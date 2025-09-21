Nhận định Arsenal vs Man City, 22h30 ngày 21/9: Emirates mở hội

Nhận định trước trận đấu

Sau hành trình đáng nhớ vào tới bán kết Champions League 2024/25, Arsenal mở màn chiến dịch châu Âu mùa giải mới bằng chiến thắng tại San Mames, nơi hai “siêu dự bị” ghi bàn và mang về 3 điểm trọn vẹn trước Athletic Bilbao.

Với sự xuất hiện của Eberechi Eze từ Crystal Palace (giá 67,5 triệu bảng), Gabriel Martinelli và Leandro Trossard đang cạnh tranh quyết liệt vị trí đá chính. Cả hai đều lập công ở Tây Ban Nha, qua đó gửi thông điệp mạnh mẽ đến HLV Mikel Arteta.

Tại Premier League, Arsenal hiện xếp nhì bảng, chỉ sau Liverpool của Arne Slot, đội toàn thắng từ đầu mùa. Pháo thủ đã thắng 3/4 trận, trong đó có những màn trình diễn hủy diệt tại Emirates khi thắng Leeds 5-0 và Nottingham Forest 3-0.

Dù đã ba mùa liên tiếp cán đích ở vị trí Á quân, khát khao giành danh hiệu lớn của người hâm mộ ngày càng lớn. Thực tế, Arsenal đã bất bại 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường trước Man City, cho thấy dường như đang có sự thay đổi cán cân quyền lực ở đỉnh cao bóng đá Anh.

Trong khi đó, sau khởi đầu chệch choạc với 2 thất bại trong 3 trận đầu mùa, Man City của Pep Guardiola đã trở lại đúng guồng. Họ vùi dập Man United 3-0 ở derby Manchester và sau đó đánh bại Napoli 2-0 tại Champions League.

Erling Haaland đã ghi 6 bàn sau 5 trận mùa này, đang trở lại phong độ “không thể ngăn cản”. Tiền đạo người Na Uy cũng từng ghi bàn trong cả hai lần gặp Arsenal ở Premier League mùa trước, và đang hướng tới trận thứ ba liên tiếp sút tung lưới đối thủ này.

Phong độ, lịch sử đối đầu

Arsenal đang duy trì phong độ cao với 4 chiến thắng và chỉ 1 thất bại ở 5 trận gần nhất, trong khi Man City dần nóng máy với 3 trận thắng và 2 trận thua.

Đáng chú ý, dù từng có chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp trước Arsenal từ tháng 10/2020 tới tháng 4/2023, Man City hiện đã trải qua năm trận không biết mùi vị chiến thắng trước Pháo thủ.

Thông tin lực lượng

Với Arsenal, Bukayo Saka ngồi ngoài vì chấn thương, đồng nghĩa với việc Noni Madueke sẽ tiếp tục được trao cơ hội. Martin Odegaard bỏ ngỏ khả năng ra sân do tái phát chấn thương vai, trong khi Gabriel Jesus và Kai Havertz vẫn chưa thể trở lại.

Về phía Man City, trung vệ tuyển Anh John Stones nhiều khả năng sẽ trở lại sau quãng thời gian nghỉ vì chấn thương cơ. Trong bối cảnh một loạt tân binh mùa 2025 như Rayan Cherki và Omar Marmoush đang dưỡng thương, The Citizens vẫn đang trông cậy vào những gương mặt cũ là Haaland và Foden tỏa sáng trên hàng công.

Một tân binh khác là Rayan Aït-Nouri cũng vắng mặt nên cầu thủ trẻ Nico O’Reilly sẽ tiếp tục đảm nhận vị trí hậu vệ trái.

Đội hình dự kiến Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli. Man City (4-3-3): Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri, Silva, Reijnders; Foden, Haaland, Doku.

Dự đoán tỷ số: Arsenal 2-1 Man City