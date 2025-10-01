Nhận định Barcelona vs PSG, 02h00 ngày 2/10: Dọa nạt Nhà Vua

Cặp đấu hay nhất lượt trận thứ 2 vòng League Phase.

Nhận định trước trận đấu Barcelona vs PSG

Đây chắc chắn là cuộc đối đầu mà rất nhiều người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới muốn nó phải được diễn ra vào trận chung kết UEFA Champions League mùa giải trước. Điều đáng tiếc là Barcelona đã nhận thất bại cay đắng trong hiệp phụ trước Inter Milan và bị loại ở vòng bán kết. Vào mùa giải này, những lá thăm may rủi đã đưa hai đội bóng hàng đầu châu Âu tái đấu tại vòng League Phase.

Cuộc so tài giữa hai đội rất đáng chờ đợi bởi đây đều là những câu lạc bộ có lối chơi tấn công đẹp mắt, hấp dẫn bậc nhất châu Âu. PSG và Barcelona sở hữu hàng tiền vệ được đánh giá là giàu kỹ thuật, đóng vai trò rất quan trọng cho thành công vào mùa giải trước. Những Pedri, De Jong, Vitinha, Joao Neves và Fabian Ruiz đang chơi thứ bóng đá tốt nhất trong sự nghiệp của họ và là trụ cột khó thay thế. Trận chiến tại Catalan sẽ quyết định xem đâu mới là tuyến giữa hay nhất vào thời điểm hiện tại.

Trước trận đấu này, Barcelona được đánh giá nhỉnh hơn PSG mặc dù đội bóng thủ đô nước Pháp đang là ĐKVĐ của giải đấu. Barcelona có phong độ tốt hơn với chuỗi trận bất bại kể từ đầu mùa giải, được thi đấu trên sân nhà và mất ít trụ cột hơn nhà vua châu Âu. Sự tự tin của Barcelona lên rất cao sau 2 chiến thắng ngược dòng liên tiếp trong 2 vòng đấu vừa qua tại La Liga.

Trong khi đó, PSG chưa đạt được phong độ ấn tượng nhất kể từ sau thất bại trước Chelsea tại FIFA Club World Cup. Đoàn quân của HLV Luis Enrique đã phải nhận 1 trận thua trong khuôn khổ Ligue 1. Điều đáng lo ngại nhất là việc đội bóng thủ đô nước Pháp mất đi bộ ba tấn công Doue - Dembele - Kvaratskhelia do các chấn thương khác nhau. Trong đó, mất mát lớn nhất đối với PSG là của Đương kim Quả bóng vàng Dembele, cầu thủ sinh năm 1997 đã phải nghỉ thi đấu hơn 3 tuần.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barcelona vs PSG

Barcelona thắng 7/8 trận đấu trên mọi đấu trường ở mùa giải này, trận đấu còn lại có kết quả hòa.

PSG đạt thành tích thắng 7 và thua 1 kể từ đầu mùa giải. Thất bại duy nhất là trước đại kình địch Marseille.

Barcelona và PSG là cặp đấu nhiều duyên nợ tại cúp châu Âu. Hai đội gặp nhau 14 lần, mỗi đội giành 5 chiến thắng. Trong lần đối đầu gần nhất tại vòng tứ kết mùa giải 2023/2024, PSG đã vượt qua Barcelona với tổng tỷ số 6-4.

Thông tin lực lượng Barcelona vs PSG

Barcelona không có sự phục vụ của Joan Garica, Ter Stegen, Raphinha, Gavi, Fermin Lopez do chấn thương.

PSG thiếu bộ ba tấn công Doue - Dembele - Kvaratskhelia, đội trưởng Marquinhos vì lý do tương tự.

Đội hình dự kiến Barcelona vs PSG

Barcelona: Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski.

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Joao Neves, Vitinha, Ruiz; Lee, Ramos, Barcola.

Dự đoán tỷ số Barcelona 3-1 PSG

http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24">