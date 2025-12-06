Nhận định Aston Villa vs Arsenal, 19h30 ngày 6/12: Vượt qua khó khăn

Nhận định Aston Villa vs Arsenal

Tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal đang phải đối mặt với thử thách cực lớn: khủng hoảng chấn thương. Giống như các mùa giải trước, lực lượng Pháo thủ sứt mẻ nghiêm trọng vào giai đoạn lịch thi đấu dày đặc, với các ca chấn thương liên tiếp xảy ra.

Ở hàng phòng ngự, 3 trong 4 trung vệ của Arsenal đã “nằm viện”, lần lượt từ Gabriel, Saliba đến Mosquera. Ở phía trên, Gyokeres và Trossard cũng dính chấn thương trong lúc đạt phong độ cao khiến HLV Mikel Arteta gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, đây là thời điểm Arsenal cho thấy khác biệt so với các mùa giải trước. Hiện tại, họ đã sở hữu sức mạnh chiều sâu đáng mơ ước với mọi CLB. Cho dù mất 3 trung vệ, nhưng HLV Mikel Arteta vẫn còn Ben White sẵn sàng thế chỗ. Chưa kể, Timber và Calafiori cũng có thể đá trung tâm nếu cần. Tương tự như vậy, Arsenal luôn có hai cầu thủ chất lượng ở các vị trí trên hàng công để thay thế. Họ không “sụp đổ” khi mất Odegaard, Saka hay tiền đạo chủ lực như trước.

Mikel Arteta đang nâng tầm Arsenal

Làm khách của Aston Villa, Arsenal có cơ hội thể hiện bản lĩnh, chứng minh họ “sẵn sàng” vô địch mùa này. Aston Villa đang là đội bóng có phong độ cao nhất nước Anh với 6 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Gần nhất, họ ngược dòng đánh bại Brighton 4-3 sau khi bị dẫn trước 2-0.

Hơn nữa, Aston Villa chính là đội hay “ngáng đường” Arsenal nhất trong quá khứ. Villa đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng vô địch mùa giải 2023/24 của Arsenal bằng chiến thắng 2-0 trên sân khách vào giữa tháng 4/2024, giúp Manchester City vô địch giải đấu. Trận hòa 2-2 tại Emirates vào tháng 1 năm ngoái một lần nữa cản trở nỗ lực vô địch của Arsenal khi Liverpool bứt phá.

Nếu vượt qua Aston Villa trong hoàn cảnh hiện tại, Arsenal sẽ chứng minh thực lực của họ đáng sợ như thế nào. Khi đó, cơ hội lên ngôi của Pháo thủ càng cao hơn, trong bối cảnh các đối thủ chính là Man City, Chelsea và Liverpool đều thiếu sự ổn định cần thiết.

Ở trận sân khách gần nhất, Arsenal đã bị Chelsea cầm hòa 1-1 cho dù hơn người từ hiệp 1. Kết quả này khá thất vọng với đội bóng của Arteta, nhưng thành tích sân khách ấn tượng của Arsenal vẫn chỉ là một trận thua trong 21 chuyến làm khách gần nhất tại Premier League (thắng 11, hòa 9).

Yếu tố then chốt trong chuỗi trận thắng sân khách ấn tượng đó, cũng như khởi đầu đáng kinh ngạc cho mùa giải này, chính là hàng phòng ngự. Arsenal đã không để thủng lưới quá hai lần trong 108 trận gần nhất trên mọi đấu trường, thành tích dài nhất trong lịch sử Giải bóng đá Ngoại hạng Anh (FA), sau khi vượt qua kỷ lục 107 bàn thua của MU từ năm 2016 đến 2018.

Lịch sử đối đầu Aston Villa vs Arsenal

Trossard và Thomas Partey đã ghi bàn giúp Arsenal giành chiến thắng 2-0 trong trận đấu này mùa trước. Đó là chiến thắng thứ 15 của Arsenal tại Villa Park ở Ngoại hạng Anh; chưa có sân khách nào họ giành được nhiều chiến thắng hơn tại giải đấu này.

Phong độ Aston Villa vs Arsenal