel nhận tổn thất khi trung vệ Bùi Tiến Dũng nghỉ thi đấu vì chấn thương dài hạn.