Trong ngày hôm nay, 26/9, Cúp C1 Đông Nam Á tiếp tục với lượt trận thứ 2 bảng B. 3 trận đấu được tổ chức là Buriram United vs Kaya (19h), CLB CAHN vs Lion City Sailors (19h30) và Kuala Lumpur City vs Borneo (20h).

Lion City Sailors được đầu tư mạnh mẽ những năm gần đây. (Ảnh: SNE).

Trong số này, trận đấu CLB CAHN vs Lion City Sailors trên sân Hàng Đẫy được khán giả Việt Nam chú ý khi đại diện V-League sẽ đối đầu với CLB được đầu tư rất mạnh thời gian qua của Singapore.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, đại diện Singapore mang sang Hà Nội lực lượng tốt nhất, chỉ thiếu vắng ngoại binh Rui Pires do bị treo giò. Với dàn 5 ngoại binh còn lại gồm 5 cầu thủ là Lennart Thy, Bart Ramselaar, Maxime Lestienne, Bailey Wright và Toni Datković, Lion City Sailors dự kiến mang đến Hà Nội đội hình cầu thủ ngoại đắt giá. Theo định giá của Transfermarkt, 5 ngoại binh này có giá trị lên đến 4,4 triệu Euro (hơn 100 tỷ đồng). Đắt giá nhất là tiền vệ Bart Ramselaar (1,8 triệu Euro).

Bên cạnh các ngoại binh, Lion City Sailors còn có dàn tuyển thủ Singapore như Izwan Mahbud, Shawal Anuar, Christopher van Huizen hay Song Ui-young. Lion City Sailors cho thấy quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu tại Hàng Đẫy khi trước đó, đội bóng này đã thua Borneo 0-3 ngày ra quân.

Trong những trận đấu gần đây, Lion City Sailors đang có phong độ khá tốt. Đặc biệt tại trận ra quân của Cúp C2 châu Á, CLB Singapore đã bất ngờ hạ CLB Chiết Giang của Trung Quốc với tỷ số 2-0.

Về phần CLB CAHN, đại diện V-League khởi đầu Cúp C1 Đông Nam Á năm nay một cách hứng khởi khi đánh bại Buriram 2-1 nhưng sau đó đã có 2 trận đầu tiên ở V-League không như ý khi bị Hải Phòng FC cầm hòa 1-1 và bị Thanh Hóa khuất phục với tỷ số 1-0.

Thầy trò HLV Polking sẽ gặp nhiều thử thách từ đội bóng Singapore. (Ảnh: CLB CAHN).

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Polking của CAHN nói: "Trận đấu gặp Lion City Sailors rất quan trọng. Mục tiêu của chúng tôi là 3 điểm và xa hơn là vào đến bán kết. Chúng tôi đã khởi đầu tốt và tới đây lại được chơi trên sân nhà. Việc được thi đấu ở Cúp C1 Đông Nam Á năm nay giúp chúng tôi rất nhiều, CLB sẽ được chạm trán với những đối thủ mạnh.

Chúng tôi đang vắng tiền đạo Alan, tôi đang cố gắng tìm ra giải pháp với Leo Artur, Đình Bắc và Văn Đô. Vấn đề chỉ là thời gian vì họ đều là những cầu thủ chất lượng. Chúng tôi hy vọng rằng ở trận đấu tới, CLB CAHN sẽ làm tốt hơn trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng".

Trận đấu giữa CLB CAHN và Lion City Sailors sẽ bắt đầu lúc 19h30 hôm nay 26/9. VOV.VN sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.