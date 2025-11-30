Nhận định Chelsea vs Arsenal, 23h30 ngày 30/11: Tuyên bố của Pháo thủ

Nhận định Chelsea vs Arsenal

Arsenal đang tận hưởng giai đoạn thăng hoa tuyệt vời nhất dưới thời HLV Mikel Arteta. Sau trận thua Liverpool 0-1 vào cuối tháng 8, họ đã bất bại 16 trận liên tiếp trên mọi đấu trường (thắng 14, hòa 2). Trong chuỗi trận đó, Pháo thủ giữ sạch lưới đến 11 trận.

Đáng chú ý, Arsenal vẫn liên tục gặp vấn đề về lực lượng giống như các mùa giải trước. Các ngôi sao của họ lần lượt dính chấn thương ở các mức độ khác nhau, nhưng điều đó không còn khiến họ chùn bước. Ngay ở những mắt xích quan trọng nhất, Pháo thủ cũng có người thay thế xứng đáng. Havertz và Gyokeres chấn thương, Mikel Merino lập tức tỏa sáng. Tương tự như vậy, Madueke, Trossard cũng biết cách lên tiếng khi thế chỗ Saka và Martinelli. Ở giữa sân, Eze khiến người hâm mộ Pháo thủ quên Odegaard chóng vánh.

Đặc biệt nhất, bộ đôi trung vệ Saliba và Gabriel giờ đây đã có những người đóng thế xuất sắc, đảm bảo cho Arsenal luôn giữ được sự chắc chắn cần thiết để chiến thắng. Đội hình giàu chiều sâu đang giúp Pháo thủ tạo ra hình ảnh hoàn toàn khác và duy trì chuỗi trận thăng hoa lâu hơn mong đợi.

Sau khi bị Sunderland cầm hòa phút chót, Arsenal đã giành 2 chiến thắng quan trọng trước Tottenham và Bayern Munich. Hôm nay, họ tiếp tục đối mặt với một thử thách lớn khác mang tên Chelsea. Trước vòng 13, Chelsea chính là đội nhì bảng Ngoại hạng Anh với 6 điểm ít hơn Arsenal.

Arsenal sở hữu sức mạnh chiều sâu đáng nể. Ảnh: AP

Cho dù không được đánh giá là ứng cử viên vô địch nặng ký như Man City hay Liverpool hồi đầu mùa, nhưng Chelsea vẫn âm thầm tiến lên với các chiến thắng ấn tượng. Ngay trước trận đấu này, đội bóng của HLV Enzo Maresca khiến cả châu Âu kinh ngạc khi đè bẹp Barcelona 3-0. Với những gì đã thể hiện, họ hoàn toàn đủ sức tạo ra bất ngờ cho Arsenal.

Trong bối cảnh Liverpool sa lầy khủng hoảng, Man City thiếu sự ổn định cần thiết, Chelsea đang trở thành đối thủ lớn nhất trên đường đua vô địch của Arsenal. Nếu đánh bại The Blues, Pháo thủ sẽ có bước nhảy vọt về điểm số. Quan trọng hơn, họ có thể đưa ra “tuyên bố” về bản lĩnh, tham vọng vô địch sau 3 mùa giải liên tiếp về nhì.

Mặc dù Chelsea đã củng cố biệt danh “Niềm tự hào của London” bằng cách giành chức vô địch Club World Cup vào mùa hè, nhưng Arsenal hiện đang là đội bóng hàng đầu tại thủ đô nước Anh. Kể từ đầu mùa giải 2022/23, Arsenal chỉ thua 3 trong số 40 trận derby London tại Premier League (thắng 28, hòa 9), trong đó chỉ có 1 trận thua trên sân khách (thua 1-2 trước Fulham vào tháng 12/2023). Mùa này, họ đã toàn thắng West Ham, Fulham, Crystal Palace và Tottenham.

Đáng chú ý, HLV Arsenal - Mikel Arteta cũng có thành tích đối đầu mạnh mẽ với The Blues. HLV người Tây Ban Nha có tỷ lệ chiến thắng trước Chelsea cao thứ ba tại Premier League (58,3% - 7/12), chỉ sau Pep Guardiola (61,1%) và Kenny Dalglish (76,9%).

Một dấu hiệu nữa để Arsenal tự tin vào chiến thắng, đó là cái duyên gặp Chelsea khi là đội bóng số 1 giải đấu. Đây chỉ là lần thứ 5 Arsenal đối đầu với Chelsea khi đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, trong đó Pháo thủ đã giành chiến thắng trong cả bốn lần trước – 3-2 vào tháng 1 năm 2003, 2-1 vào tháng 2 năm 2004, 1-0 vào tháng 12 năm 2007 và 5-0 vào tháng 4 năm 2024.

Lịch sử đối đầu Chelsea vs Arsenal

Chelsea chỉ thắng 1 trong 11 trận gần nhất tại Premier League trước Arsenal (Hòa 3 Thua 7) và không thắng trong 7 trận (hòa 2, thua 5) kể từ chiến thắng 2-0 tại Emirates vào tháng 8/2021. Và sau khi thua 6 trong 7 trận sân khách tại giải đấu với Chelsea từ năm 2013 đến năm 2018 (hòa 1), Arsenal hiện bất bại trong sáu lần gần nhất đến Stamford Bridge (Thắng 3 Hòa 3).

