Nhận định Arsenal vs Brighton, 02h45 ngày 30/10: Sức mạnh chiều sâu

Nhận định trước trận đấu Arsenal vs Brighton

Với các ông lớn ở Ngoại hạng Anh, Cúp Liên đoàn (Carabao Cup) chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu - đặc biệt ở những vòng đấu đầu tiên. Đây thường được xem là “sân chơi” cho các cầu thủ dự bị và các tài năng trẻ thử sức, thể hiện trình độ và tìm kiếm sự tin tưởng của HLV trưởng. Với Arsenal cũng không là ngoại lệ.

Cho dù liên tục trắng tay trong những năm gần đây, Arsenal vẫn hiếm khi tung ra đội hình mạnh nhất ở đấu trường này. Kết quả, họ đã bị loại 9 mùa liên tiếp từ năm 2016/17 khi gặp các đối thủ cùng hạng.

Một trong những lý do chính khiến Arsenal liên tiếp thất bại ở Carabao Cup là khoảng cách trình độ quá lớn giữa đội hình chính và dự bị. Mùa này, câu chuyện sẽ khác sau khi Pháo thủ đầu tư lực lượng mạnh mẽ. Lần đầu tiên kể từ khi bổ nhiệm HLV Mikel Arteta, Arsenal có thể tự tin rằng họ đang sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc cho cùng một vị trí, đặc biệt là ở hàng phòng ngự.

Cần biết rằng nền tảng cho chuỗi trận thăng hoa vừa qua của Arsenal là hàng phòng ngự siêu chắc chắn. Pháo thủ đang sở hữu chuỗi 10 trận liên tiếp bất bại, trong đó có 9 trận thắng và 8 trận giữ sạch lưới. Cuối tuần qua, họ đã vượt qua đối thủ khó chịu Crystal Palace 1-0 trên sân nhà để xây chắc ngôi đầu Ngoại hạng Anh. Rạng sáng mai, kịch bản này có thể sẽ lặp lại ngay cả khi HLV Arteta trao cơ hội cho các hậu vệ dự bị như Mosquera, Hincapie hay Lewis-Skelly.

Tất nhiên, mọi chuyện sẽ không đơn giản cho Arsenal, bởi lẽ Brighton cũng là đội bóng có chất lượng tốt. Brighton là đội đầu tiên trong lịch sử League Cup giành chiến thắng hai trận liên tiếp với cách biệt ít nhất sáu bàn, sau khi đánh bại Oxford United và Barnsley với tỷ số 6-0.

Điểm nhấn trong chuỗi ghi bàn của họ chính là Diego Gómez , người đã ghi năm bàn chỉ sau hai lần ra sân tại giải đấu này. Cầu thủ 22 tuổi này đã ghi bốn bàn vào lưới Barnsley, bao gồm hai pha lập công ngoạn mục, để trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bốn bàn trong một trận đấu trên sân khách tại giải đấu này kể từ Júlio Baptista của Arsenal trước Liverpool vào tháng 1 năm 2007.

Brighton vừa thua MU 2-4 trên sân Old Trafford, và họ khó lòng tạo ra bất ngờ trước đối thủ mạnh có phong độ cao như Arsenal. Dù vậy, bóng đá luôn ẩn chứa những bước ngoặt không ai ngờ đến, đặc biệt trong các trận đấu loại trực tiếp và Arsenal cần tập trung cao độ nếu không muốn sảy chân đáng tiếc.

Lịch sử đối đầu Arsenal vs Brighton

Brighton không thắng trong cả 4 lần gặp Arsenal gần nhất trên mọi đấu trường (Hòa 2 Thua 2), kể từ chiến thắng 3-0 trên sân khách tại Ngoại hạng Anh dưới thời Roberto De Zerbi vào tháng 5 năm 2023.

Phong độ Arsenal vs Brighton