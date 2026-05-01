Nhận định bóng đá Hà Nội FC vs SHB Đà Nẵng, vòng 21 V.League ngày 1/5

Hà Nội FC đấu với SHB Đà Nẵng là một trong 2 trận đấu của vòng 21 V.League 2025-2026 diễn ra trong ngày Quốc tế Lao động 1/5. Đây là màn đối đầu quan trọng của 2 đội bóng ở 2 đầu bảng xếp hạng.

Đội bóng Thủ đô rất cần 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua Ninh Bình, giành huy chương vào cuối mùa giải. Ngược lại, Đà Nẵng cũng muốn có chiến thắng để tìm kiếm ánh sáng nơi cuối đường hầm trong cuộc chiến trụ hạng.

Nhận định Hà Nội FC vs Đà Nẵng

Hà Nội FC đang có phong độ rất cao và nhiều nét chuyển biến tích cực dưới thời huấn luyện viên Harry Kewell. Lối đá của Đỗ Hoàng Hên và đồng đội linh hoạt hơn, tốc độ, hiện đại và giàu năng lượng hơn. Việc Hà Nội FC liên tiếp ghi nhiều bàn thắng trong các trận đấu nói lên rằng hệ thống của họ đang vận hành tốt.

Đỗ Hoàng Hên mang đến hy vọng cho Hà Nội FC.

Thay vì lối chơi kiểm soát bóng có phần "cực đoan" như giai đoạn trước đấy, Hà Nội FC hiện nay sẵn sàng gây áp lực tầm cao với hậu vệ đối phương, tổ chức chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công nhanh.

Khi Nguyễn Văn Quyết đã dần bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, dàn ngoại binh chơi chưa đạt yêu cầu, Nguyễn Hai Long và Đỗ Hoàng Hên nổi lên như những ngôi sao sáng nhất mà ông Harry Kewell có trong tay. Hai cầu thủ này không giàu sức mạnh nhưng có thừa sự mềm mại và tinh tế.

Chỉ ngay ở cuộc đọ sức với Hà Tĩnh hay Becamex TP.HCM, nhịp khống chế bóng của Hai Long và động tác giả của Hoàng Hên khiến người hâm mộ phải trầm trồ. Bàn thắng cứ liên tiếp đến với cựu vương V.League như một lẽ tất yếu. Khả năng đội bóng này đánh bại Đà Nẵng ở vòng 21 rất cao.

Bên kia chiến tuyến, SHB Đà Nẵng đã ở thế chân tường và sự phản kháng của họ dần mạnh mẽ hơn. Nhìn cái cách đội bóng này rượt đuổi tỉ số trước Thể Công Viettel, người hâm mộ của họ không khỏi kì vọng.

Thiếu nhiều trụ cột nhưng chắc chắn SHB Đà Nẵng vẫn khao khát giành ít nhất 1 điểm ngay trên sân khách bằng tinh thần thi đấu kiên cường của mình. Khi huấn luyện viên Lê Đức Tuấn dần có những điều chỉnh chiến thuật và nhân sự linh hoạt hơn, Đà Nẵng bắt đầu cho thấy sự tích cực và cơ hội trụ hạng vẫn còn với đội bóng bên bờ sông Hàn.

Thông tin lực lượng

Hà Nội FC vắng hai trụ cột gồm Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Thành Chung vì lý do thẻ phạt. Khả năng ra sân của Đỗ Duy Mạnh còn bỏ ngỏ vì chấn thương.

Tình hình của SHB Đà Nẵng không khả quan hơn khi Quế Ngọc Hải, Nguyễn Phi Hoàng, Phan Văn Biểu vắng mặt vì án cấm thi đấu. Khả năng ra sân của Phan Văn Long không cao vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Hà Nội FC: Quan Văn Chuẩn, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Anh Tiệp, Adriel, Nguyễn Công Nhật, Đỗ Hùng Dũng, Đậu Văn Toàn, Luiz Fernando, David Fisher, Nguyễn Hai Long, Đỗ Hoàng Hên.

SHB Đà Nẵng: Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Đức Anh, Đỗ Phi Long, Vũ Văn Sơn, Phạm Đình Duy, Joel Pissano, Lê Vũ Quốc Nhật, Phan Văn Long, Võ Nguyên Hoàng, Milan Makaric.

Dự đoán: Hà Nội FC 3-1 SHB Đà Nẵng.