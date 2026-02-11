Nhận định CAHN vs Tampines, 19h15 ngày 11/2: Không dễ tạo mưa gôn

Nhận định trước trận đấu CAHN vs Tampines

Đây là trận đấu rất được người hâm mộ hai đội chờ đợi. Sau khi giành được một suất vào vòng 16 đội AFC Champions League Two 2025/26 (Cúp C2 châu Á), cả CAHN lẫn Tampines đều mang trọng trách quốc gia trên vai.

CAHN trở thành đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục. Đội bóng này có lực lượng đủ tốt để cạnh tranh, bên cạnh đó họ có một HLV dày dạn chinh chiến.

Với quốc kỳ và huy hiệu CLB trên vai, CAHN sẽ quyết tâm duy trì hành trình trong mơ của mình và tiến thêm một bước nữa để giành vé vào tứ kết. Trận đấu với đại diện Singapore, Tampines, sẽ đánh dấu sự khởi đầu của hành trình đó.

Sau chiến thắng 6-1 ở lần gặp nhau hôm 4/2 vừa qua (thuộc Cúp C1 Đông Nam Á ), tinh thần của CAHN chắc chắn đang lên cao. Nhưng nó cũng đi kèm với một lời nhắc nhở đầy nghiêm túc. Bởi lẽ, Tampines không phải là cái tên dễ coi thường.

Phong độ, lịch sử đối đầu CAHN vs Tampines

Ngay cả có thua CAHN 1-6 ở lần đối đầu vừa qua nhưng khi gặp lại, Tampines hoàn toàn có thể tìm ra cách khắc chế đối thủ. Vì đây là thế mạnh của họ. Không phải ngẫu nhiên mà tại Cúp C2 châu Á, CLB này giành suất đi tiếp ở bảng đấu gồm các đội mạnh hơn như Pathum United (Thái Lan) hay Pohang Steelers (Hàn Quốc).

Trong các trận đấu với Pathum và Pohang, Tampines đều tiếp cận với tư tưởng cẩn trọng, nhẫn nhịn về thế trận trước khi tung ra những cú phản đòn sắc lẹm. Tampines đều thắng cả Pathum và Pohang dù cầm bóng ít hơn.

Ví dụ ở trận thắng Pohang 1-0, Tampines chỉ cầm bóng 25%. Họ bị sút tới 20 lần nhưng cuối cùng, Tampines vẫn ra về với 3 điểm. Gặp Pathum, CLB này cũng chỉ cầm bóng 40% nhưng hơn hẳn đối thủ ở khả năng ghi bàn.

Với CAHN, phong độ của họ đang ổn hơn giai đoạn trước. CLB này vừa giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp, lần đầu tiên sau 4 tháng họ thắng được từ 2 trận liên tiếp trở lên. Ở màn đối đầu với Tampines hôm 4/2, dù không tung ra đội hình mạnh nhất song CAHN vẫn vùi dập Tampines với tỷ số 6-1.

Nhưng như đã nói, lần tái ngộ hôm nay sẽ rất khác. Thứ nhất, CAHN và Tampines gặp nhau ở cấp độ châu lục. Thứ 2, đại diện Singapore chắc chắn sẽ rút ra bài học để chơi cẩn trọng hơn và quyết tâm hơn.

CAHN dự kiến sẽ đối diện với nhiều khó khăn. Nhưng sau trận đấu, có lẽ họ vẫn đủ khả năng giành một kết quả có lợi cho mình.