Nhận định bóng đá Brighton vs Man Utd, vòng 38 Ngoại Hạng Anh ngày 24/5

Brighton đấu với Man Utd lúc 22h ngày 24/5 trên sân Amex, thuộc vòng 38 giải Ngoại hạng Anh . Brighton vẫn cần điểm để bảo vệ vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu trong khi Man Utd chắc chắn kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3. Theo Opta, Brighton có 49,8% cơ hội thắng, cao hơn Man Utd (26,9%).

Phân tích phong độ, nhận định Brighton vs Man Utd

Brighton đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 53 điểm sau 37 trận. Đội bóng của huấn luyện vien Fabian Hurzeler ghi 52 bàn và thủng lưới 43 lần. Vị trí này giúp Brighton tạm nắm suất dự Europa League, nhưng họ chỉ hơn Chelsea và Brentford 1 điểm.

Phong độ của Brighton trong 10 trận gần nhất khá tốt. Đội bóng này có 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại. Tuy nhiên, đội chủ sân Amex vừa thua 2 trận trong 3 vòng gần nhất.

Brighton loại Man Utd khỏi FA Cup vào tháng 1/2026. (Ảnh: Reuters)

Điểm tựa lớn nhất của Brighton là sân nhà. Họ thắng 5, hòa 3, thua 2 trong 10 trận gần nhất tại Amex, trong đó có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước Wolves, Chelsea và Liverpool.

Brighton không có hàng công bùng nổ như các đội nhóm đầu, nhưng hiệu số +9 cho thấy sự cân bằng. Họ nguy hiểm khi đẩy tốc độ ở hai biên, đồng thời có khả năng gây áp lực tốt nhờ tuyến giữa giàu năng lượng.

Carlos Baleba là nhân tố đáng chú ý ở trung tâm. Danny Welbeck là nhân tố nổi bật trên hàng công với 13 bàn thắng ở Ngoại Hạng Anh mùa này. Anh cũng vừa ghi bàn vào lưới đội bóng cũ ở trận FA Cup hồi tháng 1.

Man Utd đứng thứ 3 với 68 điểm sau 37 trận, ghi 66 bàn và thủng lưới 50 lần. Đội khách đã chắc suất dự Champions League mùa sau, nên trận đấu này không còn áp lực về thứ hạng. Dưới thời Michael Carrick, Man Utd cải thiện rõ rệt với 11 chiến thắng trong 16 trận Ngoại hạng Anh kể từ tháng 1.

Phong độ của Man Utd cũng ổn định hơn Brighton. Họ thắng 6, hòa 2, thua 2 trong 10 trận gần nhất và bất bại 5 vòng gần đây. Trên sân khách, Man Utd thắng 3, hòa 5, thua 2 trong 10 trận gần nhất. "Quỷ đỏ" có thành tích sân khách tốt thứ tư Ngoại Hạng Anh mùa này, giành 26 điểm sau 18 trận và chỉ thua 4 trận.

Điểm mạnh của Man Utd nằm ở khả năng chuyển trạng thái và chất lượng nhóm cầu thủ tấn công. Bruno Fernandes là nhân vật trung tâm. Anh đã có 20 kiến tạo ở Ngoại hạng Anh mùa này, cân bằng kỷ lục của Thierry Henry và Kevin De Bruyne, chỉ cần thêm 1 kiến tạo để lập kỷ lục mới.

Bruno Fernandes cần thêm 1 pha kiến tạo để lập kỷ lục. (Ảnh: Reuters)

Lịch sử đối đầu Brighton vs Man Utd

Brighton là đối thủ rất khó chịu với Man Utd trong những năm gần đây. Trong 10 trận đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường, Brighton thắng 7 trận, còn Man Utd thắng 3 trận. Tỷ lệ thắng của Brighton trong 5 trận tiếp đón Man Utd gần nhất trên sân Amex là 60%.

Trận gần nhất giữa hai đội diễn ra tại FA Cup ngày 11/1/2026, Brighton thắng 2-1 tại Old Trafford. Brajan Gruda và Danny Welbeck ghi bàn cho Brighton. Benjamin Sesko ghi bàn cho Man Utd. Xét 10 trận đối đầu gần nhất, có tới 7 trận có từ 3 bàn trở lên.

Thông tin đội hình

Brighton vắng Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma và Adam Webster vì chấn thương. Mats Wieffer bỏ ngỏ khả năng ra sân. HLV Fabian Hurzeler có thể giữ nguyên đội hình xuất phát so với trận gặp Leeds, với Danny Welbeck đá trung phong.

Man Utd không có Matthijs de Ligt. Benjamin Sesko bỏ ngỏ khả năng thi đấu vì chấn thương ống chân. Casemiro không góp mặt, nên Mason Mount có thể được kéo xuống đá ở trung tâm hàng tiền vệ. Harry Maguire nhiều khả năng tiếp tục đá chính, trong khi Bruno Fernandes vẫn là hạt nhân phía sau hàng công.

Đội hình dự kiến Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Cuyper; Hinshelwood, Baleba, Gross; Minteh, Welbeck, Kadioglu.

Đội hình dự kiến Man Utd: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Mount; Amad, Fernandes, Cunha; Mbeumo.

Dự đoán kết quả: Brighton 2-2 Man Utd.