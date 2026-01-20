Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Thử thách cho Đình Bắc

Trận U23 Việt Nam đấu với U23 Trung Quốc thuộc vòng bán kết giải U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 22h30 hôm nay 20/1. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò đối mặt với thách thức đặc biệt, phải tìm ra cách khiến U23 Trung Quốc phải nhận bàn thua đầu tiên tại giải đấu.

Nhận định phong độ U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

Đến thời điểm này, có thể khẳng định U23 Việt Nam là một trong những đội bóng thi đấu hiệu quả toàn diện và giàu cảm xúc nhất tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik ghi đến 8 bàn sau 4 trận và mới chỉ thủng lưới 3 lần.

U23 Việt Nam tiến vào bán kết dưới hình hài của một tập thể sẵn sàng tấn công nhưng cũng rất chắc chắn khi cần thiết. Điểm đặc biệt là đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik luôn ở thế chủ động dù là công hay thủ.

Đình Bắc là niềm hy vọng của U23 Việt Nam.

Trái ngược với màn trình diễn của Khuất Văn Khang và đồng đội, U23 Trung Quốc đến với Ả Rập Xê Út bằng tâm thế của một đội bóng vượt lên chính mình. Họ sẵn sàng từ bỏ những giấc mơ viển vông về "bóng đá đẹp". Thay vào đó, huấn luyện viên Antonio Puche sẵn sàng phòng ngự quyết liệt với số đông.

Thật khó để tin rằng một đội bóng đá 4 trận mới chỉ ghi 1 bàn vẫn có thể hiên ngang vào bán kết. Nhiều ý kiến cho rằng U23 Trung Quốc "may hơn hay". Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng đội bóng của đất nước tỷ dân rất khó bị đánh bại, nhờ vào hàng phòng ngự hiếm có trong lịch sử giải đấu.

U23 Trung Quốc là đội thứ 3 vào đến bán kết U23 châu Á mà không thủng lưới. Những đội bóng hiếm hoi làm được điều này trước đây là U23 Uzbekistan (2022) và U23 Ả Rập Xê Út (2024) đều đi đến chung kết.

U23 Trung Quốc thi đấu với sơ đồ chiến thuật 5-3-2 cùng lớp lang phòng ngự rõ ràng. Để xuyên phá được lớp bảo vệ khung thành của Li Hao không dễ dàng với bất kì đối thủ nào. Người gác đền từng ăn tập tại Atletico Madrid, được gọi là "Manuel Neuer của Trung Quốc" chứng minh năng lực. Anh chỉ huy hàng thủ ấn tượng, bay lượn trong khung gỗ để ngăn cản đối phương ghi bàn.

U23 Việt Nam cần xác định rằng có lẽ U23 Trung Quốc là đối thủ lớn nhất của họ kể từ đầu giải. U23 Việt Nam sẽ phải đối diện một đội bóng "không cần tấn công". Trước những tập thể lùi sâu như vậy, khả năng tạo đột biến và ghi bàn của các tiền đạo lại trở thành dấu hỏi lớn. Không loại trừ khả năng những cầu thủ như Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Quốc Việt sẽ xuất trận từ đầu. Ghi bàn sớm trở thành nhiệm vụ quan trọng.

Trận U23 Việt Nam đấu với U23 Trung Quốc được chiếu trực tiếp trên TV360.

Thông tin đội hình U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam có 8 cầu thủ nhận thẻ vàng nhưng không còn nguy cơ bị cấm thi đấu. Tất cả thẻ phạt (chưa tích lũy thành án phạt) đều được ban tổ chức xóa đi sau trận tứ kết, theo điều lệ giải.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ lo lắng về chấn thương của Nguyễn Đình Bắc. Anh nén đau ra sân ở trận gặp U23 UAE và nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ không mạo hiểm. Đình Bắc luôn là "vũ khí đặc biệt" của U23 Việt Nam, bất kể anh đá chính hay dự bị.

Ngoài ra, Lê Viktor, Nguyễn Xuân Bắc là hai vị trí phải rời sân vì chấn thương ở trận tứ kết. Ông Kim Sang-sik từ chối nói về tình hình lực lượng, chỉ khẳng định toàn bộ 23 cầu thủ U23 Việt Nam đều sẵn sàng ra sân.

U23 Trung Quốc cũng không có sự vắng mặt nào đáng tiếc, HLV Antonio Puche vẫn cần có sự toan tính bởi nhiều cầu thủ đã mỏi mệt sau vòng tứ kết quá căng thẳng.

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Trần Trung Kiên, Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức, Minh Phúc, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Lê Phát.

U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, He Yiran, Umidjan Yusup, Xu Bin, Mutellip Iminqari, Peng Xiao, Li Zhenquan, Behram Abduweli, Wang Yudong, Yang Xi.

Dự đoán: U23 Việt Nam 1-0 U23 Trung Quốc.