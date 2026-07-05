Dự đoán tỉ số, đội hình ra sân trận đấu Brazil vs Na Uy thuộc vòng 1/8 World Cup 2026.

Nhận định Brazil vs Na Uy

Đội tuyển Brazil trải qua trận đấu vòng 1/16 không hề dễ dàng trước Nhật Bản. Phải nhờ đến một sai lầm của đối phương ở phút 90+5, những “Vũ công samba” mới có thể tìm được bàn thắng quyết định.

Với hàng công ngập tràn những chân sút thượng hạng, Brazil sở hữu các phương án lên bóng cực kỳ đa dạng. HLV Ancelotti đặc biệt nhạy bén trong việc đưa ra những điều chỉnh để hóa giải đối phương và mang tới đột biến.

Highlights trận Nhật Bản vs Brazil

Cuộc đối đầu giữa Vinicius Jr và Haaland hứa hẹn rất thú vị

Tuy nhiên, khả năng phòng thủ vẫn là một vấn đề chưa dễ giải quyết của Brazil. Tiền vệ đánh chặn Casemiro khó lòng duy trì được nguồn năng lượng trọn vẹn trong 90 phút. 2 hậu vệ cánh của Brazil vẫn không ít lần để cho đối phương khai thác.

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Na Uy đang sở hữu thống kê thú vị khi đã ghi bàn và để thủng lưới trong tất cả các trận đã qua tại World Cup 2026. Đội bóng Bắc Âu không quá giỏi trong việc chơi phòng ngự theo kiểu “tường đồng vách sắt” hay kiểm soát trận đấu. Nhưng họ lại rất sắc bén ở các tình huống đơn lẻ để định đoạt trận đấu.

Tổng kết lại, Brazil nhỉnh hơn, nhưng nếu để Na Uy ghi bàn thắng trước, các "vũ công samba" có thể phải ôm hận.

Highlights trận Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Nhân tố đáng chú ý

Vinicius Jr: Không nghi ngờ gì cả, Vinicius Jr chính là niềm cảm hứng của hàng công Brazil. Bất cứ đối thủ nào để cho chân sút thuộc biên chế Real Madrid được hoạt động thoải mái đều sẽ phải trả giá.

Haaland: Bàn thắng vào lưới Bờ Biển Ngà là ví dụ cụ thể cho thấy Haaland đáng sợ ra sao. Anh có thể không nổi bật trong phần lớn thời gian nhưng biết cách chọn đúng thời gian và địa điểm để ghi bàn.

Đội hình dự kiến

Brazil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Rayan, Matheus Cunha, Vinicius Jr, Endrick

Na Uy: Nyland; Holmgren Pedersen, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Berg; Sørloth, Haaland, Nusa

Thông số trước trận đấu Brazil vs Na Uy

Danh sách ghi bàn

Brazil: Vinicius Jr - 4 bàn, Matheus Cunha - 3 bàn, Casemiro, Gabriel Martinelli - 1 bàn

Na Uy: Haaland - 5 bàn, Thelo Aasgaard, Antonio Nusa, Leo Østigård, Marcus Holmgren Pedersen - 1 bàn

Phong độ 4 tại World Cup 2026

Brazil: Thắng 3, hòa 1, ghi được 9 bàn thắng và nhận 2 bàn thua

Na Uy: Thắng 3, thua 1, ghi được 10 bàn thắng và nhận 8 bàn thua

Thành tích đối đầu

Chuyên gia dự đoán tỉ số Brazil vs Na Uy

Dự đoán của trang Sports Illustrated: “Không nghi ngờ gì, Na Uy sẽ là một đối thủ khó nhằn đối với Brazil, nhưng đoàn quân của Carlo Ancelotti vẫn nhỉnh hơn ở trận đấu này nhờ chiều sâu và chất lượng đội hình cùng với kinh nghiệm thi đấu loại trực tiếp ấn tượng tại các giải đấu lớn.

Brazil sở hữu nhiều tiền đạo xuất sắc nhất, đặc biệt là ngôi sao của Real Madrid Vinicius Jr và họ sẽ trừng phạt một đội tuyển Na Uy vẫn chưa giữ sạch lưới trận nào tại World Cup 2026.

Na Uy cũng sẽ ghi bàn, nhưng sẽ không đủ để ngáng đường Brazil. Đoàn quân của HLV Ancelotti sẽ tiến vào tứ kết World Cup”.

Dự đoán: Brazil 2-1 Na Uy