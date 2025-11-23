Nhận định Arsenal vs Tottenham, 23h30 ngày 23/11: Derby khó đoán định

Nhận định trước trận đấu

Ghi bàn, giành chiến thắng và giữ sạch lưới suốt 8 trận liên tiếp, Arsenal cuối cùng cũng gặp phải đối thủ đủ sức làm khó họ: tân binh Sunderland. Không phải Granit Xhaka, mà chính cựu cầu thủ Arsenal Daniel Ballard mới là người truyền cảm hứng giúp “Mèo đen” giữ lại một điểm quý giá tại Stadium of Light. Trung vệ này là người chấm dứt chuỗi 812 phút sạch lưới của đội đầu bảng, rồi đánh đầu kiến tạo để Brian Brobbey ghi bàn gỡ hoà đầy kịch tính ở phút cuối.

Hai pha lập công đẹp mắt của Bukayo Saka và Leandro Trossard trong hiệp hai tưởng chừng đủ giúp Arsenal nối dài mạch thắng, nhưng sự lỏng lẻo ở thời điểm quyết định khiến thầy trò Mikel Arteta phải chia điểm.

Kỳ nghỉ quốc tế thường mang đến khoảng lặng quý giá cho các đội bóng vừa trải qua kết quả không như mong muốn. Nhưng với Arsenal, đội phía trước còn có lịch thi đấu nặng với Bayern Munich và Chelsea, bất kỳ cú giảm tốc nào cũng có thể để lại hệ quả.

Dẫu vậy, đội đầu bảng Premier League sẽ bước vào trận derby Bắc London trong bối cảnh họ mới chỉ thủng lưới một bàn trên sân nhà mùa này, thành tích phòng ngự ấn tượng nhất giải. Tuy nhiên, Tottenham cũng chẳng phải đối thủ dễ bị khuất phục khi thi đấu xa nhà.

Trong khi Arsenal hướng đến trận thắng thứ sáu liên tiếp trên sân nhà tại Premier League mà không thủng lưới, điều họ chưa làm được từ năm 2008 thì Spurs hành quân tới Emirates với hành trang đầy tự tin: giành 13/15 điểm tối đa trên sân khách từ đầu mùa.

Những CĐV theo chân Spurs thường có lý do ăn mừng nhiều hơn so với khán giả tại Tottenham Stadium, nơi đội bóng của Thomas Frank mới bị MU gỡ hoà 2-2 ở phút cuối. Cú đánh đầu của Matthijs de Ligt khiến Tottenham bỏ lỡ cơ hội chen chân vào top 3, đành tạm đứng thứ 5 và kém Arsenal tám điểm trước thềm đại chiến.

Dù vậy, một điểm trước đội bóng đang lên của Ruben Amorim cũng được xem là tín hiệu khởi sắc, nhất là sau thất bại 0-1 trước Chelsea, trận đấu Tottenham ghi nhận chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) thấp nhất lịch sử Premier League của họ. Tính từ đầu mùa, chỉ có năm đội sở hữu xG thấp hơn con số 11,7 của Spurs.

Quan trọng hơn, cán cân Bắc London đã nghiêng hẳn về phía “Pháo thủ” kể từ sau chiến thắng gần nhất của Tottenham trước Arsenal vào năm 2022. Đội chủ sân Emirates đã thắng 5 trong 6 trận derby gần nhất và đang đứng trước cơ hội lập cột mốc mới: thắng 4 trận derby Bắc London liên tiếp lần đầu trong kỷ nguyên Premier League.

Thông tin lực lượng

Arsenal đón nhận tin không vui khi trụ cột Gabriel Magalhaes có nguy cơ nghỉ thi đấu đến hết năm 2025 vì chấn thương gân khoeo gặp phải trong màu áo tuyển Brazil. Khó khăn tiếp tục bủa vây “Pháo thủ” khi Riccardo Calafiori vẫn chưa thể trở lại tập luyện sau chấn thương hông, dù nhiều nguồn tin trước đó cho rằng hậu vệ này sẽ kịp góp mặt ở derby.

Martin Odegaard và Kai Havertz cũng đang xa ngày tái xuất hơn dự kiến, trong khi HLV Mikel Arteta từ chối xác nhận khả năng tham dự của Gabriel Martinelli, Viktor Gyokeres hay Noni Madueke. Gabriel Jesus vẫn phải đứng ngoài dù đã trở lại tập nhẹ.

Trái ngược với đội chủ nhà, Tottenham đón liền tám tin vui về lực lượng. Pape Sarr, Lucas Bergvall và Randal Kolo Muani chắc chắn đủ điều kiện ra sân, dù Kolo Muani phải đeo mặt nạ bảo hộ sau chấn thương gãy xương hàm. HLV Thomas Frank cũng cho biết Mohammed Kudus, Archie Gray, Kota Takai, Ben Davies và Radu Dragusin đã trở lại tập luyện.

Spurs chỉ thiếu vắng bốn cái tên: Dominic Solanke, Yves Bissouma, Dejan Kulusevski và James Maddison. Đáng chú ý, đây sẽ là trận derby Bắc London đầu tiên kể từ năm 2014 mà Tottenham không có sự hiện diện của cả Harry Kane lẫn Son Heung-min, bộ đôi từng ghi 27% số bàn thắng của họ vào lưới Arsenal tại Premier League.