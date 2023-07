Nhận định CLB Công an Hà Nội - Nam Định: Lấy lại sự hưng phấn

Sau 4 trận đấu diễn ra ngày 6/7, vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023 sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay với 3 trận đấu. Trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội sẽ tiếp đón đội khách Nam Định. Đây sẽ là cuộc đọ sức muộn nhất của vòng đấu này.

CLB Công an Hà Nội mong muốn có chiến thắng để lấy lại sự tự tin sau trận thua Đà Nẵng. (Ảnh: Hải Sơn).

Trước khi bước vào vòng đấu này, CLB Công an Hà Nội vừa kết thúc giai đoạn 1 của V-League 2023 với tư cách đội vô địch lượt đi. Tuy nhiên, ở vòng đấu gần nhất của giải đấu số một Việt Nam, đội bóng này lại thất thủ 0-1 trước Đà Nẵng.

Trận thua đó đã chỉ ra nhiều vấn đề về chuyên môn của đội bóng Công an Hà Nội. Quang Hải chưa có sự bắt nhịp đủ tốt trong ngày ra mắt, sự chênh lệch trình độ giữa đội hình chính và đội hình dự bị. Bộ khung mà HLV Flavio sử dụng thời gian qua đang hoạt động rất tốt nhưng chỉ cần một hai cầu thủ gặp vấn đề, đội bóng ngành công an ngay lập tức gặp khó và không thể lấn át đối thủ.

Do đó, CLB Công an Hà Nội rất cần một chiến thắng trước Nam Định để lấy lại sự tự tin mà họ đã có cho đến trước trận đấu với Đà Nẵng. Một đội bóng giàu tham vọng như CLB Công an Hà Nội chắc chắn sẽ muốn có được mọi danh hiệu trong mùa giải năm nay và Cúp Quốc gia là con đường ngắn nhất để tiến đến vinh quang.

Nam Định đang phần nào lấy lại được phong độ. (Ảnh: VPF).

Đối thủ của CLB Công an Hà Nội trong trận đấu tối nay sẽ là Nam Định. Ở lần gặp nhau tại lượt đi V-League 2023, CLB Công an Hà Nội đã có chiến thắng 4-0 trước Nam Định. Đó là thời điểm đội bóng thành Nam đang gặp khủng hoảng trên hàng tấn công.

Tuy nhiên ở lần gặp lại vào tối nay, tình thế sẽ rất khác. Nam Định lúc này đã có lực lượng ổn định hơn, những ngoại binh mới của họ cũng đã dần thích nghi với bóng đá Việt Nam.

Khâu ghi bàn của đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Vũ Hồng Việt cũng đã được cải thiện. Do đó, dù CLB Công an Hà Nội rất mong muốn có chiến thắng nhưng sẽ không dễ để họ làm được điều đó trong trận đấu diễn ra lúc 19h15 tối nay trên sân Hàng Đẫy.