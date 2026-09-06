Nhận định Arsenal vs Chelsea, 22h00 ngày 6/9: Derby rực lửa

Nhận định bóng đá Arsenal vs Chelsea, Premier League 2026/27 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc đấu giữa 2 HLV Arteta và Xabi Alonso hứa hẹn hấp dẫn trong trận derby thành London đêm nay.

Nhận định trước trận Arsenal vs Chelsea

Tâm điểm vòng 3 Premier League đổ dồn về sân Emirates, nơi hai đội bóng đang duy trì tỷ lệ chiến thắng 100% chạm trán nhau. Nhà đương kim vô địch Arsenal tiếp đón Chelsea trong một trận derby London hứa hẹn kịch tính, nơi mà 2 chiến lược gia người Tây Ban Nha là Xabi Alonso và Mikel Arteta lần đầu đấu trí với nhau.

Arsenal bước vào trận đấu với tâm lý đan xen giữa niềm vui trên sân cỏ và sự hụt hẫng trên thị trường chuyển nhượng. Cuối tuần trước, họ giành chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Aston Villa. Sau đó, giới thượng tầng của "Pháo thủ" dốc toàn lực ở ngày cuối của kỳ chuyển nhượng nhằm chốt hạn đội hình mạnh nhất nhưng kết quả không như ý.

Ban lãnh đạo Arsenal chấp thuận bán hàng loạt ngôi sao tấn công như Gabriel Jesus, Ethan Nwaneri và Gabriel Martinelli. Đổi lại, họ không đón thêm bất kỳ tân binh nào khi từ bỏ thương vụ Malick Fofana và thất bại trong việc thuyết phục Julian Alvarez chuyển tới London.

CĐV Arsenal bắt đầu lo lắng về hàng công mỏng manh khi nhiều ngôi sao rời đi. Tính đến lúc này, Arsenal vẫn khởi đầu mùa giải mới ấn tượng. Họ toàn thắng 3 trận đầu mùa ở Siêu cúp Anh và Premier League, ghi 7 bàn và chưa để thủng lưới lần nào. Nếu đánh bại Chelsea, họ sẽ có lần thứ hai trong 21 năm qua giành trọn 9 điểm ở 3 vòng đấu mở màn Premier League, lặp lại thành tích của mùa giải 2022/23.

Hàng thủ tiếp tục là điểm tựa cho thành công của Arsenal. Sau 2 vòng ở Premier League, Pháo thủ đối mặt với số cú sút ít nhất (11), số lần dứt điểm trúng đích ít nhất (1) và chỉ số bàn thắng kỳ vọng của đối thủ thấp nhất giải (0,54 xG).

Kể từ mùa giải 2022/23, Arsenal có 16 trận khiến đối phương không thể tung nổi cú sút trúng đích, gấp đôi đội xếp thứ hai là Liverpool (8 trận). Kể từ tháng 3 năm nay, họ giữ sạch lưới 8 trận tại giải quốc nội, thành tích chỉ xếp sau Juventus (9 trận) trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Thủ thành David Raya vừa đánh dấu cột mốc giữ sạch lưới 50 trận tại Premier League chỉ sau 109 lần ra sân cho Arsenal. Trên hàng công, Bukayo Saka liên tục nổ súng ở hai vòng đấu gần nhất. Cầu thủ chạy cánh người Anh đang tìm lại phong độ ghi bàn đều đặn từng thể hiện hồi đầu năm 2024. Sự sắc bén của Saka kết hợp cùng hệ thống phòng ngự lùi sâu tạo nên một tập thể Arsenal đang chơi phòng ngự phản công rất hay.

Trái ngược hoàn toàn với sự chắc chắn của Arsenal, Chelsea dưới thời Xabi Alonso trình diễn thứ bóng đá tấn công cuồng nhiệt. Lối chơi của The Blues đang lộ rõ sự mất cân bằng khi hàng công liên tục nhả đạn để bù đắp cho sai lầm của hàng thủ. Bằng chứng rõ nét nhất là cách họ chiến thắng 4-3 nghẹt thở trước Brighton.

Chelsea dẫn trước 3-0, để đối phương gỡ lại 3-2, tái lập khoảng cách hai bàn rồi lại trải qua những phút bù giờ thót tim mới bảo toàn được chiến thắng.

