Nhận danh hiệu Quả bóng Bạc, người hùng SEA Games chuyển khoản quyên góp toàn bộ tiền thưởng

Tối ngày 26/12, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã nhận cú đúp danh hiệu trong lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2025. Chân sút 21 tuổi được xướng tên ở 2 hạng mục Quả bóng Bạc nam và Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm 2025.

Nguyễn Đình Bắc giành Quả bóng Bạc nam năm 2025

Ngay sau khi nhận giải, Đình Bắc đã chuyển khoản quyên góp toàn bộ số tiền thưởng vào tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương. Nhà vô địch bóng đá nam SEA Games 33 chia sẻ: "Hôm nay Bắc rất vui và hạnh phúc khi nhận được 2 danh hiệu cao quý này! Và Bắc cũng xin phép được gửi toàn bộ số tiền thưởng là 45 triệu của 2 danh hiệu Bắc nhận được vào Ban Vận động Cứu trợ Trung ương ạ! Bắc cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý và ủng hộ Bắc".

Hành động đẹp của Đình Bắc nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Trước đó khi cùng U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 hồi tháng 7, chân sút xứ Nghệ cũng đã quyên góp số tiền 30 triệu đồng cho Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An.

2025 là năm đột phá trong sự nghiệp của Đình Bắc. Trong màu áo U23 Việt Nam, anh giành được 2 danh hiệu quan trọng là U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33. Ở cấp CLB, Đình Bắc dần khẳng định được vị trí trong màu áo CLB CAHN và có 2 danh hiệu là Cúp Quốc gia 2024/25 và Siêu Cúp Quốc gia 2025.