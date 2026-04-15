Nhận định bóng đá Arsenal vs Sporting Lisbon, tứ kết cúp C1 châu Âu hôm nay

Cặp đấu giữa Arsenal và Sporting Lisbon bị xem là chênh lệch tại vòng tứ kết cúp C1 châu Âu mùa giải 2026/26. Nhưng rồi yếu tố phong độ, cảm hứng chơi bóng cũng như bản lĩnh ở đấu trường châu Âu khiến màn trình diễn của hai đội không khác biệt lớn. Bởi vậy, Sporting Lisbon sẵn sàng nuôi hy vọng ở trận lượt về tại London.

Nhận định bóng đá Arsenal vs Sporting Lisbon

Tuần vừa qua là quãng thời gian không hề dễ chịu với người hâm mộ Arsenal. Rõ ràng chiến thắng 1-0 tối thiểu trước chủ nhà Sporting Lisbon bằng pha lập công ở phút bù giờ của Kai Havertz chẳng làm người hâm mộ nào yên tâm. Arsenal dưới thời Mikel Arteta đã xuất sắc hơn, đẳng cấp hơn nhưng vẫn còn đâu đó vấn đề tâm lý cũng như sự ổn định.

Kai Havertz trở thành người hùng của Arsenal trong trận lượt đi.

Dẫu sao, Arsenal thì vẫn đang dẫn trước đối thủ ở vòng knock-out cúp C1 châu Âu. Thầy trò huấn luyện viên Arteta cứ không thủng lưới thì sẽ vào bán kết. Saliba hay Gabriel là những lựa chọn đủ sự an tâm trước hàng công của Sporting Lisbon.

Nhưng không vì thế mà Arsenal có thể chủ quan. Suarez - tiền đạo chủ lực của Sporting Lisbon ghi 33 bàn thắng trên mọi đấu trường ở mùa giải này. Suarez không sở hữu thể hình vượt trội nhưng anh kĩ thuật, dứt điểm hay và mang theo bản năng của một sát thủ.

Phía sau Suarez có sự hỗ trợ của một loạt cầu thủ tấn công xuất sắc như Trincao, Catamo hay Pedro.

Bên kia chiến tuyến, Arsenal dĩ nhiên phải cẩn trọng ở một trận đấu mà rủi ro vẫn chờ đợi họ. Sporting Lisbon không quá mạnh nhưng đủ sức tạo nên bất ngờ.

HLV Mikel Arteta muốn đảm bảo tấm vé vào bán kết trước khi nghĩ về cuộc chiến đầy khốc liệt ở giải Ngoại Hạng Anh. Tuần này, họ còn phải đụng độ đối thủ cạnh tranh chức vô địch Manchester City. Thêm một trận thua, khoảng cách chỉ còn là 3 điểm và Arsenal vẫn đá nhiều hơn đối thủ một trận.

Thật khó để tin rằng Arsenal không bị phân tâm ở màn đối đầu với Sporting Lisbon. Đây là thời điểm bản lĩnh của nhà vô địch thực thụ được thử thách.

Thông tin lực lượng

Piero Hincapie và Eberechi Eze bình phục chấn thương sớm hơn dự kiến và sẵn sàng ra sân ngay từ đầu. Một loạt ngôi sao như Martin Odegaard, Riccardo Calafiori, Bukayo Saka, Jurrien Timber cùng với Declan Rice đều chưa chắc chắn đá chính vì nhiều lý do khác nhau. Martin Zubimendi không có thể trạng tốt nhất. Mikel Merino là cầu thủ duy nhất chắc chắn vắng mặt ở thời điểm hiện tại của Arsenal.

Bên kia chiến tuyến, Sporting Lisbon chào đón sự trở lại đặc biệt quan trọng của tiền vệ trung tâm Morten Hjulmand - người bị treo giò ở trận lượt đi do nhận đủ thẻ vàng. Bộ đôi tiền đạo Fotis Ioannidis và Luis Guilherme vắng mặt vì chấn thương, hậu vệ phải Ivan Fresneda không ra sân doo vấn đề thể lực.

Dự đoán: Arsenal 1-1 Sporting Lisbon

Đội hình dự kiến:

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Malgahaes, Hincapie; Norgaard, Declan Rice; Madueke, Eze, Leandro Trossard; Gyokeres.

Sporting Lisbon: Silva; Vagiannidis, Diomande, Goncalo Inacio, Araujo; Braganca, Hjulmand; Catamo, Francisco Trincao, Goncalves; Suarez.