Nhận định bóng đá Buriram vs Công an Hà Nội, 19h00 ngày 3/12: Đại chiến trên đất Thái

Quang Hải và các đồng đội có trả được món nợ ở chung kết Shopee Cup mùa trước?

Nhận định trước trận đấu Buriram United vs Công an Hà Nội

Bảng A của Shopee Cup năm nay được đánh giá là bảng "tử thần" với sự góp mặt của Buriram, Công an Hà Nội, Pathum United, Selangor, Cebu và Tampines. Sau 2 vòng đầu tiên, Công an Hà Nội (3 điểm) hiện đang kém Buriram United và Selangor 1 điểm. Trận đấu với Buriram United vì vậy có tính chất quan trọng với thầy trò HLV Mano Polking.

Cuộc đối đầu giữa Buriram United và Công an Hà Nội hôm nay là màn tái hiện lại trận chung kết mùa trước, với chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu của đại diện Thái Lan. Đó là trận đấu Quang Hải và các đồng đội đã chơi tuyệt hay và thất bại một cách cay đắng khi đã gần chạm tay vào chức vô địch.

Với lợi thế sân nhà, Buriram United chắc chắn muốn giành trọn 3 điểm trước Công an Hà Nội. Sở hữu dàn quân chất lượng, đại diện Thái Lan sẽ quyết thắng để đảm bảo một suất vào vòng sau.

Tương tự như trên đã nói, Công an Hà Nội cần ít nhất 1 điểm để không bị tụt lại phía sau. Đoàn quân của HLV Mano Polking cần một cái đầu lạnh để có thể đánh bại đối thủ mạnh bậc nhất bảng đấu. Nói như ông Polking, đây là trận đấu Công an Hà Nội không được phép thua.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Trong 5 trận gần nhất, Buriram thắng 3 hoà 1 và thua 1. Đại diện Thái Lan đang có phong độ tương đối ổn định. Bên kia chiến tuyến, Công an Hà Nội thắng 2, thua 2 và hoà 1. Gần nhất ở đấu trường AFC Champions League Two, Công an Hà Nội vừa ngược dòng thành công trước Beijing Guoan (Trung Quốc).

Về lực lượng, Công an Hà Nội chỉ thiếu tiền đạo Đình Bắc đang tập trung cùng đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33. Buriram United dự báo sẽ có quân số mạnh nhất cho trận đấu. Cuộc đối đầu giữa 2 đội vì vậy dự báo sẽ quyết liệt và kịch tính.

Đội hình dự kiến Buriram vs Công an Hà Nội

Buriram: Etheridge, Hemviboon, Dougall, Myeong Seok, Walsh, Bunmathan, Sukjitthammakul, Causic, Haiprakhon, Suphanat.

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Hugo Gomes, Đình Trọng, Cao Quang Vinh, Văn Đô, Vitao, Quang Hải, Leo Artur, Văn Hậu, Alan, Mauk.

Dự đoán tỷ số: Buriram United 2-2 Công an Hà Nội