Hiện tại, Chelsea bám sát Arsenal trên bảng xếp hạng và chỉ xếp dưới do kém hiệu số bàn thắng bại. Đội chủ sân Stamford Bridge nhắm tới mục tiêu toàn thắng 4 trận mở màn trên mọi đấu trường, lần đầu tiên kể từ mùa giải vô địch 2016/17 dưới thời Antonio Conte. Chelsea nhập cuộc rất nhanh trong các trận đấu mùa này. Họ đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng thứ hai tại Premier League ghi bàn trong 4 phút đầu tiên ở hai vòng đấu mở màn.

Hệ thống tấn công của Alonso đang bay cao nhờ phong độ chói sáng của Joao Pedro và Cole Palmer. Pedro đi vào lịch sử câu lạc bộ khi vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong cả hai trận đầu mùa.

Trong khi đó, Palmer đứng trước cơ hội ghi bàn thắng thứ 50 tại Premier League cho Chelsea ngay ở trận đấu thứ 99. Anh bám sát kỷ lục đạt cột mốc 50 bàn nhanh nhất của hai huyền thoại Jimmy Floyd Hasselbaink (84 trận) và Diego Costa (85 trận).

Phong độ, lịch sử đối đầu Arsenal vs Chelsea

Dự đoán tỷ lệ chiến thắng của 2 CLB.

Chelsea đang trải qua chuỗi 18 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới tại Premier League. Đây là thành tích phòng ngự tệ hại nhất của họ kể từ chuỗi 31 trận thủng lưới kéo dài từ tháng 11/1960 đến tháng 8/1961. Sự xuất hiện của thủ môn Emiliano Martinez được kỳ vọng giúp hàng thủ Chelsea chơi tốt hơn ở giai đoạn tới

Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng hẳn về phía đội chủ sân Emirates. Arsenal bất bại trong 9 lần chạm trán Chelsea gần nhất tại Premier League (thắng 6, hòa 3). Đây là chuỗi thành tích đối đầu tốt nhất của Pháo thủ trước The Blues kể từ giai đoạn 1995-2005.

Đáng chú ý, Chelsea toàn thua trong 4 chuyến làm khách gần nhất đến sân của Arsenal, nhận tới 11 bàn thua và chỉ ghi được 2 bàn. Lần gần nhất nửa xanh thành London ca khúc khải hoàn tại Emirates đã diễn ra từ tháng 8/2021 với tỷ số 2-0.

Arsenal biến các trận derby London thành sân khấu phô diễn sức mạnh trong những năm qua. Họ chỉ thua 1 trong 29 trận derby thủ đô gần nhất tại Premier League (thắng 22, hòa 6). Pháo thủ đang nắm giữ chuỗi 16 trận bất bại liên tiếp trước các đối thủ cùng thành phố (thắng 12, hòa 4).

Kỷ lục bất bại dài nhất ở các trận derby London cũng thuộc về chính Arsenal với 17 trận thiết lập từ tháng 8/2022 đến tháng 11/2023. Dựa trên dữ liệu phân tích, siêu máy tính Opta đánh giá Arsenal sở hữu 57,4% cơ hội giành chiến thắng. Trong khi đó, tỷ lệ thắng của Chelsea chỉ dừng lại ở mức 19,2%.

Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến Arsenal vs Chelsea

Declan Rice và Cristhian Mosquera phải rời sân sớm ở vòng 2. Mosquera cùng Bruno Guimaraes vắng mặt trong buổi tập hồi giữa tuần, đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng ra sân. Nếu Mosquera không kịp bình phục, Ezri Konsa sẵn sàng đá trận ra mắt để án ngữ trung tâm hàng thủ Arsenal. Trong khi đó, Rice đã trở lại.

HLV Mikel Arteta đón nhận tin vui khi Jurrien Timber hoàn thành các bài tập và sẵn sàng thi đấu sau thời gian điều trị chấn thương háng. William Saliba tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương lưng phức tạp và cần thêm ít nhất vài tháng để hồi phục hoàn toàn. Sự vắng mặt của Saliba buộc Arteta phải duy trì các phương án lắp ghép nhân sự nhằm đảm bảo tính kết dính cho bức tường phòng ngự trước sức ép từ Chelsea.

Bên phía Chelsea, HLV Xabi Alonso đối mặt với bài toán khó ở tuyến giữa sau quyết định bán Enzo Fernandez cho Manchester City. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi Moises Caicedo tái phát chấn thương trong trận thắng Brighton và bỏ ngỏ khả năng ra sân. Điều này buộc Alonso tiếp tục sử dụng bộ đôi Malo Gusto và Romeo Lavia để quán xuyến khu trung tuyến.

Danh sách chấn thương của đội khách tiếp tục kéo dài với sự vắng mặt của Jordan Henderson (chấn thương cổ tay) và Marco Palestra.