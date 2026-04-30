Trận Nottingham Forest đấu với Aston Villa diễn ra lúc 2h ngày 1/5 là lần đầu tiên 2 đội bóng Anh đối đầu nhau ở vòng bán kết Europa League. Hệ thống dữ liệu mô phỏng của Opta dự đoán cơ hội thắng của Nottingham Forest và Aston Villa là 35%-39%.

Nhận định Nottingham Forest vs Aston Villa

Aston Villa đang xếp thứ 5 tại giải Ngoại Hạng Anh. Đây là vị trí có suất dự Champions League mùa giải tiếp theo. Đoàn quân của huấn luyện viên Unai Emery hơn đội đứng sau tới 8 điểm, đủ an toàn để họ tập trung cho Europa League lúc này - giải đấu mà nếu vô địch họ sẽ kiếm về cho bóng đá Anh thêm 1 suất dự Cúp C1.

Nottingham Forest không thắng Aston Villa trong 3 trận đối đầu gần nhất. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Nottingham Forest trên lý thuyết vẫn chưa chắc suất trụ hạng. Họ đang đứng thứ 16, chỉ hơn vị trí xuống hạng 5 điểm. So với đối thủ này, Aston Villa vẫn được đánh giá cao hơn nhờ sự ổn định và phong độ tốt trong thời gian gần đây.

Dưới thời huấn luyện viên Unai Emery, đội bóng đến từ Birmingham vẫn luôn trình diễn lối chơi hiệu quả với cường độ cao. Dù phải chơi trên sân khách, sẽ không bất ngờ nếu Aston Villa chọn tấn công chủ động trước Nottingham Forest vốn luôn sẵn sàng nhường thế trận cho đối thủ.

Ollie Watkins đã ghi ba 3 thắng trong 2 trận sân khách gần nhất tại Europa League. Tiền đạo người Anh vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của Aston Villa với sự hỗ trợ của Morgan Rogers, John McGinn và Emiliano Buendia.

Đối với đội chủ nhà, Morgan Gibbs-White đang có phong độ cao với 5 bàn trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Anh có thể tiếp tục chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái nếu huấn luyện viên quyết định tiếp tục sử dụng Chris Wood và Igor Jesus làm cặp tiền đạo. Jesus hiện đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Europa League mùa này với 7 pha lập công.

Thông tin lực lượng

Nottingham Forest thiếu vắng một loạt cầu thủ quan trọng như Callum Hudson-Odoi, Murillo (chấn thương gân kheo), John Victor, Nicolo Savona, Willy Boly (chấn thương đầu gối) và Luca Netz (không đủ điều kiện thi đấu). Jair Cunha đang gặp vấn đề về vai và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ sau trận thắng Sunderland ở vòng trước.

Bên kia chiến tuyến, Boubacar Kamara (đầu gối) và Alysson vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương. Trong khi đó, Amadou Onana sẽ được kiểm tra trước thể lực khi trận đấu bắt đầu. Anh cũng gặp vết đau nhẹ trong trận đấu tại Premier League cuối tuần qua.

Đội hình dự kiến

Nottingham Forest: Ortega; Ola Aina, Milenkovic, Morato, Williams; Hutchinson, Sangare, Anderson, Gibbs-White; Chris Wood, Jesus.

Aston Villa: Emiliano Martinez; Matty Cash, Konsa, Tyron Mings, Ian Maatsen; Bogarde, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Ollie Watkins.

Dự đoán: Nottingham Forest 1-1 Aston Villa.