Man Utd chạm trán Tottenham trên SVĐ Old Trafford lúc 22h30 ngày 29/9. Đây là trận đấu tâm điểm của vòng 6 giải bóng đá Ngoại Hạng Anh 2024-25.

Thống kê, nhận định Man Utd vs Tottenham

Man Utd có phong độ thiếu ổn định trong thời gian gần đây, đặc biệt trên hàng công. Sự thiếu hiệu quả của các chân sút Quỷ đó khiến họ hòa 2 trận liên tiếp, lần lượt trước Crystal Palace và FC Twente. Man Utd sút tới 33 lần ở 2 trận này, chỉ ghi được 1 bàn thắng. Khả năng chuyển hóa cú sút thành bàn của Man Utd ở mức dưới 5%.

Tại Ngoại Hạng Anh, tỉ lệ thắng của Man Utd cũng ở mức báo động. Sau 15 trận gần nhất, thầy trò Erik Ten Hag giành 5 chiến thắng, 5 thất bại và 5 trận hòa. Tỷ lệ thắng của Man Utd trên sân nhà cũng không cao, chỉ đạt mức 47,3% sau 19 trận gần nhất (thắng 9). Họ thua tới 7 trận trong cùng quãng thời gian.

Man Utd chỉ ghi được 1 bàn vào lưới FC Twente.

Một thông số an ủi Man Utd là thành tích của họ mỗi khi đấu Tottenham trên sân nhà. Man Utd đã thắng "Gà trống" tổng cộng 24 lần tại Old Trafford. Không đội bóng nào ở Anh thua tại Old Trafford nhiều như Tottenham.

Lợi thế của Tottenham ở trận đấu này là phong độ. Họ thắng cả 3 trận gần nhất, trong đó 1 trận tại Europa League (thắng Qarabag 3-0). Lần gần nhất Tottenham thắng 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường đã diễn ra từ tháng 10 năm ngoái. Ông Ange Postecoglou đương nhiên muốn tái lập thành tích này, dù đối thủ có là Man Utd.

Vấn đề của Tottenham là khả năng thi đấu trên sân khách khá tệ. Nhớ lại mùa trước, Tottenham từng giành 14 điểm sau 6 trận sân khách đầu tiên. 14 điểm cũng là số điểm ở 15 lần xa nhà sau đó của Tottenham, trong đó họ chỉ thắng 3 trận, hòa 5 trận và thua tới 7 trận.

Điểm yếu của Tottenham là khả năng chơi trên sân khách.

Tình hình lực lượng

Man Utd không mất nhân sự nào sau trận gặp FC Twente. Ông Ten Hag vẫn có trong tay đủ những cầu thủ quan trọng như Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt, Alejandro Garnacho hay Bruno Fernandes.

Victor Lindelof, Malachia, Luke Shaw hay Leny Yoro vẫn sẽ ngồi ngoài vì chấn thương. Khả năng góp mặt của Mason Mount vẫn còn bỏ ngỏ.

Tottenham mất cầu thủ quan trọng là Richarlison vì chấn thương. Bộ 3 tấn công của ông Postecoglou nhiều khả năng sẽ là Son Heung-min, Dominic Solanke và Brennan Johnson. Bố của Brennan Johnson là ông David Johnson, từng là thành viên của đội trẻ Man Utd, trưởng thành cùng David Beckham, Paul Scholes hay Ryan Giggs.

Đội hình dự kiến Man Utd: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Eriksen, Mainoo; Rashford, Fernandes, Garnacho; Zirkzee

Đội hình dự kiến Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bissouma, Bentancur, Maddison; Johnson, Solanke, Son

Dự đoán tỉ số

Man Utd 2-2 Tottenahm.